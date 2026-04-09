'प्रकृति से छेड़छाड़ बंद करें, वरना...,' घाटी पर मंडराया बड़ा संकट, क्या गुम हो जाएंगी कश्मीर की झीलें?

Jammu-Kashmir: मौसम में हो रहे अनियमित बदलावों ने जम्मू-कश्मीर को भविष्य में विनाशकारी मौसमी घटनाओं और बाढ़ के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बना दिया है. इसको लेकर CAG की एक रिपोर्ट सामने आई है.
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Jammu-Kashmir News: भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) ने इस क्षेत्र की सैकड़ों झीलों के लुप्त होने के कारण पैदा होने वाले गंभीर पारिस्थितिक संकट की चेतावनी दी है. CAG की हालिया रिपोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में जल निकायों की चिंताजनक गिरावट पर गंभीर चिंता जताई है, और चेतावनी दी है कि अगर तत्काल उपाय नहीं किए गए, तो एक बड़ा पर्यावरणीय संकट सामने आ सकता है. ऑडिट के अनुसार, केंद्र शासित प्रदेश में सर्वेक्षण की गई 697 झीलों और आर्द्रभूमियों (wetlands) में से 518 यानी लगभग 74 प्रतिशत या तो पूरी तरह लुप्त हो गई हैं या समय के साथ काफी सिकुड़ गई हैं. निष्कर्षों से पता चलता है कि 315 झीलें अब कहीं दिखाई नहीं देतीं, जबकि 203 झीलों का आकार कुल मिलाकर 1,314 हेक्टेयर तक कम हो गया है. रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि 63 झीलें अपने मूल क्षेत्रफल का आधे से अधिक हिस्सा खो चुकी हैं, जिससे उनके अस्तित्व पर ही खतरा मंडरा रहा है. तेजी से हो रहा शहरीकरण, अतिक्रमण, कुप्रबंधन और संरक्षण के लिए लगातार प्रयासों की कमी को इस गिरावट के मुख्य कारणों के रूप में पहचाना गया है.
पृथ्वी विज्ञान के वैज्ञानिक फैजान आरिफ ने कहा,' अगर हम CAG की रिपोर्ट देखें, तो उसमें बताया गया है कि 1967 में जम्मू-कश्मीर में 697 झीलें थीं. मौजूदा हालात के मुताबिक, 315 झीलें पहले ही गायब हो चुकी हैं, जो कुल झीलों का 45 प्रतिशत है, जबकि 203-205 झीलें गायब होने की कगार पर हैं. कुल मिलाकर 74 प्रतिशत झीलें प्रभावित हैं या तो वे सिकुड़ रही हैं या पूरी तरह से गायब हो चुकी हैं. अगर हम जिम्मेदारी तय करें, तो इसके लिए कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है. सरकार से लेकर आम लोगों तक सभी इसके लिए जिम्मेदार हैं. अगर हम सरकारी विभागों की बात करें, जैसे वन विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, या झील संरक्षण बोर्ड जो इनका प्रबंधन करते हैं या पर्यटन विभाग या शहरी नियंत्रण विभाग तो ये सभी जिम्मेदार हैं. साथ ही, आम लोग भी उतने ही जिम्मेदार हैं, जिन्होंने इन जमीनों को खेती या बागवानी की जमीन में बदल दिया, या इन पर निर्माण कार्य करके घर बना लिए. इसके अलावा, बिना साफ किया हुआ सीवेज भी इन जलाशयों में जाता है इसलिए लोग और सरकार, दोनों ही समान रूप से जिम्मेदार हैं.'
फैजान आरिफ ने आगे कहा,' अगर हम पिछले एक दशक की बात करें, तो ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जिनसे मौसम में अनियमितता और अनियंत्रित बदलाव आए हैं. इस साल अक्टूबर में बर्फबारी और बारिश का दौर अच्छा रहा, लेकिन उसके बाद फरवरी के अंत तक बारिश और बर्फबारी में कमी देखी गई. हमारे ग्लेशियर बन नहीं रहे हैं, बल्कि सामान्य से अधिक तापमान के कारण वे बहुत तेजी से पिघल रहे हैं. इसका नतीजा यह होगा कि हमारे ग्लेशियर तेजी से गायब हो जाएंगे. हम अब ऐसे मोड़ पर पहुंच गए हैं, जहां हम सिर्फ बाढ़ या बादल फटने जैसी घटनाओं के प्रति ही संवेदनशील नहीं हैं, बल्कि हम हर तरह की आपदा के प्रति संवेदनशील हो गए हैं. हम सचमुच एक बहुत ही आपातकालीन स्थिति में हैं. आम लोगों के साथ-साथ सरकार को भी इसे बहुत गंभीरता से लेना होगा.' CAG ने राजस्व, वन और कृषि जैसे प्रमुख विभागों के बीच कमजोर तालमेल की ओर भी इशारा किया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि इन महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्रों की सुरक्षा के लिए कोई ठोस और एकीकृत प्रबंधन रणनीति मौजूद नहीं है.
पर्यावरण विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि जलाशयों के सिकुड़ने के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं. रिपोर्ट में बताया गया है कि झीलों और वेटलैंड्स के नष्ट होने के कारण ही सितंबर 2014 में विनाशकारी बाढ़ आई थी क्योंकि भारी बारिश के दौरान ये जलाशय पारंपरिक रूप से अतिरिक्त पानी को सोखकर 'प्राकृतिक बफ़र' (सुरक्षा कवच) का काम करते हैं. संकट की गंभीरता के बावजूद संरक्षण के प्रयास अभी भी मुख्य रूप से कुछ चुनिंदा बड़ी झीलों, जैसे डल, वुलर और नगीन तक ही सीमित हैं. इसके चलते जम्मू और कश्मीर, दोनों ही क्षेत्रों में मौजूद सैकड़ों छोटे, लेकिन पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण जलाशय उपेक्षित और असुरक्षित बने हुए हैं. यह स्थिति जम्मू-कश्मीर में मौसम की अनियमित स्थितियों के पीछे के मुख्य कारणों में से एक भी है, और इसने जम्मू-कश्मीर सहित संपूर्ण हिमालयी क्षेत्र को अप्रत्याशित बाढ़, बादल फटने और सूखे की चपेट में ला दिया है. जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री ने कहा कि CAG की रिपोर्ट में कोई हैरानी की बात नहीं है. उन्होंने इस क्षेत्र के लोगों से अपील की कि वे एकजुट हों और अपने जल स्रोतों की सुरक्षा और संरक्षण की सामूहिक जिम्मेदारी लें.
जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा,' मुझे यह बताने के लिए CAG की जरूरत नहीं है कि क्या बात साफ-साफ दिखाई दे रही है. मुझे हैरानी है कि यह बात अब जाकर चर्चा का विषय बनी है, सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी ने इसके बारे में बात की है. हम इसे अपने आस-पास हर जगह देखते हैं चाहे वह श्रीनगर और उसके आस-पास के जल स्रोत हों या फिर ग्रामीण इलाके. इनमें से कई जल स्रोत या तो पूरी तरह से लुप्त हो गए हैं या फिर काफी हद तक सिकुड़ गए हैं. शहरीकरण, जमीन पर बढ़ते दबाव और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के कारण ये जल स्रोत कम होते जा रहे हैं. इनमें से कुछ कारक शायद हमारे नियंत्रण में हों, जबकि कुछ कारक एक बड़ी और ज्यादा जटिल चुनौती का हिस्सा हैं, लेकिन एक बात जो साफ है, वह यह कि हम पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसके प्रति हमें कहीं अधिक जागरूक होने की जरूरत है. यह सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है. इसके लिए हम सभी को मिलकर सामूहिक प्रयास करने होंगे. क्या हम अपने बच्चों को यही भविष्य सौंपना चाहते हैं? अगर नहीं, तो हम ज्यादा सचेत और जिम्मेदार बनने के लिए क्या कर सकते हैं?'
उन्होंने आगे कहा,' हम कुछ आसान से कामों से शुरुआत क्यों नहीं करते जैसे कि प्लास्टिक की थैलियों का कम इस्तेमाल करना? क्या प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करने के लिए हमें सचमुच सरकार के किसी आदेश की जरूरत है? एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, जब हम खरीदारी करने जाते हैं, तो अपनी खुद की थैलियां साथ ले जाने से हमें कौन रोकता है? हमें दुकानों से मिलने वाले प्लास्टिक पर ही क्यों निर्भर रहना पड़ता है? अगर बदलाव सिर्फ़ सरकार के सख़्त हस्तक्षेप से ही आता है, तो शायद हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उस स्थिति तक पहुंचने से पहले, एक समाज के तौर पर हम अब भी एकजुट हो सकते हैं और इस समस्या को सुलझाने के लिए सार्थक कदम उठा सकते हैं.' यह रिपोर्ट इस बात पर जोर देती है कि पर्यावरण को और अधिक नुकसान से बचाने और आने वाली पीढ़ियों के लिए इस क्षेत्र के नाज़ुक पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए एक व्यापक नीतिगत हस्तक्षेप, विभिन्न विभागों के बीच बेहतर तालमेल और समुदाय की भागीदारी की तत्काल आवश्यकता है. आज के समय में पृथ्वी वैज्ञानिक यह मानते हैं कि मौसम और प्रकृति का व्यवहार, धरती पर रहने वाले इंसानों के लिए किसी परमाणु खतरे से भी कहीं ज्यादा बड़ा और खतरनाक खतरा है.
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