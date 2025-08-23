घर बैठे आपके दिमाग को ऐसे 'जिहादी' बना रहे IS और Al Qaeda, इस टेक्नीक को बनाया सबसे बड़ा हथियार

Jihadi Ideology Social Media Campaign: सैकड़ों साल तक मुगलों और अंग्रेजों के कब्जे के बाद भी वे हमलावर देश की 80 फीसदी से ज्यादा जनसंख्या को अपनी मूल संस्कृति और परंपराओं से डिगा नहीं पाए. यही वजह है कि आज भी भारत कट्टरपंथी जिहादी और मिशनरी संगठनों के निशाने पर हैं. वे अपनी जहरीली विचारधारा को देश में फैलाने के लिए लगातार कोशिशों में जुटे हैं. उन्हें इस काम के लिए अरब और यूरोपीय देशों से अच्छा खासा फंड भी मिल रहा है. अब जिहादी संगठनों ने कुटिल इरादों को पूरा करने के लिए ट्रांसलेशन यानी अनुवाद को बड़ा हथिया बनाया है.

दुनिया में कट्टर इस्लामिक विचारधारा

असल में इराक और सीरिया में IS के पतन के बाद अब इस आतंकी संगठन का कोई व्यवस्थित ढांचा नहीं रहा है और यह टुकड़ों में बिखर गया है. लेकिन इसकी खतरनाक इस्लामिक विचारधारा अब भी दुनिया में मौजूद है. दुनिया को अपने कदमों में लाने और फिर से संगठित होने के लिए अब यह प्रचार पर ज़्यादा केंद्रित हो गया है.

इसके लिए IS की विचारधारा का पालन करने वाले कोई भी तीन व्यक्ति मिलकर एक मॉड्यूल बना सकते हैं. ऐसा मॉड्यूल संगठन से प्रेरित होता है, लेकिन उससे वित्त पोषित नहीं होता. ऐसे मॉड्यूल का निर्माण भी समान विचारधारा वाले लोगों द्वारा किया जाता है, और इस्लामिक स्टेट ऐसे मॉड्यूल के निर्माण की देखरेख भी नहीं करता.

सोशल मीडिया को बनाया हथियार

सीरिया में पतन के बाद IS ने सोशल मीडिया के जिहादी विचारधारा फैलाना शुरू किया. इसके बाद दुनिया के विभिन्न हिस्सों, जैसे ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस, में इस्लामिक स्टेट से प्रेरित लोन वुल्फ़्स द्वारा कई हमले हुए. भारत में भी कोयंबटूर और मंगलुरु में ऐसे दो बड़े हमले किए गए.

भारत में, इस्लामिक स्टेट ने प्रभाव तो डाला, लेकिन उसे अपनी जहरीली सोच व्यापक जनसमूह तक पहुंचाने में दिक्कत हो रही है. इसकी वजह ये है कि दुनिया के अधिकतर देशों में एक-दो प्रमुख भाषाएं ही बोली जाती हैं लेकिन भारत एक विविधतापूर्ण देश है और विभिन्न राज्यों के लोग अलग-अलग भाषाएँ बोलते हैं. ऐसे में विविध भाषाओं में कंटेंट तैयार कर सोशल मीडिया पर फैलाना इस्लामिक स्टेट के समर्थकों के लिए बड़ी चुनौती रहा है.

कैसे काम कर रहे IS और अल कायदा?

इसी समस्या को हल करने के लिए आईएस ने अपने अल-इसाबा फ़ाउंडेशन को यह काम सौंपा. यह फ़ाउंडेशन आज न केवल इस्लामिक स्टेट की प्रचार सामग्री प्रसारित करता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि उसका भारत में बोली जाने वाली हर भाषा में अनुवाद हो. आज जिहाद की ऐसी प्रचार सामग्री मराठी, तमिल, मलयालम, कन्नड़, असमिया, गुजराती, बंगाली और तेलुगु सहित अन्य भाषाओं में उपलब्ध है. अल-इसाबा फ़ाउंडेशन ने अपनी ओर से, यह सुनिश्चित करने के लिए इस्लामिक अनुवाद केंद्र की स्थापना की कि सामग्री कई भाषाओं में प्रसारित हो.

इस्लामिक स्टेट से प्रेरणा लेते हुए अल-क़ायदा ने भी ऐसा ही करने का फ़ैसला किया. उसने तुरंत अल-किफ़ाह मीडिया की स्थापना की ताकि उसकी सामग्री का कई भाषाओं में अनुवाद हो सके. दोनों समूह इस बात से अवगत हैं कि भाषा एक संवेदनशील मुद्दा है, और यदि सामग्री उनकी पसंद की भाषा में उपलब्ध कराई जाए, तो लोगों को कट्टर इस्लामिक आतंकी बनाने की संभावना बहुत अधिक होती है.

दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी सक्रिय

दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी ऐसा ही चलन देखने को मिल रहा है. जब श्रीलंका को दुष्प्रचार सामग्री भेजी जाती है, तो उस देश को श्रीलंका के विलायाह कहा जाता है. यही बात मालदीव या बांग्लादेश पर भी लागू होती है. भारत के लिए, यह कश्मीर के विलायाह का संदर्भ है.

एजेंसियों को इस बात से परेशानी हो रही है कि इन समूहों द्वारा भेजे जाने वाले संदेश एक निश्चित समयावधि में नहीं फैलते. वे एक दिन में 15 से 20 से ज़्यादा संदेश भेजते हैं, जिससे एजेंसियों का काम और भी चुनौतीपूर्ण हो गया है.

सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये है कि ये समूह मुख्य रूप से दक्षिण भारत पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं. उन्हें पता है कि केरल जैसे राज्यों में, जहां कई हिस्सों में वहाबीवाद का प्रभाव ज़्यादा है, उन लोगों तक पहुँचना आसान होगा. पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की सफलता ने भी इन समूहों को यह विश्वास दिलाया है कि दक्षिण भारत के कई हिस्सों में उनके लिए बाज़ार मौजूद है.

(एजेंसी IANS)