/दिल्ली के बाद हावड़ा पर मंडरा रहा बड़ा खतरा! 2000 करोड़ के अवैध निर्माण घोटाले से हजारों जिंदगियां दांव पर लगीं

ए पी सिंह ने कहा कि जब हावड़ा नगर निगम और बाली नगरपालिका के बिल्डिंग विभाग के अधिकारियों से अवैध निर्माण की सूची मांगी गयी, तो उन लोगों ने यह कहकर देने से इंकार कर दिया कि प्रशासन ने मना किया है. अब ये कैसे संभव है कि जब धड़ल्ले से अवैध निर्माण हो रहा हो, तो इसकी जानकारी उस क्षेत्र के विधायक को न हो. ये विधायक भी निगम के प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य थे और सब कुछ इन नेताओं के इशारे पर हुआ है. इस संबंध में हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर की गई है. कोर्ट ने निगम से अवैध निर्माण को लेकर जवाब मांगा है. अब नई सरकार इस मसले को गंभीरता से लेगी और कड़ी कार्रवाई करेगी.