हावड़ा में 'साकेत' जैसा खौफ! ₹2000 करोड़ के अवैध निर्माण घोटाले पर ज़ी मीडिया का बड़ा खुलासा; दांव पर हजारों जिंदगी

Howrah Construction Scam: देश की राजधानी दिल्ली के साकेत में हाल ही में हुए उस दर्दनाक हादसे को कोई नहीं भूला है, जहां अवैध निर्माण की वजह से एक इमारत जमींदोज हो गई और 6 मासूमों को अपनी जान गंवानी पड़ी. ठीक वैसा ही खौफनाक मंजर अब पश्चिम बंगाल के हावड़ा में भी आकार ले रहा है. हावड़ा और उसके आसपास के इलाकों में अवैध निर्माण का एक ऐसा मकड़जाल बिछ चुका है, जो कभी भी हजारों परिवारों के लिए सामूहिक कब्रगाह बन सकता है.
ज़ी मीडिया नेटवर्क की टीम ने जब हावड़ा के जमीनी हालात का जायजा लिया, तो चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आईं. यहां कमजोर नींव वाली पुरानी इमारतों पर क्षमता से कई गुना ज्यादा बोझ लाद दिया गया है. अगर मानसून की मूसलाधार बारिश के दौरान कोई बड़ा हादसा होता है, तो प्रशासन के लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा.
इस खौफनाक जमीनी हकीकत के पीछे प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि एक संगठित भ्रष्टाचार है. 'व्हिसलब्लोअर्स' नामक संस्था के मुख्य अधिकारी ए.पी. सिंह ने 'ज़ी मीडिया नेटवर्क' से बातचीत में सूचना के अधिकार (RTI) के जरिए मिले दस्तावेजों के आधार पर बड़ा खुलासा किया है. ए.पी. सिंह के मुताबिक, वर्ष 2013 में हावड़ा नगर निगम में तृणमूल कांग्रेस (TMC) का बोर्ड गठन होने के बाद उम्मीद थी कि अवैध निर्माण रुकेंगे, लेकिन इसके उलट 2013 से 2020 के बीच बिना किसी आधिकारिक मंजूरी या बिल्डिंग प्लान के धड़ल्ले से 3000 से ज्यादा अवैध फ्लैट्स तान दिए गए. निगम के बिल्डिंग विभाग में करीब 2000 करोड़ रुपये का यह महाघोटाला प्रमोटरों और भ्रष्ट तंत्र की मिलीभगत से अंजाम दिया गया. साकेत हादसे की तर्ज पर हावड़ा, बाली, उत्तर हावड़ा और मध्य हावड़ा में पुरानी 3-मंजिला इमारतों के ऊपर बिना किसी परमिशन के 3 से 4 मंजिलें और जोड़ दी गईं, जिससे इमारतों का ढांचा पूरी तरह असुरक्षित और ओवरलोडेड हो चुका है.
ज़ी मीडिया से बात करते हुए व्हिसलब्लोअर ए.पी. सिंह ने सीधे तौर पर सत्तासीनों को कटघरे में खड़ा किया. उन्होंने कहा कि इस ₹2000 करोड़ के गबन में सिर्फ निगम के छोटे-मोटे अधिकारी ही नहीं, बल्कि पूर्व मंत्रियों सहित तमाम पूर्व पार्षद और प्रमोटर शामिल हैं. जब धड़ल्ले से अवैध निर्माण हो रहा था, तो क्षेत्र के विधायक (जो प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य भी थे) अनजान कैसे रह सकते थे? सब कुछ इन्हीं नेताओं के इशारे पर हुआ. उन्होंने एक और चौंकाने वाला आरोप लगाते हुए कहा कि अवैध निर्माण होने के बाद निगम ने प्रमोटरों से केवल जुर्माना (Fine) लेकर इन अवैध ढांचों को कागजों पर वैध (Regularize) कर दिया, जो कि म्युनिसिपल एक्ट के तहत पूरी तरह से गैर-कानूनी है. फिलहाल 2021 तक की जानकारी कोर्ट को सौंपी जा चुकी है और 2026 तक के नए इनपुट्स भी जल्द ही आरटीआई के जरिए मिलने वाले हैं, जिसके आधार पर कलकत्ता हाईकोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है.
जब आरटीआई के तहत हावड़ा नगर निगम और बाली नगरपालिका के अधिकारियों से पूछा गया कि उन्होंने किस कानून के तहत अवैध बिल्डिंग्स को पास किया, तो कर्मचारियों ने दबी जुबान में माना कि यह सब उच्च अधिकारियों और प्रशासकों के मौखिक आदेश पर किया गया था. शुरुआत में तो अधिकारियों ने लिस्ट देने से भी साफ मना कर दिया था. अब इस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी बेहद कड़ा रुख अपना लिया है. कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि फ्लैट खरीदार केवल इस सहानुभूति के आधार पर अवैध निर्माण को वैध करने की मांग नहीं कर सकते कि उन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई उसमें निवेश की है.
इस पूरे मामले पर कानूनविदों और सामाजिक संगठनों का मानना है कि आम जनता को मानवीय राहत मिलना जरूरी है क्योंकि उन्हें प्रमोटरों ने झांसा देकर फ्लैट बेचे हैं. इस संबंध में सब्यसाची चटर्जी ने मांग की है कि जिन नेताओं ने अवैध निर्माण करवाकर मासूम खरीदारों को धोखा दिया है, सबसे पहले उन नेताओं की संपत्ति कुर्क कर हिसाब चुकता किया जाए. सरकार को इस गंभीर समस्या के समाधान के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनानी चाहिए, ताकि समाधान कानूनी और तकनीकी तरीकों से हो, न कि अंधाधुंध बुलडोजर चलाकर.
कलकत्ता हाईकोर्ट ने अब निगम से इस पूरे अवैध निर्माण पर विस्तृत जवाब तलब किया है. नए प्रशासनिक निर्देशों के बाद हावड़ा नगर निगम ने इन खतरनाक इमारतों को चिह्नित करना तो शुरू कर दिया है, लेकिन अगर आने वाली बारिश से पहले इनपर कोई ठोस एक्शन नहीं हुआ, तो हावड़ा में साकेत से भी भीषण त्रासदी देखने को मिल सकती है.