सावधान! मार्च में पड़ेगी मई-जून जैसी गर्मी, IMD ने जारी की चेतावनी; होली पर कैसा रहेगा मौसम?

March Weather Update: भारत में समय से पहले गर्मी आने की संभावना है. IMD ने तापमान बढ़ने की चेतावनी दी है. ऐसे में इस खबर में हम आपको बताएंगे कि मार्च और होली के दौरान मौसम का हाल क्या होगा?
Trending Photos
March Weather Update: भारत में इस साल समय से पहले गर्मी पड़ने की संभावना है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने तापमान बढ़ने की चेतावनी दी है. मार्च के पहले सप्ताह से ही गर्मी बढ़ सकती है. वहीं कई क्षेत्रों में ऐसा तापमान दर्ज होने की संभावना है, जो आमतौर बाद में देखा जाता है. ऐसे में लोगों के मन में यही सवाल है कि मार्च और होली के समय भारत में मौसम कैसा रहेगा और क्या इस साल गर्मी जल्दी आ रही है?
फरवरी में हल्की सर्दी से चिलचिलाती बसंत में बदलाव उम्मीद से कहीं जल्दी हो रहा है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, मार्च के पहले सप्ताह और अगले पांच दिनों में उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होने की संभावना है. ऐसे में मार्च के पहले सप्ताह में होली तक भारत में गर्मी की शुरुआत हो जाएगी. वहीं कुछ जगहों पर 5 से 10 डिग्री सेल्सियम तापमान बढ़ने का अनुमान है.
जल्दी गर्मी आने की संभावना के कारण ये सवाल मन में आता है कि इस साल इतनी तेजी से तापमान क्यों बढ़ रहा है? ऐसे में आपको बता दें, वायुमंडलीय कारकों के संयोजन से समय से पहले गर्मी आ रही है. आईएमडी के अनुसार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ सकता है. वहीं एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण 4 से 6 मार्च के बीच जम्मू-कश्मीर में हल्की बर्फबारी हो सकती है. लेकिन इसका असर बहुत कम होगा.
4 मार्च को भारत में होली मनाया जा रहा है. ऐसे में आपको बता दें, इस समय काफी गर्मी रहने की उम्मीद है. जलवायु परिवर्तन विभाग (आईएमडी) ने अनुमान लगाया है कि उत्तर-पश्चिम भारत में दिन का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच सकता है, जो नॉर्मल से 3 से 5 डिग्री सेल्सियम ज्यादा है. वहीं एक्सपर्ट के अनुसार गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में 4 से 10 मार्च के बीच पहली बार तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. उत्तर भारत में होली के बाद राजस्थान में तापमान 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है और वहीं मार्च के पहले दो हफ्तों में राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.