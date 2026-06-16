/कौन है वो दर्जी? जो कर रहा था बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु की रेकी, फोन से पाकिस्तान के टच में था

Hamim Mondal arrested: पश्चिम बंगाल के बर्धमान में शुक्रवार को आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद का संदिग्ध आतंकवादी पकड़ा गया. एजेंसी सूत्रों के हवाले से दावा है कि वो राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी सुवेंदु अधिकारी की रेकी कर रहा था. उसके फोन से पाकिस्तान के लिंक बरामद होने की बात कही जा रही है. आरोपी का नाम हमीम मंडल है, जो दर्जी का काम करता था.
उसकी गिरफ्तारी से उसके पड़ोसी और आस-पास के लोग हैरान हैं. पुलिस और अन्य जांच एजेंसियां उसके नेटवर्क को खंगाल रही हैं.
पश्चिम बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने हामिम मंडल नाम के इस शख्स को एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स से पकड़ा. एसटीएफ की छह सदस्यीय टीम ने 23 साल के मंडल को रेनेसां इलाके से गिरफ्तार किया. उस पर संदिग्ध आतंकी संगठनों से जुड़े होने का आरोप है.
वह कई दिनों से निगरानी में था और महीनों से उस पर नजर रखी जा रही थी. उसके मोबाइल से पाकिस्तान के संपर्कों से बातचीत के सबूत मिले हैं. पुलिस शहजाद भट्टी गैंग से उसके संबंध की भी जांच कर रही है. माना जा रहा है कि भट्टी ही उसका हैंडलर हो सकता है, हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है.
एसटीएफ सूत्रों के मुताबिक मंडल के मोबाइल और घर से मिले दस्तावेजों से ये खुलासा हुआ है कि वो सीएम सुभेंदु अधिकारी की जानकारी जुटाने के लिए रेकी कर रहा था. इस बीच यह भी सामने आ रहा है कि हामिम मंडल, पुलवामा अटैक के मास्टरमाइंड सज्जाद भट का करीबी है, जब 14 फरवरी 2019 को पुलवामा अटैक में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे. इस आरोपी को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया गया, जहां जज ने मामले में आगे की जांच के लिए उसे 14 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेज दिया.
#WATCH | Purba Bardhaman, West Bengal: A six-member Special Task Force (STF) team arrested a 23-year-old man, identified as Hamim Mondal, from the Renaissance area on suspicion of alleged militant links. The accused was produced before a court, which sent him to 14 days of police… pic.twitter.com/bdKSglA1OQ
— ANI (@ANI) July 31, 2026
पुलिस ये भी पता लगा रही है कि राज्य में टीएमसी की सरकार जाने के बाद यहां के ऑपरेटिव कहीं आरएसएस और बीजेपी के अन्य नेताओं की जानकारी तो नहीं जुटा रहे थे. मोबाइल टावर लोकेशन डेटा और डिजिटल सबूतों से पता चला है कि वो लगातार हैंडलर्स के संपर्क में था.
संदिग्ध आतंकवादी की गिरफ्तारी के बाद राज्य बीजेपी के प्रवक्ता देबजीत सरकार ने कहा है कि पश्चिम बंगाल दशकों से कट्टरपंथी इस्लामी समूहों के लिए सेफ हैवेन था. अब राज्य में बीजेपी सरकार आ गई है इसलिए कट्टरपंथी समूह अब उन नेताओं पर हमले की कोशिश कर रहे हैं, जिन्होंने चरमपंथियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है.