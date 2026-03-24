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Hindi Newsदेशडीजे नहीं बजेगा, 500 से ज्यादा नहीं... चुनावी माहौल में शर्तों के साथ हावड़ा में रामनवमी शोभायात्रा निकलेगी

डीजे नहीं बजेगा, 500 से ज्यादा नहीं... चुनावी माहौल में शर्तों के साथ हावड़ा में रामनवमी शोभायात्रा निकलेगी

कोलकाता हाई कोर्ट ने हावड़ा में 26 मार्च को अंजनी पुत्र सेना को राम नवमी की शोभायात्रा निकालने की अनुमति दे दी है. हालांकि, पांच प्रमुख शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा. सबसे बड़ी शर्त यही है कि डीजे नहीं बजेगा. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Mar 24, 2026, 01:54 PM IST
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डीजे नहीं बजेगा, 500 से ज्यादा नहीं... चुनावी माहौल में शर्तों के साथ हावड़ा में रामनवमी शोभायात्रा निकलेगी

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का मौसम चल रहा है. इस बीच, कोलकाता हाई कोर्ट ने हावड़ा में 26 मार्च को अंजनी पुत्र सेना को राम नवमी की शोभायात्रा निकालने की अनुमति दे दी है. जज सौगत भट्टाचार्य ने सशर्त अनुमति दी है. साथ ही, कोर्ट ने कानून व्यवस्था को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पुलिस को सौंपी है. इससे पहले, अंजनी पुत्र सेना को पुलिस ने शोभायात्रा की अनुमति देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद 23 मार्च को कोलकाता हाई कोर्ट में मामला दायर किया गया. आगे पढ़िए शोभायात्र में क्या-क्या शर्तें लगाई गई हैं. 

शोभायात्रा के लिए लगाई गईं शर्तें

1. ठीक सुबह 8.30 बजे से दोपहर के 1 बजे तक शोभायात्रा की अनुमति होगी. 
2. 500 लोग ही इस यात्रा में हिस्सा ले सकते हैं. रैली बिना रुके आगे बढ़नी चाहिए. 
3. किसी तरह के धातु वाले हथियार के साथ जुलूस में शामिल नहीं हो सकते हैं.  
4. शोभायात्रा में किसी भी तरह के भड़काऊ नारे नहीं लगाए जा सकते.  
5. पूरे रास्ते लाउडस्पीकर या डीजे का इस्तेमाल वर्जित होगा. छोटे स्पीकर की अनुमति है.  

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इससे पहले विश्व हिन्दू परिषद को भी रामनवमी पर शोभायात्रा निकालने की इजाजत मिल गई थी. VHP के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा है कि बंगाल की टीएमसी सरकार लगातार हर वर्ष, हर त्योहार को टारगेट कर रही है. चाहे रामनवमी हो, दुर्गा अष्टमी हो, हनुमान जयंती हो या सरस्वती पूजा हो... ऐसे लगातार हर साल, हर त्योहार को टारगेट करते हुए हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाते हैं और हर बार हम हाई कोर्ट जाते हैं. हर बार हाई कोर्ट से उन्हें मुंह की खानी पड़ती है लेकिन बेशर्म सरकार जिहादी तुष्टिकरण में इस तरह से डूबी है कि वह हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बनाकर रखना चाहती है. अब हिंदू समाज ने तय कर लिया है कि हम अपनी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे. 

सरकार ने संवेदनशील इलाके बताए लेकिन...

याचिकाकर्ताओं ने पिछले साल के दूसरी बेंच के आदेश का हवाला दिया. जिसमें कुछ शर्तों के साथ उसी रास्ते पर रैली की परमिशन दी गई थी. हालांकि, राज्य सरकार ने अर्जी का विरोध किया. सरकार की ओर से चुनाव और कानून व्यवस्था की बात करते हुए संवेदनशील इलाकों का जिक्र किया गया. हालांकि, कोर्ट ने कहा कि पुलिस के कारण रास्ते में बदलाव करने के लिए काफी नहीं हैं. 

पढ़ें: विधानसभा चुनाव में ड्यूटी पर लगे जवान बंगाली में पूछेंगे 'केमोन आछेन... चिंता कोरबे ना'

 

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Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

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