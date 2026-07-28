/Explained: 2029 में 38 करोड़ होगी युवाओं की आबादी, लोकसभा चुनाव में पलट सकते हैं किसी भी पार्टी का गेम, आंकड़ों से समझें पूरी ABCD

Young Voters India 2029: भारत की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आकार ले रहा है. जिसकी दस्तक हाल में NEET पेपर लीक विवाद के दौरान दिखी. नीट पेपर लीक विवाद के दौरान देशव्यापी छात्र आंदोलनों और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग ने यह साफ कर दिया है कि युवा अब मूक दर्शक नहीं रहे. यह विरोध सिर्फ एक परीक्षा का मुद्दा नहीं था, बल्कि भारत की नई पीढ़ी यानी के राजनीतिक उभार की औपचारिक शुरुआत भी रहा.
NEET-UG परीक्षा में धांधली और पेपर लीक विवाद के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे ने देश की राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया है. इस पूरे घटनाक्रम में इस सच को साफ कर दिया है कि सरकारें अब देश के युवाओं (18 से 32 वर्ष) की आवाज को अनदेखा नहीं कर सकतीं.
जो विरोध प्रदर्शन सिर्फ परीक्षा में साफ-सुथरी व्यवस्था की मांग से शुरू हुआ था, उसने देखते ही देखते सरकारी जवाबदेही और शिक्षा प्रणाली पर एक बड़े आंदोलन का रूप ले लिया. इस घटना ने दिखाया कि इंटरनेट और सोशल मीडिया से जुड़ी आज की युवा पीढ़ी कितनी तेजी से एकजुट होकर राष्ट्रीय राजनीति की दिशा मोड़ सकती है.
साल 2029 के आम चुनावों तक 18 से 32 साल की उम्र वाले युवा भारत की सबसे बड़ी बालिग (वयस्क) आबादी बन जाएंगे. यह वही वोट बैंक होगा, जो देश की नई सरकार तय करने में अहम रोल अदा करेगा.
जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार, 2029 तक 18 से 32 वर्ष की आयु वाले युवाओं की संख्या लगभग 38 करोड़ (380 मिलियन) पहुंच सकती है. इसमें करीब 19.9 करोड़ पुरुष और 18.1 करोड़ महिलाएं शामिल होंगी.
इसके साथ ही यह युवा वर्ग भारत की सबसे बड़ी बालिग आबादी बनकर उभरेगा और अपनी से पहले वाली पीढ़ी (33 से 45 वर्ष वाले वर्ग) को पीछे छोड़ देगा, जिसकी आबादी 2029 तक करीब 35.7 करोड़ रहने का अनुमान है.
इस युवा वर्ग में सबसे ज्यादा छात्र, पहली बार वोट देने वाले, नौकरी की शुरुआत करने वाले लोग होंगे. इसलिए आने वाले चुनावों में सिर्फ पारंपरिक मुद्दों के बजाय रोजगार, बेहतर शिक्षा, रहने का खर्च, महंगाई, पर्यावरण और पारदर्शी शासन जैसे मुद्दे सबसे ऊपर रहेंगे.
इस 18-32 वर्ष के युवा वर्ग के ठीक पीछे बच्चों की एक और बड़ी आबादी खड़ी है, हालांकि 2029 में वे वोट देने की उम्र से छोटे होंगे, लेकिन 41.7 करोड़ की संख्या के साथ वे भारत का सबसे बड़ा आयु-वर्ग होंगे.
एक दिलचस्प बात यह भी है कि देश की कुल आबादी में युवाओं का प्रतिशत पहले के मुकाबले थोड़ा घटा है, क्योंकि देश में बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है. 1988 में 18 से 29 साल के युवाओं की हिस्सेदारी कुल मतदाताओं में 38.3% थी, जो 2024 में घटकर 30.1% रह गई. अब साल 2029 के आम चुनावों में यह हिस्सेदारी घटकर 27.8% रह जाएगी. इसका मतलब ये है कि दशक के अंत तक हर 4 में से लगभग 1 मतदाता ही 18-29 वर्ष की आयु का होगा.
मतदाताओं में युवाओं की हिस्सेदारी घटने का मतलब ये नहीं कि उनका प्रभाव कम होगा, क्योंकि इस युवा पीढ़ी के पास सिर्फ संख्या नहीं बल्कि जबरदस्त डिजिटल ताकत, बड़ी सोच और सोशल मीडिया के जरिए मिनटों में एकजुट होने की क्षमता है. NEET विवाद इसका ताजा और सबसे बड़ा सबूत है कि यह पीढ़ी कितनी जल्दी किसी भी मुद्दे को देश का सबसे बड़ा मुद्दा बना सकती है.
युवाओं के इस उभार के साथ-साथ देश की आबादी का ढांचा भी बदल रहा है. भारत में बच्चों का अनुपात घट रहा है और अधेड़ व बुजुर्गों की संख्या तेजी से बढ़ रही है.पुरुषों में यह हिस्सा 1989 के 45.2% से घटकर 2029 में 27.8% रहने का अनुमान है, जबकि महिलाओं में भी यह 44.8% से घटकर 27.3% पर आ जाएगा.
46 से 61 साल के लोगों की हिस्सेदारी लगभग 18% तक पहुंच चुकी है. जबकि 62 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों की आबादी दोगुनी होकर लगभग 10-11% होने का अनुमान है.
नीट पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग से शुरू हुआ एक आंदोलन केवल परीक्षा लीक तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह भारत की नई पीढ़ी के राजनीतिक उभार की हुंकार बन गया. जब 2029 में भारत अपनी अगली सरकार चुनेगा, तब यही 38 करोड़ युवा सत्ता की चाबी अपने हाथ में रखेंगे. एक ऐसी चुनावी ताकत, जिसे कोई भी पार्टी हल्के में लेने की भूल नहीं कर सकती, क्योंकि आज के ये बच्चे भारत की पहली ऐसी पीढ़ी हैं, जो तकनीकी रूप से पूरी तरह सक्षम है और किसी भी मुद्दे को मिनटों में राष्ट्रीय बहस में बदल सकती है.