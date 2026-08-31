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न फोन, न रेडियो, न इंटरनेट… फिर पुराने जमाने में बाढ़ और भूस्खलन की खबर गांवों तक कैसे पहुंचती थी?

पुराने समय में पहाड़ों पर आपदा की खबर पहुंचाने के लिए लोग आवाज, रोशनी, धुआं और अलग-अलग तरह के संकेतों का इस्तेमाल करते थे. 1894 में Alpine Club ने पहाड़ों पर फंसे लोगों के लिए एक खास Alpine Distress Signal तय किया था. इसमें मदद मांगने वाला व्यक्ति एक मिनट में छह बार संकेत देता था और जवाब में तीन संकेत देकर बताया जाता था कि संदेश मिल गया है. इसी तरह 1924 के एवरेस्ट अभियान में Noel Odell और J. de Vere Hazard ने बर्फ पर कंबल और स्लीपिंग बैग रखकर संकेत बनाए. Odell ने बर्फ पर ‘T’ का निशान बनाकर बताया कि उन्हें Mallory और Irvine के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली.

Written ByShivam Tiwari
Published: Aug 31, 2026, 09:32 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 09:32 PM IST
न फोन, न रेडियो, न इंटरनेट… फिर पुराने जमाने में बाढ़ और भूस्खलन की खबर गांवों तक कैसे पहुंचती थी?
Image Credit: AI Photo

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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