दुनिया में सबसे ज्यादा यूरेनियम कहां है? धरती में छेदकर बर्फ की दीवार क्यों बनाई जाती है

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान से यूरेनियम निकालना अमेरिका के लिए जटिल और लंबी प्रक्रिया होगी. ईरान के संवर्धित यूरेनियम के भंडार को ट्रंप 'न्यूक्लियर डस्ट' कहते हैं. सीजफायर एक बार फिर बढ़ गया है. ऐसे में यह समझना महत्वपूर्ण है कि जिस यूरेनियम के चक्कर में अमेरिका और इजरायल मिलकर ईरान से युद्ध लड़ रहे हैं, वह निकाला कैसे जाता है? यूरेनियम सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? आपको जानकर शायद आश्चर्य हो कि मूंगफली के आकार की इस चीज के लिए धरती के अंदर खोदकर बर्फ की दीवार बनाई जाती है. ये कैसे होता है?

क्या आपने कभी सोचा है एक छोटी-सी यूरेनियम की गोली हजारों घरों को महीनों तक रोशन कैसे करती है? इसके पीछे दुनिया का एक खतरनाक प्रॉसेस काम करता है. धरती के अंदर से जब यूरेनियम निकाला जाता है, तो यह बेहद साधारण दिखता है. आगे कई हाईटेक मशीनों और केमिकल से गुजारकर न्यूक्लियर फ्यूल बनाया जाता है. इस दौरान गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती, वरना यह बहुत, बहुत खतरनाक हो सकता है.

एनरिच यूरेनियम का मतलब क्या है?

हां, आपने एनरिच्ड यूरेनियम के बारे में काफी सुना और पढ़ा होगा. यूरेनियम से शायद किसी को दिक्कत नहीं होती, लेकिन संवर्धित यूरेनियम बहुत शक्तिशाली होता है. शुरू में पता चला कि यूरेनियम अपने आप रेडिएशन छोड़ता है. यहीं से रेडियोएक्टिविटी की दुनिया समझ में आने लगी. साइंटिस्टों को पता चला कि मैटर के अंदर एनर्जी मौजूद है, इसे अगर कंट्रोल कर लिया जाए, तो यह दुनिया बदल सकता है. आगे न्यूट्रॉन की खोज हुई, जो न्यूक्लियर फिशन (नाभिकीय विखंडन) की चाबी बना.

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रिसर्च से पता चला कि जब यूरेनियम के एटम पर न्यूट्रॉन गिराया जाता है, तो वे टूट जाते हैं. बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी निकलती है. इसे ही न्यूक्लियर फिशन कहा गया. यूरेनियम-235 ही काम का है क्योंकि यही आसानी से टूटता है. इसका मतलब हुआ कि अगर हमें एनर्जी चाहिए तो यूरेनियम-235 की मात्रा बढ़ानी होगी. इसी प्रॉसेस को यूरेनियम एनरिचमेंट कहा जाता है यानी नैचुरल यूरेनियम में मौजूद यूरेनियम-235 का पर्सेंटेज आर्टिफिशियल तरीके से बढ़ाना.

पावर प्लांट और बम वाले यूरेनियम में अंतर

न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में इस्तेमाल होने वाला यूरेनियम इतना ज्यादा एनरिच नहीं होता. इसे केवल 3 से 5 प्रतिशत तक ही एनरिच किया जाता है, ताकि ये कंट्रोल्ड तरीके से एनर्जी पैदा कर सके. हालांकि, हथियार के लिए 90 प्रतिशत से ज्यादा एनरिचमेंट होना चाहिए. यही वजह है कि ईरान में यूरेनियम एनरिचमेंट अमेरिका नहीं चाहता है.

दुनिया में सबसे ज्यादा यूरेनियम कहां?

पहले यह जान लीजिए कि धरती के अंदर यूरेनाइट मिनरल में यूरेनियम मिलता है. ये बहुत कम कंस्ट्रेशन में पाया जाता है. हां, कभी-कभी एक टन पत्थर में सिर्फ कुछ किलो यूरेनियम निकल पाता है. दुनिया में सबसे ज्यादा यूरेनियम (करीब 28 प्रतिशत) ऑस्ट्रेलिया में है. इसके बाद कजाकिस्तान फिर कनाडा तीसरे सबसे बड़े भंडार वाला देश है.

हालांकि, कनाडा में इसकी मात्रा काफी पाई जाती है. कनाडा की खास बात यह है कि यहां की खदानों में हाई-ग्रेड का यूरेनियम मिलता है. सस्केचेवान प्रांत दुनिया के टॉप यूरेनियम के लिए फेमस है. हां, माइनिंग करना आसान नहीं होता क्योंकि यूरेनियम के ऊपर होती है पानी से भरी हुई थिक सैंडस्टोन लेयर. अगर इसे बिना तैयारी के निकालने की कोशिश की जाए तो पूरी माइन में बाढ़ आ सकती है. ऐसे में यह प्रॉसेस खतरनाक हो जाता है.

कनाडा में धरती को फ्रीजर क्यों बनाना पड़ता है?

एक कमाल की टेक्निक इस्तेमाल की जाती है. इसे अंग्रेजी में आर्टिफिशियल ग्राउंड फ्रीजिंग कहते हैं. इस प्रक्रिया में जमीन में सैकड़ों गहरे छेद किए जाते हैं और उसमें स्पेशल पाइप डाली जाती है. इन पाइप में बेहद ठंडा लिक्विड डाला जाता है. कैल्शियम क्लोराइड ब्राइन... इसका टेंपरेचर -30 डिग्री सेल्सियस होता है. यह लिक्विड आसपास की जमीन और आसपास मौजूद पानी को फ्रीज करना शुरू कर देता है. कुछ देर में चारों तरफ से बर्फ की दीवार खड़ी हो जाती है. ये पानी को पूरी तरह से रोक देती है और यूरेनियम अयस्क की चट्टान को सुरक्षित तरीके से अलग कर देती है, जिससे माइनिंग प्रॉसेस शुरू हो सके. इसके बाद ड्रिलिंग कर यूरेनियम को निकाला जाता है. सारा काम रिमोट कंट्रोल से होता है, क्योंकि खतरा बहुत ज्यादा होता है.

आखिर में जान लीजिए कि यूरेनियम की धूल सांस के रास्ते अंदर चली जाए तो फेफड़े का कैंसर बन सकता है.