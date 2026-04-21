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DNA: संयुक्त राष्ट्र बना 'एंटी इंडिया गैंग' का नया गढ़? UN के भारत विरोधी एजेंडे का DNA टेस्ट

UN Against India: फ्रांसेस्का अल्बनीज जैसे अधिकारियों ने संयुक्त राष्ट्र को पूरी तरह एक गाजा प्रेमी क्लब का प्रोपेगेंडा सेंटर बना दिया है. इसलिए यूएन पर ताला लगाना जरूरी है. सोचिए भारत ने गाजा में मानवीय मदद भेजी है.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Apr 21, 2026, 11:20 PM IST
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DNA: संयुक्त राष्ट्र बना 'एंटी इंडिया गैंग' का नया गढ़? UN के भारत विरोधी एजेंडे का DNA टेस्ट

United Nations: वार्ता के लिए अमेरिका कोशिश कर रहा है. ईरान भी बातचीत से पीछे नहीं हट रहा. आतंकवादियों का प्रोडक्शन करने वाला देश पाकिस्तान भी सीजफायर कराने में जुटा है. लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी संस्था यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र को इस बात की कोई परवाह नहीं है. उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि युद्ध फिर छिड़ेगा तो कितनी तबाही मचेगी. दुनिया कैसे बर्बाद हो जाएगी. उसे सिर्फ इस बात की फिक्र है कि भारत को कैसे बदनाम किया जाए. हिंदुस्तान के खिलाफ कैसे विश्व स्तर पर प्रोपेगेंडा फैलाया जाए.

स्वार्थी लोगों के हाथ की कठपुतली बना UN

DNA के 11 अप्रैल के संस्करण में हमने कहा था कि संयुक्त राष्ट्र की तालाबंदी होनी चाहिए. यूएन हेडक्वार्टर पर ताला लगा देना चाहिए और आज 10 दिन बाद हम इसे फिर से दोहरा रहे हैं. संयुक्त राष्ट्र पर ताला लगा ही देना चाहिए क्योंकि ये संगठन अब कुछ स्वार्थी लोगों के हाथ की कठपुतली बन गया है. इसका मकसद शांति नहीं, भारत जैसे देशों के खिलाफ विषैली भावना का प्रचार करना है. जितना हो सके, भारत के खिलाफ जहर उगलना है.

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रिपोर्ट में भारत के खिलाफ उगला जहर

फिलिस्तीन में संयुक्त राष्ट्र की विशेष दूत हैं फ्रांसेस्का अल्बनीज. दुनिया भर के कथित मानवाधिकार प्रेमियों की तरह अल्बानीज का भी प्रिय और पसंदीदा विषय है गाजा. इन्हें आप गाजा प्रेमी मैडम भी कह सकते हैं. इन्होंने गाजा के हालात पर एक रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र में पेश की. रिपोर्ट का नाम है टॉर्चर एंड जेनोसाइड. ये रिपोर्ट फ्रांसेस्का अल्बनीज की भारत विरोधी विषैली भावनाओं की शाब्दिक अभिव्यक्ति है. पहले समझिए इस रिपोर्ट को जारी करने के बाद एक मीडिया एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए फ्रांसेस्क अल्बनीज ने भारत के लिए क्या कहा है.

  • उन्होंने कहा, भारत अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर रहा है क्योंकि वह इजरायल को हथियार और गोला-बारूद सप्लाई कर रहा है.  

  • इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इजराइल से हथियारों का लेन-देन रोकने को कहा है. इसके बावजूद भारत इजरायल को हथियार भेज रहा है.

  • इजरायल की मदद कर भारत नरसंहार में सहयोगी बन गया है. इसके लिए भारत को कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ सकता है.

  • भारत अब Global South की आवाज नहीं रहा, क्योंकि उसने इजरायल से सैन्य संबंध बढ़ाए हैं

  • भारत अपने उन आदर्शों को भूल रहा है जो उसने अपनी आजादी के समय दुनिया को दिए थे.

सोचिए रिपोर्ट गाजा पर है. हमला इजरायल कर रहा है. लेकिन आरोप भारत पर लग रहा है. इसे तर्क नहीं एजेंडा कहते हैं. इसे रिपोर्ट नहीं, प्रोपेगेंडा कहते हैं. ये पहली बार नहीं है जब संयुक्त राष्ट्र के मंच से भारत विरोधी एजेंडा का दुष्प्रचार किया जा रहा है. 

कौन हैं फ्रांसेस्का अल्बनीज?

इटली की रहनेवाली फ्रांसेस्का अल्बनीज 1 मई 2022 को संयुक्त राष्ट्र से जुड़ीं.अप्रैल 2025 में उनका कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ाया गया. ये कार्यकाल क्यों बढ़ा गया इसे समझिए. 2022 में पहली ही रिपोर्ट में इन्होंने गाजा और फिलिस्तीन से इजरायल को बाहर निकालने की मांग की.

इजरायल पर प्रतिबंध लगाने और हथियार सप्लाई रोकने की मांग की. इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से इजरायल के पीएम नेतन्याहू के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट का समर्थन किया.

संक्षेप में कहें तो फ्रांसेस्का अल्बनीज एक खास एजेंडे के तहत काम करती हैं. इसलिए UN Watch ने फरवरी 2026 में उनके खिलाफ ऑफिशियल शिकायत की. इससे पहले जुलाई 2025 में अमेरिका ने यहूदी और इजरायल विरोधी पूर्वाग्रह फैलाने के आरोप में उनपर प्रतिबंध लगाया था.

UN बना गाजा प्रेमियों का सेंटरपॉइंट

प्रसिद्ध अमेरिकी राजनीतिक विचारक नॉम चॉम्स्की ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र अक्सर शक्तिशाली देशों के हितों का प्रतिबिंब बन जाता है.

फ्रांसेस्का अल्बनीज जैसे अधिकारियों ने संयुक्त राष्ट्र को पूरी तरह एक गाजा प्रेमी क्लब का प्रोपेगेंडा सेंटर बना दिया है. इसलिए यूएन पर ताला लगाना जरूरी है. सोचिए भारत ने गाजा में मानवीय मदद भेजी है. इसका रिपोर्ट में कहीं जिक्र नहीं है. फ्रांसेस्का अल्बनीज भारत को सिर्फ इसलिए टारगेट कर रही हैं क्योंकि भारत और इजरायल के बीच रक्षा से जुड़े समझौते हैं.

कुछ और नहीं, भारत विरोधी मानसिकता है

ये समझौते भी आज के नहीं है. कई देशों के इजरायल के साथ रिश्ते हैं. फिर फ्रांसेस्का जैसे लोगों को भारत ही क्यों दिखा. इसकी वजह उनकी सिलेक्टिव सोच है. भारत विरोधी मानसिकता है. सोचिए ये रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब पूरी दुनिया बारूदी हिंसा का गवाह बन रही है. लेकिन जिनकी आंखों पर भारत विरोधी चश्मा चढ़ा है उन्हें और कुछ नहीं दिखता है.

अगर फ्रांसेस्का अल्बनीज की आंखों पर भारत विरोधी चश्मा नहीं चढ़ा होता, उनके दिमाग में भारत विरोधी केमिकल एक्टिव नहीं होता तो उन्हें ईरान पर अमेरिका और इजरायल का हमला जरूर दिखता. उन्हें दिखता कि कैसे संयुक्त राष्ट्र के नियम और कानूनों की धज्जियां उड़ाकर अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर बमबारी की.

ट्रंप की सेना ने सिर्फ बम नहीं गिराये. हमले के पहले दिन दक्षिणी ईरान के मिनाब में लड़कियों के स्कूल को निशाना बनाया गया. इस हमले में 120 से ज्यादा मासूम लड़कियां मारी गईं. जानते हैं उनकी उम्र क्या थी. 7 से 12 साल.

ईरान की घटना पर नहीं गई अल्बनीज की नजर

लेकिन भारत विरोध और गाजा प्रेम में डूबी फ्रांसेस्का अल्बनीज और उनके जैसे कथित मानवाधिकार प्रेमियों को ये घटना नहीं दिखी. रिपोर्ट क्या कोई टिप्पणी तक नहीं आई. फ्रांसेस्का अल्बनीज को अगर सचमुच मानवाधिकारों की फिक्र होती तो जब वो न्यूयॉर्क में बैठकर भारत विरोधी रिपोर्ट बना रही थीं, तब जरूर ट्रंप और अमेरिका के खिलाफ भी रिपोर्ट तैयार करतीं.

इन्हें अगर मानवाधिकार की चिंता होती तो ईरान की तबाही के लिए ट्रंप को भी दोषी बतातीं, क्योंकि ईरान में हुए हमले में नेतन्याहू को ट्रंप का समर्थन है. और ईरान ही क्यों गाजा के मुद्दे पर भी अमेरिका इजरायल के साथ रहा है. लेकिन फ्रांसेस्का इसपर एक शब्द भी नहीं बोलेंगी, क्योंकि उनका एजेंडा तो भारत को बदनाम करने का है.

अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री और राजनीतिक विश्लेषक हेनरी किसिंजर ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र कभी-कभी समस्या का समाधान नहीं, बल्कि उसका मंच बन जाता है.

समस्या का मंच कैसे बना यूएन?

संयुक्त राष्ट्र को समस्या का मंच बनाया है फ्रांसेस्का अल्बनीज जैसे लोगों ने. जानते हैं क्यों?  क्योंकि ये वहां नहीं बोलते जहां अत्याचार हो रहा है. ये अपना जहरिला वैचारिक प्रदूषण फैलाने के लिए सिर्फ भारत को निशाना बनाते हैं.  

अफगानिस्तान में मासूम बच्चों और निर्दोष नागरिकों को पाकिस्तान मार रहा है. लेकिन ना तो संयुक्त राष्ट्र ने कोई रिपोर्ट जारी नहीं की. और ना ही फ्रांसेस्का जैसे कथित मानवाधिकार प्रेमियों ने कभी पाकिस्तान से कोई सवाल नहीं पूछा.

ये सिलेक्टिव और शर्मनाक चुप्पी है. ये चुप्पी सिर्फ अफगानिस्तान के मासूम बच्चों और निर्दोष नागरिकों के हत्या पर नहीं है. ये चुप्पी पाकिस्तान के मासूम बलोच नागरिकों के नरसंहार पर भी है.

बलोचों पर हो रहा अत्याचार

इसी मार्च में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की बैठक में Baloch Human Rights Council ने पाकिस्तान की क्रूरता पर रिपोर्ट पेश की थी. रिपोर्ट में बताया गया था कि 2025 में 1,200 से अधिक बलोच नागरिकों को गायब कर दिया गया. इनमें 75 छात्र थे. लेकिन बलोचों पर पाकिस्तान के इस अत्याचार पर संयुक्त राष्ट्र की तरफ से कोई रिपोर्ट नहीं आई. और ना ही फ्रांसेस्का जैसे कथित मानवाधिकार प्रेमियों ने कोई सवाल पूछा, कोई बयान दिया. अफगानिस्तान से लेकर बलूचिस्तान तक पाकिस्तान के पाप पर ये सभी खामोश रहे। 

सोचिए ईरान पर चुप्पी है. अफगानिस्तान पर खामोशी है. निर्दोष बलोचों के नरसंहार पर मौन हैं. क्योंकि फ्रांसेस्का अल्बनीज जैसे कथित मानवाधिकार प्रेमियों का ये सिलेक्टिव एजेंडा हैं. इन्हें सही सवाल नहीं पूछना हैं. इन्हें सिर्फ ऐसे सवाल पूछने हैं जो इनके एजेंडा को आगे बढ़ाए. उन्हें सिर्फ जहरीला वैचारिक प्रदूषण फैलाना है और भारत जैसे लोकतंत्र को बदनाम करना है.

  • ये पहली बार नहीं है, जब संयुक्त राष्ट्र के किसी एजेंडाधारी अधिकारी ने भारत की गरिमा को गिराने के लिए वैचारिक प्रदूषण फैलाया हो.

  • इससे पहले वर्ष 2020 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त ने अपनी रिपोर्ट में नागरिकता संशोधन कानून को भेदभावपूर्ण बताया था.

  • 2022 की Children & Armed Conflict रिपोर्ट में भारत का जिक्र करते हुए कहा गया था कि जम्मू कश्मीर में सशस्त्र सेना में बच्चों की भर्ती हो रही है.

  • 2024-25 में ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस ने भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रेटिंग को स्थगित कर दिया था.

मार्च 2026 में भारत में कड़े आतंकवाद विरोधी कानूनों की आलोचना की गई. सोचिए संयुक्त राष्ट्र में बैठे कथित बुद्धिजीवी आतंकवाद की आलोचना नहीं करते. आलोचना करते हैं आतंकवाद विरोधी कानून की. इन्हें गाजा की याद आती है. लेकिन पहलगाम में हुए नरसंहार की याद नहीं आती. जानते हैं ऐसा क्यों होता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र पूरी तरह भारत विरोधी एजेंडाधारियों का गढ़ बन गया है. 

  • इनमें पहला नाम है वोल्कर तुर्क का. ये संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त हैं. 2022 में पद संभालने के बाद ये लगातार भारत के खिलाफ बोलते रहे हैं.

  • दूसरा नाम है टॉम एंड्रयूज का. ये म्यांमार में संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिनिधि हैं. इनका भी एकमात्र एजेंडा भारत का विरोध है.

  • संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का नाम भी भारत विरोधियों की लिस्ट में रख सकते हैं.

  • ये भी अक्सर मानवाधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकार पर भारत को ज्ञान देते हैं. लेकिन अमेरिका के सामने इनकी जुबान नहीं खुलती. मुंह पर ताला लग जाता है.

लिस्ट लंबी है. लेकिन हमने आपको कुछ ही नाम बताए. सोचिए जिस संगठन में ऊपर से नीचे तक भारत विरोधी सोच वाले लोग भरे हैं उसकी रिपोर्ट में भारत पर लांछन क्यों नहीं लगाया जाएगा.यहां हम आपको एक दिलचस्प आंकड़ा भी बताते हैं.

14 करोड़ रुपये में बनी भारत विरोधी रिपोर्ट 

फ्रांसेस्का अल्बनीज ने जो रिपोर्ट बनाई है, ऐसी एक रिपोर्ट बनाने में करीब 14 करोड़ रुपये खर्च होते हैं.
लेकिन 14 करोड़ खर्च कर बनी इस रिपोर्ट की कोई कानूनी मान्यता नहीं होती है. इस रिपोर्ट के आधार पर संयुक्त राष्ट्र ना कोई जुर्माना लगा सकता है ना ही किसी को सजा दे सकता है. यानी इस रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं होती.

हां, इन रिपोर्ट का इस्तेमाल होता है नैरेटिव बनाने में. जैसे इस रिपोर्ट से भारत विरोधी नैरेटिव बनाया जा रहा है. इस नैरेटिव के आधार पर डिप्लोमैटिक प्रेशर बनाया जाता है. यही असल मकसद होता है. इसलिए फ्रांसेस्का जैस लोग करोड़ों रुपए लेकर एक खास मकसद से रिपोर्ट बनाते हैं और अपनी नौकरी को जस्टिफाई कर देते हैं.

संयुक्त राष्ट्र के महासचिव रहे बान की मून ने कहा था कि हमारी सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हमारे पास अधिकार तो हैं, लेकिन हमेशा उन्हें लागू करने की ताकत नहीं होती.

इसलिए हम एक बार फिर कहेंगे कि ऐसे शक्तिविहिन संगठन के गेट पर ताला लगा देना चाहिए. क्योंकि ये संगठन अब अपने उद्देश्य से भटक चुका है. अब ये एजेंडावादियों का गढ़ बन गया है.

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Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनु...और पढ़ें

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