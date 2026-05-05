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Hindi Newsदेशथलापति विजय चेन्‍नई के किंग तो बन गए लेकिन बहुमत के लिए 10 का दम कैसे दिखाएंगे?

थलापति विजय चेन्‍नई के किंग तो बन गए लेकिन बहुमत के लिए 10 का दम कैसे दिखाएंगे?

 234 सदस्‍यों वाली विधानसभा में विजय की नवोदित पार्टी टीवीके को 108 सीटें मिलीं लेकिन बहुमत के लिए जरूरी 118 सीटों का जादुई आंकड़े से वो 10 सीटें पीछे रह गए. बस यहीं से सवाल उठता है कि उनको सदन में बहुमत कैसे मिलेगा?

Written By  Atul Chaturvedi|Last Updated: May 05, 2026, 07:57 AM IST
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थलापति विजय चेन्‍नई के किंग तो बन गए लेकिन बहुमत के लिए 10 का दम कैसे दिखाएंगे?

तमिलनाडु में थलापति (कमांडर) के नाम से मशहूर एक्‍टर विजय ने धमाकेदार प्रदर्शन करके परंपरागत रूप से मजबूत मानी जाने वाली द्रविड़ पार्टियों डीएमके और अन्‍नाडीएमके को धराशायी कर दिया. अपने पहले ही रण में विजय की कामयाबी बताती है पिछले पांच दशकों से बारी-बारी से इन दोनों दलों को मौका देने के बाद लोग इनसे ऊब गए थे और विजय को उन्‍होंने नए विकल्‍प के रूप में देखा. नतीजतन 234 सदस्‍यों वाली विधानसभा में विजय की नवोदित पार्टी टीवीके को 108 सीटें मिलीं लेकिन बहुमत के लिए जरूरी 118 सीटों का जादुई आंकड़े से वो 10 सीटें पीछे रह गए. बस यहीं से सवाल उठता है कि उनको सदन में बहुमत कैसे मिलेगा?

पार्टियों की गणित

टीवीके के अलावा डीएमके को 59 और अन्‍नाडीएमके को 47 सीटें मिली हैं. अन्‍नाडीएमके ने तो नतीजों के बाद स्‍पष्‍ट कर दिया कि वो किसी भी प्रकार से विजय के साथ गठबंधन नहीं करेगी. डीएमके के खिलाफ ही विजय को जनादेश मिला है लिहाजा उनके साथ तो जाने का सवाल नहीं उठता. अब बात की जाए अन्‍य दलों की तो कांग्रेस को पांच, पीएमके को 4, सीपीएम और सीपीआई को 2-2, वीसीके को 2 और डीएमडीके को एक सीट मिली है. इसके अतिरिक्‍त आईएमयूएल को 2, बीजेपी को 1 और AMMKMNKZ को एक सीट मिली है. इन सभी दलों की बात ये है कि ये डीएमके या अन्‍नाडीएमके गठबंधन का चुनावी हिस्‍सा रही हैं लेकिन नए तरह के समीकरण बनने के कारण ये मौजूदा धड़ों से अलग होकर टीवीके के साथ जा सकती हैं.

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इनमें से कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसके साथ सूत्रों के मुताबिक टीवीके भी गठबंधन की इच्‍छुक है. विचारधारा के स्‍तर पर भी विजय की पार्टी को कांग्रेस से गठबंधन करने पर गुरेज नहीं होगा. कहा जा रहा है कि नतीजों के बाद राहुल गांधी और विजय के बीच फोन पर बात भी हुई है और कांग्रेस की तरफ से सहयोग करने का वादा किया गया है. वरिष्‍ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति ने भी जीत की शुभकामनाएं विजय को दी हैं और टीवीके की जीत पर खुशी जाहिर की है. तमिलनाडु के लिए AICC प्रभारी गिरीश चोडनकर ने भी कहा कि उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व को एक रिपोर्ट सौंपी है और वे तमिलनाडु पर कोई फैसला लेंगे.

तमिलनाडु के लिए AICC प्रभारी गिरीश चोडनकर ने भी कहा कि उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व को एक रिपोर्ट सौंपी है और वे तमिलनाडु पर कोई फैसला लेंगे.

इन नतीजों ने इस पुरानी धारणा को भी तोड़ दिया है कि अभिनेताओं को राजनीति में सफल होने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है क्योंकि विजय अब NT रामाराव, MG रामचंद्रन और J जयललिता जैसे दिग्गज अभिनेता-राजनेताओं की कतार में शामिल हो गए हैं.

उनका प्रदर्शन इस बात की पुष्टि करता है कि उनकी फिल्‍मी लोकप्रियता जनता के साथ एक गहरे इमोशनल जुड़ाव में बदल गई है. TVK की जीत एक ऐतिहासिक बदलाव का संकेत है क्योंकि जून 1977 के बाद पहली बार तमिलनाडु में DMK और AIADMK के वर्चस्व से बाहर की कोई सरकार देखने को मिल सकती है.

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About the Author
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Atul Chaturvedi

बुंदेलखंड के पठार से गंगा-जमुना के दोआब तक विगत तकरीबन दो दशकों का पत्रकारीय अनुभव. प्रयागराज में कल्‍चर बीट से पत्रकारिता की शुरुआत. दिल्‍ली में एनडीटीवी, दैनिक जागरण में काम का लंबा अनुभव. माखनला...और पढ़ें

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