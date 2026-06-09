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दिल्ली के बाद हावड़ा पर मंडरा रहा बड़ा खतरा! 2000 करोड़ के अवैध निर्माण घोटाले से हजारों जिंदगियां दांव पर लगीं

Howrah News: हावड़ा नगर निगम क्षेत्र में 2000 करोड़ रुपये के कथित अवैध निर्माण घोटाले का मामला सामने आया है, जिसमें बिना अनुमति के हजारों फ्लैट बनाने और बेचने का आरोप है.

Written ByAmit BharadwajEdited By:Shwetank Ratnamber
Published: Jun 09, 2026, 11:20 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 11:20 PM IST
दिल्ली के बाद हावड़ा पर मंडरा रहा बड़ा खतरा! 2000 करोड़ के अवैध निर्माण घोटाले से हजारों जिंदगियां दांव पर लगीं

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Amit Bharadwaj

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जी मीडिया नेटवर्क में सीनियर स्पेशल कॉरेस्पोंडेंट के तौर पर जुड़े अमित भारद्वाज इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में 30 साल का अनुभव रखते हैं. जी मीडिया नेटवर्क में जुड़ने से पहले उन्होंने कई प्रतिष्ठित हिंदी-अंग्रेजी अखबारों में काम किया है. अमित व्यापम घोटाला, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों, सुशांत सिंह राजपूत हत्याकांड और कोल स्कैम पर सीरीज में अपनी बेहतरीन रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने कई घोटालों का पर्दाफाश किया है. इसके अलावा अमित भारद्वाज ने दुनिया के कई मुल्कों में जाकर वार कवर किया है. उन्होंने राष्ट्र हित की कहानियों को सामने लाने के लिए देश भर में यात्राएं की हैं.

 

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