/दिल्ली के बाद हावड़ा पर मंडरा रहा बड़ा खतरा! 2000 करोड़ के अवैध निर्माण घोटाले से हजारों जिंदगियां दांव पर लगीं

Howrah illegal construction scam: देश की राजधानी दिल्ली के साकेत में हुए दर्दनाक इमारत गिरने के हादसे जिसमें अवैध निर्माण के कारण 6 लोगों की जान चली गई. ऐसी वारदातें कई बड़े महानगरों में भी होने का खतरा बना हुआ है. ज़ी मीडिया नेटवर्क की टीम ने पश्चिम बंगाल के हावड़ा के कुछ इलाकों में अवैध निर्माण के बारे में जानकारी ली और पाया कि बिल्डिंग की नींव की क्षमता से बड़े निर्माण कार्य कराए गए हैं. वहां पर हजारों परिवार रहते हैं. अगर वहां हादसा हुआ तो बड़े पैमाने पर लोगों की जान को खतरा हो सकता है.
इसका मुख्य कारण असुरक्षित ढांचे, बिल्डिंग पर जरूरत से कहीं ज्यादा बोझ, घटिया निर्माण सामग्री और अनदेखी सुरक्षा नियमों का होना है. प्रमुख कारण और जोखिम कारक अवैध निर्माण और ओवरलोडिंग हैं. साकेत की घटना की तरह, बंगाल के हावड़ा शहर में पुरानी 3-मंजिला इमारतों पर बिना अनुमति के 3 से 4 मंजिल और जोड़ दी गई हैं, जिससे हाउसिंग अपार्टमेंट का भार बढ़ गया है.
घनी आबादी और राजनैतिक मिलीभगत के कारण कोलकाता से सट्टे हावड़ा जैसे इलाके में अवैध निर्माण पिछले कुछ सालों में धड़ल्ले से हुआ. मूसलाधार बारिश के दौरान इसके ढहने की घटनाएं और हादसे होना संभव हैं. यही कारण है कि यहां मासूम लोगों की जान को भारी ख़तरा हो सकता हैं. इस मामले में आरटीआई लगाई गई, जिसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. ज़ी मीडिया संवाददाता ने इस संबंध में आरटीआई लगाने वाले शख्स ए पी सिंह से बात की.
2013 में हावड़ा नगर निगम में तृणमूल कांग्रेस के बोर्ड गठन के बाद उम्मीद जतायी जा रही थी कि अवैध निर्माण पर रोक लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. तृणमूल शासित बोर्ड के कार्यकाल में अवैध निर्माण धड़ल्ले से हुआ और वर्ष 2013 से लेकर 2020 तक निगम इलाके में 3000 से अधिक अवैध निर्माण हुए हैं. निगम के बिल्डिंग विभाग में 2000 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है. व्हिसल ब्लोअर्स नामक एक संस्था के मुख्य अधिकारी ए पी सिंह ने ज़ी मीडिया नेटवर्क से इस संबंध में बात चीत कर जानकारी दी.
ए.पी. सिंह ने बताया कि 2013 से 2020 तक हुए इस गबन में सिर्फ निगम के अधिकारी ही नहीं, बल्कि पूर्व मंत्रियों समेत कई पूर्व पार्षद और प्रमोटर शामिल हैं. बाली, उत्तर हावड़ा और मध्य हावड़ा में बिना किसी रोक-टोक के अवैध निर्माण हुए है. उन्होंने कहा कि अवैध निर्माण होने के बाद निगम ने प्रमोटर से जुर्माना लेकर इसे वैध कर दिया, जबकि म्युनिसिपल एक्ट में यह गैर-कानूनी है. ये जानकारी उन्हें आरटीआई के जरिए मिली जो कि साल 2021 तक की है. बाकी 2026 तक की भी जानकारी उन्होंने आरटीआई के जरिए मांगी है. इस जानकारी के आधार पर उन्होंने हाई कोर्ट में अर्जी लगाई, जिस पर कोर्ट की कार्रवाई चल रही है.
जब निगम अधिकारियों से आरटीआई के तहत यह पूछा गया कि किस कानून के तहत अवैध निर्माण को वैध किया गया, तो निगम की ओर से जवाब दिया गया कि बड़े अधिकारियों के कहने पर ऐसा हुआ. ये बड़े अधिकारी कौन हैं, यह पता लगाना अब जरूरी है. वहीं सब्यसाची चटर्जी ने कहा कि जिन तृणमूल नेताओं ने अवैध निर्माण कर लोगों को फ्लैट बेचकर धोखा दिया है, उनसे हिसाब चुकता किया जाना चाहिए.
ए पी सिंह ने कहा कि जब हावड़ा नगर निगम और बाली नगरपालिका के बिल्डिंग विभाग के अधिकारियों से अवैध निर्माण की सूची मांगी गयी, तो उन लोगों ने यह कहकर देने से इंकार कर दिया कि प्रशासन ने मना किया है. अब ये कैसे संभव है कि जब धड़ल्ले से अवैध निर्माण हो रहा हो, तो इसकी जानकारी उस क्षेत्र के विधायक को न हो. ये विधायक भी निगम के प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य थे और सब कुछ इन नेताओं के इशारे पर हुआ है. इस संबंध में हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर की गई है. कोर्ट ने निगम से अवैध निर्माण को लेकर जवाब मांगा है. अब नई सरकार इस मसले को गंभीरता से लेगी और कड़ी कार्रवाई करेगी.
व्हिसलब्लोअर्स एसोसिएशन द्वारा सूचना के अधिकार के तहत जुटाई गई जानकारी के अनुसार, साल 2013 से 2020 के बीच बिना निगम की मंजूरी के करीब 3,000 अवैध फ्लैट्स का निर्माण किया गया.
अवैध फ्लैट्स का निर्माण हावड़ा के विभिन्न इलाकों में बिना किसी आधिकारिक मंजूरी या बिल्डिंग प्लान पास कराए बहुमंजिला इमारतों का जाल बिछाया गया. करोड़ों का घपला कर बिल्डिंगों पर इन अवैध फ्लैटों का निर्माण कर प्रमोटरों द्वारा आम जनता को मोटी रकम पर बेचा गया. इस पूरे सिंडिकेट और वित्तीय हेरफेर की अनुमानित लागत 2000 करोड़ रुपये बताई जा रही है.
प्रशासनिक पर निष्क्रियता के आरोप है कि तत्कालीन प्रशासन और निगम अधिकारियों को कई बार शिकायतें मिलने के बावजूद इस निर्माण को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए. हालांकि राज्य में हालिया राजनीतिक बदलावों और प्रशासनिक निर्देशों के बाद हावड़ा में अवैध निर्माणों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू की गई है. हावड़ा नगर निगम में हाल ही में नियमों का उल्लंघन कर बनाई गई कई बहुमंजिला इमारतों को चिह्नित करना शुरू किया है.
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भी अवैध निर्माणों को लेकर सख्त रुख अपनाया है. हाल ही में कोर्ट ने स्पष्ट किया कि फ्लैट खरीदार केवल इस आधार पर अवैध निर्माण को वैध यानी कि रेगुलराइज करने की मांग नहीं कर सकते कि उन्होंने उसमें अपनी गाढ़ी कमाई का निवेश किया है. वर्तमान में सामाजिक संगठनों और नागरिकों द्वारा नए प्रशासन से यह मांग की जा रही है कि आम खरीदारों को मानवीय राहत देते हुए अवैध निर्माण के दोषी प्रमोटरों और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए. विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अवैध निर्माणों के खिलाफ समय रहते प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई, तो हावड़ा में किसी बड़े हादसे की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता.