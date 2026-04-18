सजती हैं, संवरती हैं, ये दीवारें बोलती हैं! सियासी तपिश में भी बंगाल ने खुला रखा है वो 'बाइस्कोप'

दीवारें बोल उठेंगी... विज्ञापन की इस मशहूर पंच लाइन का आइडिया भी शायद बंगाल से आया होगा. प्रयागराज में कुंभ मेले के समय पूरे शहर की रौनक हो या दिल्ली के फ्लाईओवर पर चमकती तस्वीर, नोएडा में फ्लाईओवर के नीचे से गुजरते हुए खामोशी बोलती हो या अयोध्या में कहानी कहती दीवारें आपने जरूर देखी होगी. ये वॉल पेंटिंग सिर्फ चित्रकारी नहीं होती, ये तस्वीरें हमसे संवाद करती हैं. कुछ कहती हैं. वो इतिहास की याद दिलाती हैं. हालांकि, पश्चिम बंगाल की बात कुछ और है. कोरोना काल में घर में रहने का मैसेज देना हो या राजनीति में अपनी पार्टी का निशान उकेरना, बंगाल के लोग दीवारों और सड़कों को उसी रंग में रंग देते हैं.

पहले आप तस्वीरों पर गौर कीजिए. पहली तस्वीर सड़क पर बनाई गई है. कोरोना काल में लोगों को यह समझाने के लिए कि घर के अंदर ही रहना सही है. दूसरी तस्वीर 2024 में आरजी कर मेडिकल कॉलेज मर्डर और रेप केस पर लोगों का आक्रोश जाहिर कर रही है. बाद की तस्वीरों में दीवार पर भाजपा और टीएमसी के चुनाव चिन्ह को उकेरा जा रहा है.

बंगाल में हर कोई कलाकार है

हां, बंगाल के लोगों की खासियत यह है कि हर कोई कुछ न कुछ पेंट करता ही है. वो नेता हो, मंत्री हो, शिक्षक हो, विद्यार्थी हो, अफसर हो.. यह कला जैसे उन्हें विरासत में मिली है. ममता बनर्जी हों या बाबुल सुप्रियो सभी अच्छी पेंटिंग करते हैं. बंगाल में फुटबॉल का फीवर देख चुके लोगों को याद होगा कि कैसे दीवारें और गलियां पसंदीदा खिलाड़ी और टीम के रंग में रंग दी जाती हैं.

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राजनीतिक कैनवस का काम करती दीवारें

ऐसे समय में जब विधानसभा चुनाव चल रहा है. डिजिटल कैंपेन के बावजूद वॉल आर्ट का प्रभाव देखते ही बनता है. सोशल मीडिया और डिजिटल कैंपेनिंग धुआंधार हो रही है, लेकिन बंगाल के लोगों ने अपनी पारंपरिक कला को भी संजोकर रखा है और उससे संवाद किया जा रहा है. पश्चिम बंगाल के चुनावों में राजनीतिक वॉल पेंटिंग और भित्तिचित्र (graffiti) एक अहम भूमिका निभाते रहे हैं. दीवारें आस-पड़ोस में हर रोज दिखने वाले एक राजनीतिक कैनवस का काम करती हैं. यह ग्रैफिटी बंगाल की सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपरा में गहरी जड़ें जमा चुकी हैं. कोलकाता जैसे शहरों में राजनीतिक भित्तिचित्र ऐतिहासिक रूप से शहर की कलात्मक और सांस्कृतिक पहचान बताते हैं.

हाल में एक इंटरव्यू में भाजपा के एक नेता ने कहा था कि हमें कुछ ही पेंटर को बाहर से बुलाना पड़ता है. पार्टी के कार्यकर्ता अपनी मर्जी से दीवारों को पेंट करते हैं. यह भी देखा गया है कि लोग अपने घरों की दीवारों पर राजनीतिक संदेशों को लिखने या पेंट कराने के लिए खुशी-खुशी राजी हो जाते हैं.