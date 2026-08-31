/न फोन, न रेडियो, न इंटरनेट… फिर पुराने जमाने में बाढ़ और भूस्खलन की खबर गांवों तक कैसे पहुंचती थी?

आज स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का ऐसा हिस्सा बन चुका है कि पहाड़ों में भी मौसम खराब होने, भूस्खलन, बाढ़ या हिमस्खलन का खतरा हो तो कुछ ही सेकंड में सूचना कई लोगों तक पहुंच सकती है. मोबाइल नेटवर्क, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, मौसम रडार और आपदा चेतावनी सिस्टम ने सूचना पहुंचाने की पूरी व्यवस्था बदल दी है. लेकिन सवाल यह है कि जब फोन, रेडियो और सैटेलाइट जैसी तकनीक मौजूद नहीं थी, तब पहाड़ों में किसी आपदा की सूचना नीचे घाटियों और बस्तियों तक कैसे पहुंचाई जाती थी?
इसका जवाब किसी एक तकनीक में नहीं, बल्कि आवाज, रोशनी, धुएं, दृश्य संकेत और इंसानी संदेशवाहकों के मिश्रण में मिलता है. अलग-अलग क्षेत्रों में स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से अलग तरीके विकसित हुए. कुछ संकेत बेहद सरल थे, जबकि कुछ के लिए बाकायदा तय कोड और संकेत प्रणाली बनाई गई थी.
पर्वतीय इलाकों में सबसे आसान और दूर से दिखाई देने वाला माध्यम आग और धुआं था. ऊंचे स्थान पर जलाई गई बड़ी आग रात के अंधेरे में दूर से दिखाई देती थी, जबकि दिन में उसका धुआं संकेत का काम करता था. इसका फायदा यह था कि इसके लिए किसी तार, टेलीफोन लाइन की जरूरत नहीं पड़ती थी.
ऐसी व्यवस्था में ऊंची पहाड़ी या चौकी पर मौजूद व्यक्ति खतरे की स्थिति में आग या धुआं पैदा करता और नीचे मौजूद लोग इसे देखकर आगे सूचना पहुंचाते. यदि अलग-अलग ऊंचाइयों पर चौकियां हों तो संकेत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक दोहराया भी जाता था. हालांकि, किसी खास ऐतिहासिक हिमालयी क्षेत्र में यह व्यवस्था किस सटीक कोड के साथ इस्तेमाल होती थी, इसे लेकर अलग-अलग दावों को स्रोतों से जांचना जरूरी है.
जहां दृश्य संकेत संभव नहीं होते थे, वहां आवाज बेहद महत्वपूर्ण माध्यम बन जाती थी. शंख, तुरही, सींग, घंटियां, ढोल और नगाड़े जैसे साधन दूर तक आवाज पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते थे. पहाड़ों की घाटियों में ध्वनि कई बार काफी दूरी तक सुनाई दे सकती है.
यूरोप के आल्प्स में बाद में पर्वतीय आपात स्थिति के लिए एक बाकायदा मानकीकृत Alpine Distress Signal विकसित किया गया. 1894 में Alpine Club की एक समिति ने गंभीर आपात स्थिति में मदद बुलाने के लिए एक सार्वभौमिक संकेत की सिफारिश की थी.
Alpine distress signal की खासियत उसका लयबद्ध पैटर्न था. संकट में फंसा व्यक्ति एक मिनट में छह संकेत देता था, फिर एक मिनट का विराम और उसके बाद संकेत दोहराया जाता था. संकेत आवाज, सीटी, रोशनी या दूसरे दृश्य माध्यम से दिया जा सकता था. जवाब में तीन संकेत प्रति मिनट देकर यह बताया जाता था कि संकट का संकेत प्राप्त हो गया है.
इस व्यवस्था ने एक महत्वपूर्ण समस्या हल ये था कि अगर कोई सिर्फ एक बार चिल्लाए या सीटी बजाए तो सामने वाला यह नहीं जान सकता कि यह दुर्घटना का संकेत है या सामान्य आवाज. लेकिन निश्चित संख्या और अंतराल वाला संकेत एक तरह का कोड बन गया.
पर्वतीय बस्तियों में चर्च या धार्मिक स्थलों की घंटियां सिर्फ धार्मिक गतिविधियों के लिए नहीं, बल्कि सामुदायिक सूचना के माध्यम के रूप में भी इस्तेमाल होती रही हैं. किसी इलाके में बाढ़, आग या अन्य खतरे की स्थिति में घंटी बजाकर लोगों को जुटाना एक व्यावहारिक तरीका था.
हालांकि यहां भी यह अंतर समझना जरूरी है कि हर जगह घंटियों का एक जैसा आपदा कोड नहीं था. किसी खास इलाके में किस पैटर्न का इस्तेमाल होता था, इसका दावा स्थानीय ऐतिहासिक रिकॉर्ड के आधार पर ही करना चाहिए.
जब आवाज या धुआं पर्याप्त नहीं होता था, तब सबसे भरोसेमंद विकल्प था इंसान को संदेश लेकर भेजना. पहाड़ों में रास्ते कठिन होने के बावजूद स्थानीय लोग पगडंडियों और घाटियों से परिचित होते थे. ऐसे संदेशवाहक आपदा की जानकारी लेकर निचली बस्तियों, चौकियों या प्रशासनिक केंद्रों तक पहुंच सकते थे.
इस तरीके की सबसे बड़ी कमी समय थी. बर्फबारी, भूस्खलन, तेज बारिश, नदी का बढ़ता पानी या अंधेरा संदेशवाहक की गति को रोक सकता था. इसलिए दृश्य और ध्वनि संकेत कई बार पहले चरण की चेतावनी देते थे, जबकि विस्तृत जानकारी बाद में इंसानी संदेशवाहक के जरिए पहुंचती थी.
पर्वतीय संचार में दृश्य संकेत का अपना महत्व रहा है. रंगीन कपड़े, झंडे, मशाल, लालटेन और दूसरी आसानी से दिखाई देने वाली वस्तुओं का इस्तेमाल दूरी से संकेत देने के लिए किया जा सकता था.
इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण 1924 का ब्रिटिश एवरेस्ट अभियान है. उस अभियान में पर्वतारोहियों ने पहले से तय दृश्य संकेतों के लिए बर्फ पर कंबलों और अन्य वस्तुओं की व्यवस्था की थी. ऐतिहासिक रिकॉर्ड बताते हैं कि Noel Odell और J. de Vere Hazard ने संकट की स्थिति में संकेतों को लेकर एक व्यवस्था तय की थी. बाद में बर्फ पर वस्तुओं से बनाए गए संकेतों के जरिए कैंपों के बीच संदेश पहुंचाया गया.
यह उदाहरण बताता है कि पुराने पर्वतारोहण अभियानों में संदेश सिर्फ बोलकर नहीं, जमीन पर आकृतियां बनाकर भी भेजे जाते थे. 1924 के अभियान में Odell ने बर्फ पर सामान की मदद से 'T' जैसा संकेत बनाया, जिसे पहले से तय अर्थ के अनुसार पढ़ा जाना था. बाद के संकेतों में कंबलों की व्यवस्था से भी संदेश दिए गए.
इस तरह की व्यवस्था खास तौर पर तब उपयोगी थी जब अलग-अलग कैंप एक-दूसरे को देख सकते थे लेकिन उनके बीच तत्काल आवाज या लिखित संदेश पहुंचाना संभव नहीं था.
धुआं, आग, घंटी या आवाज अपने आप में सार्वभौमिक भाषा नहीं थे. उनका अर्थ तभी स्पष्ट होता था जब किसी समुदाय या अभियान में पहले से संकेतों का अर्थ तय हो.
1894 का Alpine distress signal इसका सबसे अच्छा उदाहरण है. उद्देश्य ही ऐसा एक स्पष्ट और पहचाने जाने योग्य संकेत बनाना था जिससे पर्वत पर संकट में फंसा व्यक्ति बिना शब्दों के मदद मांग सके.
हिमालय में संचार का स्वरूप इलाके, समुदाय और समय के अनुसार अलग-अलग रहा. ऊंची चोटियों से नीचे बसे गांवों तक सूचना पहुंचाने के लिए स्थानीय संदेशवाहक, ढोल-नगाड़े, शंख, ध्वनि संकेत, मशाल या दूसरे दृश्य संकेत इस्तेमाल करते थे.
लेकिन, किसी एक तरीके को पूरे हिमालय में लागू मानना सही नहीं होगा. उदाहरण के लिए कश्मीर, लद्दाख, गढ़वाल, कुमाऊं, सिक्किम और दार्जिलिंग की भौगोलिक और प्रशासनिक परिस्थितियां अलग थीं. इसलिए ऐतिहासिक दावे के साथ क्षेत्र और समय बताना जरूरी है.
दार्जिलिंग के औपनिवेशिक दौर के इतिहास को समझने के लिए L.S.S. O'Malley का Darjeeling District Gazetteer एक महत्वपूर्ण संदर्भ है. यह पुस्तक 1907 में प्रकाशित हुई थी और इसमें दार्जिलिंग क्षेत्र के भूगोल, प्रशासन, समाज और स्थानीय परिस्थितियों का विस्तृत विवरण मिलता है.
हालांकि, दिए गए दावे के मुताबिक इसमें विशेष रूप से आपदा चेतावनी के लिए दर्पण और शंख के इस्तेमाल का उल्लेख है. इस दावे की पुष्टि मूल पाठ के संबंधित पन्ने को देखकर करना बेहतर होगा. इसलिए इसे बिना प्राथमिक स्रोत देखे निश्चित ऐतिहासिक तथ्य के रूप में पेश करना उचित नहीं है.
सितंबर 1893 में गढ़वाल क्षेत्र में विरही नदी पर बड़े भूस्खलन के बाद गोहना झील बनी थी. इस घटना का इतिहास हिमालयी आपदा और उसके बाद पैदा हुए बाढ़ के खतरे के संदर्भ में महत्वपूर्ण है. लेकिन आपके दिए गए दावे कि विशेष रूप से मशालों, डाक-हरकारों और बीट-कांस्टेबलों के जरिए हजारों लोगों को चेतावनी दी गई और इससे हजारों जानें बचीं इसे प्रकाशित करने से पहले मूल प्रशासनिक रिकॉर्ड से सत्यापित करना जरूरी है.
पुराने समय में आपदा चेतावनी मूल रूप से लोकल नेटवर्क पर निर्भर थी. पहाड़ की चौकी, गांव, संदेशवाहक और आसपास की बस्तियां एक-दूसरे से जुड़े होते थे. सूचना की गति भूगोल और मौसम पर निर्भर करती थी.
आज स्थिति पूरी तरह अलग है. मौसम उपग्रह, रडार, सेंसर, मोबाइल नेटवर्क, सैटेलाइट कम्युनिकेशन और डिजिटल अलर्ट कुछ सेकंड या मिनटों में बड़ी आबादी तक सूचना पहुंचा सकते हैं. फिर भी पहाड़ों में नेटवर्क फेल होने या बिजली और संचार व्यवस्था बाधित होने पर पुराने सिद्धांत आवाज, रोशनी, दृश्य संकेत और मानव संपर्क आज भी बैकअप संचार की बुनियादी सोच में प्रासंगिक हैं.
तकनीक भले ही बदल गई हो, लेकिन आपदा संचार का मूल उद्देश्य आज भी वही है. खतरे की जानकारी को जल्द, स्पष्ट और भरोसेमंद तरीके से जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचाना. मोबाइल नेटवर्क या आधुनिक संचार साधन विफल होने की स्थिति में पर्वतीय क्षेत्रों में आपातकालीन सीटी, टॉर्च, फ्लैश, सिग्नल मिरर और अन्य दृश्य या ध्वनि संकेत अब भी बेहद उपयोगी साबित हो सकते हैं. Alpine distress signal का आधुनिक इस्तेमाल भी यही बताता है कि अत्याधुनिक तकनीक के दौर में एक सरल और मानकीकृत संकेत भी आपात स्थिति में किसी की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है.