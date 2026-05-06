जीत भले ही 3 सीटों पर मिली, लेकिन केरलम में बीजेपी के लिए क्यों बड़ी है यह उपलब्धि?

Keralam Elections Result 2026: केरलम विभानसभा चुनाव में भले ही कांग्रेस की लीडरशिप वाली युनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) ने भारी जीत हासिल की हो, लेकिन भाजपा ने भी इस राज्य में छोटी ही सही, लेकिन इस बार थोड़ी बहुत सफलता जरूर हासिल की है. बता दें कि पार्टी ने तिरुवनंतपुरम की 3 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की है. इससे पहले भाजपा ने तिरुवनंतपुरम का मेयर चुनाव भी जीता था. पार्टी की इस सफलता को लेकर अब पूर्व केंद्रीय मंत्री और केरलम भाजपा के स्टेट प्रेसिडेंट राजीव चंद्रशेखर का बयान सामने आया है.

केरलम में बड़ा बदलाव

राजीव चंद्रशेखर ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X'पर लिखा,' नेमोम, चथनूर और कझाक्कूट्टम में हमारी तीन ऐतिहासिक जीत के अलावा केरलम में एक बड़ा बदलाव हो रहा है. BJP/NDA का वोट शेयर अब 21 सीटों पर 20 प्रतिशत और 10 सीटों पर 30 प्रतिशत से अधिक हो गया है. कांग्रेस/CPM की झूठ, भ्रष्टाचार और अक्षमता की राजनीति को नकार कर BJP/NDA की प्रदर्शनकीराजनीति को अपनाने वाले मलयाली लोगों का हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं. जैसे-जैसे अधिक लोग विकासशील केरलम के हमारे मिशन में शामिल होंगे, यह स्पीड और भी मजबूत होती जाएगी.'

Beyond our 3 historic wins in Nemom, Chathannoor & Kazhakkoottam, a much deeper shift is happening in Keralam. Add Zee News as a Preferred Source BJP/NDA vote share has now crossed 20% in 21 seats, and 30% in 10! Deepest thanks to the Malayalees rejecting Congress/CPM politics of lies, corruption and… pic.twitter.com/QN4vm4uXoy — Rajeev Chandrasekhar (@RajeevRC_X) May 6, 2026

राजीव चंद्रशेखर ने अपने कार्यकर्ताओं का आभार जताते हुए कहा,' यह सफलता पूरी तरह से आपके दशकों के समर्पण और कड़ी मेहनत पर आधारित है.'

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केरलम में पहली बार भाजपा का बेहतरीन प्रदर्शन

बता दें कि केरलम में लंबे समय से भाजपा का गढ़ माने जाने वाली नेमम सीट को पार्टी ने एक बार फिर चुनाव में जीता है. यहां भाजपा के वरिष्ठ नेता राजीव चंद्रशेखर ने CPI(M) के वी शिवनकुट्टी को 3,590 मतों से हराया. इसके अलावा कझाकोोट्टम सीट पर भी पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा उम्मीदवार वी मुरलीधरन ने जीत के साथ भाजपा के लिए बड़ा दरवाजा खोला. इसके साथ ही चथन्नूर सीट पर भी भाजपा के उम्मीदवार बीबी गोपाकुमार ने जीत हासिल की.

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कैसे भाजपा के लिए बड़ी उपलब्धि?

भले ही इन जीतों के बावजूद केरलम की सत्ता UDF के हाथों चली गई हो, लेकिन इस राज्य में भाजपा की ओर से इतनी सीटें जीतना पार्टी के विस्तार होने की दिशा में बड़ा संकेत माना जा रहा है. बता दें कि केरलम में राजनीति हमेशा से LDF और UDF के बीच बंटी रही है. भाजपा कभी भी इस राज्य में अपना दबदबा स्थापित नहीं कर पाई है. 2016 के केरलम विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अपना पहला खाता खोला था, जिसमें ओ राजगोपाल ने नेमोम सीट से जीत हासिल की थी. इस चुनाव में पार्टी का वोट शेयर 10.53 प्रतिशत रहा था. साल 2021 में भाजपा को यहां एक भी सीट नहीं मिली. हालांकि, पार्टी का वोट शेयर 11.3 प्रतिशत रहा. इसके बाद भाजपा ने अपना अबतक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 3 सीटें जीतीं, जिससे पार्टी के वोट शेयर में 11.42 प्रतिशत की बढ़त रही और उसके खाते में 3 सीटें आईं.