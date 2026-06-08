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हावड़ा में 'साकेत' जैसा खौफ! ₹2000 करोड़ के अवैध निर्माण घोटाले पर ज़ी मीडिया का बड़ा खुलासा; दांव पर हजारों जिंदगी

Unsafe Buildings Bengal: पश्चिम बंगाल के हावड़ा में दिल्ली के साकेत हादसे जैसा बड़ा खतरा मंडरा रहा है. आरटीआई (RTI) से खुलासा हुआ है कि 2013 से 2020 के बीच प्रमोटरों और नेताओं की मिलीभगत से करीब 3000 अवैध फ्लैट्स बनाए गए, जिससे इमारतों की नींव पर भारी बोझ बढ़ गया है. इस ₹2000 करोड़ के महाघोटाले ने हजारों परिवारों की जान जोखिम में डाल दी है.

Written ByAmit BharadwajEdited By:Shashank Shekhar Mishra
Published: Jun 08, 2026, 10:47 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 10:47 AM IST
हावड़ा में 'साकेत' जैसा खौफ! ₹2000 करोड़ के अवैध निर्माण घोटाले पर ज़ी मीडिया का बड़ा खुलासा; दांव पर हजारों जिंदगी
Image Credit: Howrah Construction Scam

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Amit Bharadwaj

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जी मीडिया नेटवर्क में सीनियर स्पेशल कॉरेस्पोंडेंट के तौर पर जुड़े अमित भारद्वाज इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में 30 साल का अनुभव रखते हैं. जी मीडिया नेटवर्क में जुड़ने से पहले उन्होंने कई प्रतिष्ठित हिंदी-अंग्रेजी अखबारों में काम किया है. अमित व्यापम घोटाला, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों, सुशांत सिंह राजपूत हत्याकांड और कोल स्कैम पर सीरीज में अपनी बेहतरीन रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने कई घोटालों का पर्दाफाश किया है. इसके अलावा अमित भारद्वाज ने दुनिया के कई मुल्कों में जाकर वार कवर किया है. उन्होंने राष्ट्र हित की कहानियों को सामने लाने के लिए देश भर में यात्राएं की हैं.

 

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