Aaj ka Mausam: 15 अगस्त और जन्माष्टमी पर कैसा रहेगा मौसम? बारिश होगी या उमस की झेलेंगे मार, जान लें अपडेट
13 August 2025 Weather Update: मॉनसून की बरसात पूरे देश में जारी है. अब सबकी नजरें 15 अगस्त और 16 अगस्त को होने वाले जन्माष्टमी पर लगी हुई हैं. क्या उस दिन बारिश होगी या लोगों को उमस भरी गर्मी झेलनी होगी. 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Aug 13, 2025, 05:50 AM IST
Janmashtami 2025 Weather Update: भारत के उत्तरी राज्यों में रह-रहकर बारिश का दौर जारी है. दिल्ली-एनसीआर की बात करें तो अगस्त महीने में आमतौर पर औसतन 226.8 मिमी बारिश होती है. इस साल अब तक 164 मिमी बारिश दर्ज हो चुकी है, यानी महीने के मध्य से पहले ही आधा आंकड़ा पार हो गया है. इस हफ्ते के दूसरे हिस्से में बारिश की गतिविधि बढ़ने की संभावना है और हफ्ते के अंत तक 200 मिमी का आंकड़ा छूने की उम्मीद है.

खाड़ी में बन रहा नया मौसमी सिस्टम

प्राइवेट मौसम एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक, उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बन गया है. इसके असर से निम्न दबाव क्षेत्र बनने की संभावना है. यह सिस्टम अगले दिनों में पूर्वी हवाओं को मजबूत करेगा, जिससे पूरे इंडो-गंगा मैदान में नमी बढ़ेगी. इससे दिल्ली और उत्तरी मैदानी इलाकों में भी मानसून ट्रफ सक्रिय होकर बारिश बढ़ा सकता है.

दिल्ली एनसीआर में कैसा रहेगा मौसम?

मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक दिल्ली-एनसीआर में आज यानी 13 अगस्त को बादल छाए रहेंगे. कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है. 14 से 16 अगस्त के बीच मानसून ट्रफ दिल्ली से होकर गुजरेगी, जिससे बारिश की तीव्रता और दायरा दोनों बढ़ेंगे. 17 से 21 अगस्त के बीच ट्रफ दिल्ली के दक्षिण में खिसक जाएगा, जिससे बारिश कम और बिखरी-बिखरी रह जाएगी. इस पूरे समय में दिल्ली में अधिकतम तापमान 35°C से ऊपर नहीं जाएगा.

देशभर में झमाझम हो रही बारिश

पिछले 24 घंटे के दौरान, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मध्यम से भारी बारिश हुई. उत्तर हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हुई. झारखंड और उत्तर मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर भारी बारिश दर्ज हुई.

अगले 24 घंटे में कैसी होगी बरसात?

मौसम विभाग के मुताबिक, अगले 24 घंटे के दौरान, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह और सिक्किम में बारिश की संभावना है. इसी तरह उत्तर प्रदेश और बिहार के तराई क्षेत्र में बारिश के साथ हवाएं चल सकती हैं. तेलंगाना और विदर्भ में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और तटीय आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है.

