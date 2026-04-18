Advertisement
trendingNow13183271
Hindi Newsदेशसजती हैं, संवरती हैं, ये दीवारें बोलती हैं! सियासी तपिश में भी बंगाल ने खुला रखा है वो बाइस्कोप

सजती हैं, संवरती हैं, ये दीवारें बोलती हैं! सियासी तपिश में भी बंगाल ने खुला रखा है वो 'बाइस्कोप'

आज की पीढ़ी ने बाइस्कोप नहीं देखा होगा. यह पुराने जमाने का एक पोर्टेबल, हाथ से चलने वाला सिनेमाघर उपकरण होता था, जिसमें डिब्बे के छिद्रों से तस्वीरें या फिल्मों की रील दिखाई जाती थी. कुछ वैसा ही तस्वीरों का झरोखा बंगाल ने आज भी खुला रखा है. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Apr 18, 2026, 02:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सजती हैं, संवरती हैं, ये दीवारें बोलती हैं! सियासी तपिश में भी बंगाल ने खुला रखा है वो 'बाइस्कोप'

दीवारें बोल उठेंगी... विज्ञापन की इस मशहूर पंच लाइन का आइडिया भी शायद बंगाल से आया होगा. प्रयागराज में कुंभ मेले के समय पूरे शहर की रौनक हो या दिल्ली के फ्लाईओवर पर चमकती तस्वीर, नोएडा में फ्लाईओवर के नीचे से गुजरते हुए खामोशी बोलती हो या अयोध्या में कहानी कहती दीवारें आपने जरूर देखी होगी. ये वॉल पेंटिंग सिर्फ चित्रकारी नहीं होती, ये तस्वीरें हमसे संवाद करती हैं. कुछ कहती हैं. वो इतिहास की याद दिलाती हैं. हालांकि, पश्चिम बंगाल की बात कुछ और है. कोरोना काल में घर में रहने का मैसेज देना हो या राजनीति में अपनी पार्टी का निशान उकेरना, बंगाल के लोग दीवारों और सड़कों को उसी रंग में रंग देते हैं. 

पहले आप तस्वीरों पर गौर कीजिए. पहली तस्वीर सड़क पर बनाई गई है. कोरोना काल में लोगों को यह समझाने के लिए कि घर के अंदर ही रहना सही है. दूसरी तस्वीर 2024 में आरजी कर मेडिकल कॉलेज मर्डर और रेप केस पर लोगों का आक्रोश जाहिर कर रही है. बाद की तस्वीरों में दीवार पर भाजपा और टीएमसी के चुनाव चिन्ह को उकेरा जा रहा है. 

बंगाल में हर कोई कलाकार है

हां, बंगाल के लोगों की खासियत यह है कि हर कोई कुछ न कुछ पेंट करता ही है. वो नेता हो, मंत्री हो, शिक्षक हो, विद्यार्थी हो, अफसर हो.. यह कला जैसे उन्हें विरासत में मिली है. ममता बनर्जी हों या बाबुल सुप्रियो सभी अच्छी पेंटिंग करते हैं. बंगाल में फुटबॉल का फीवर देख चुके लोगों को याद होगा कि कैसे दीवारें और गलियां पसंदीदा खिलाड़ी और टीम के रंग में रंग दी जाती हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

राजनीतिक कैनवस का काम करती दीवारें

ऐसे समय में जब विधानसभा चुनाव चल रहा है. डिजिटल कैंपेन के बावजूद वॉल आर्ट का प्रभाव देखते ही बनता है. सोशल मीडिया और डिजिटल कैंपेनिंग धुआंधार हो रही है, लेकिन बंगाल के लोगों ने अपनी पारंपरिक कला को भी संजोकर रखा है और उससे संवाद किया जा रहा है. पश्चिम बंगाल के चुनावों में राजनीतिक वॉल पेंटिंग और भित्तिचित्र (graffiti) एक अहम भूमिका निभाते रहे हैं. दीवारें आस-पड़ोस में हर रोज दिखने वाले एक राजनीतिक कैनवस का काम करती हैं. यह ग्रैफिटी बंगाल की सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपरा में गहरी जड़ें जमा चुकी हैं. कोलकाता जैसे शहरों में राजनीतिक भित्तिचित्र ऐतिहासिक रूप से शहर की कलात्मक और सांस्कृतिक पहचान बताते हैं. 

हाल में एक इंटरव्यू में भाजपा के एक नेता ने कहा था कि हमें कुछ ही पेंटर को बाहर से बुलाना पड़ता है. पार्टी के कार्यकर्ता अपनी मर्जी से दीवारों को पेंट करते हैं. यह भी देखा गया है कि लोग अपने घरों की दीवारों पर राजनीतिक संदेशों को लिखने या पेंट कराने के लिए खुशी-खुशी राजी हो जाते हैं. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

TAGS

West Bengal Assembly Election 2026Assembly Election 2026

Trending news

कानून व्यवस्था पर CM फडणवीस सख्त, धर्मांतरण और खरात मामले में दिए जांच के निर्देश
Nashik Conversion Case
कानून व्यवस्था पर CM फडणवीस सख्त, धर्मांतरण और खरात मामले में दिए जांच के निर्देश
आज रात देश को संबोधित करेंगे पीएम मोदी, संसद में बिल गिरने पर जश्न मना रहा विपक्ष
Narendra Modi news
आज रात देश को संबोधित करेंगे पीएम मोदी, संसद में बिल गिरने पर जश्न मना रहा विपक्ष
सजकर ये दीवारें बोलती हैं! सियासी तपिश में भी बंगाल ने खुला रखा है वो 'बाइस्कोप'
West Bengal Assembly Election 2026
सजकर ये दीवारें बोलती हैं! सियासी तपिश में भी बंगाल ने खुला रखा है वो 'बाइस्कोप'
बंगाल चुनाव में पोस्टर वॉर तेज, हरिनघाटा में BJP के खिलाफ लगे स्लोगन वाले चित्र
West Bengal Election 2026
बंगाल चुनाव में पोस्टर वॉर तेज, हरिनघाटा में BJP के खिलाफ लगे स्लोगन वाले चित्र
नशे के पैसों से खड़ा ‘साम्राज्य’ जमींदोज, जम्मू में ड्रग पैडलर के घर पर चला बुलडोजर
Jammu Bulldozer Action
नशे के पैसों से खड़ा ‘साम्राज्य’ जमींदोज, जम्मू में ड्रग पैडलर के घर पर चला बुलडोजर
'महिलाओं का इस्तेमाल कर...सत्ता में रहने की साजिश', प्रियंका का भाजपा पर करारा हमला
Priyanka Gandhi News
'महिलाओं का इस्तेमाल कर...सत्ता में रहने की साजिश', प्रियंका का भाजपा पर करारा हमला
फिर आप जजों की चुनाव में ड्यूटी लगा दो... आयोग पर क्यों नाराज हुआ कलकत्ता हाई कोर्ट
West Bengal Assembly Election 2026
फिर आप जजों की चुनाव में ड्यूटी लगा दो... आयोग पर क्यों नाराज हुआ कलकत्ता हाई कोर्ट
हिम्मत है तो 4 मई को कोलकाता में रहना... अभिषेक बनर्जी ने अमित शाह को किया चैलेंज
West Bengal Assembly Election 2026
हिम्मत है तो 4 मई को कोलकाता में रहना... अभिषेक बनर्जी ने अमित शाह को किया चैलेंज
फर्जी बाबा अशोक खरात के करीबी की सड़क हादसे में मौत, स्कैंडल केस में थे गवाह
Ashok Kharat
फर्जी बाबा अशोक खरात के करीबी की सड़क हादसे में मौत, स्कैंडल केस में थे गवाह
लोकसभा में बड़े झटके का राजनीतिक फायदा कैसे लेगी बीजेपी? आधी रात से ही शुरुआत हो गई
West Bengal Assembly Election 2026
लोकसभा में बड़े झटके का राजनीतिक फायदा कैसे लेगी बीजेपी? आधी रात से ही शुरुआत हो गई