हावड़ा में 'साकेत' जैसा खौफ! ₹2000 करोड़ के अवैध निर्माण घोटाले पर ज़ी मीडिया का बड़ा खुलासा; दांव पर हजारों जिंदगी

इस खौफनाक जमीनी हकीकत के पीछे प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि एक संगठित भ्रष्टाचार है. 'व्हिसलब्लोअर्स' नामक संस्था के मुख्य अधिकारी ए.पी. सिंह ने 'ज़ी मीडिया नेटवर्क' से बातचीत में सूचना के अधिकार (RTI) के जरिए मिले दस्तावेजों के आधार पर बड़ा खुलासा किया है. ए.पी. सिंह के मुताबिक, वर्ष 2013 में हावड़ा नगर निगम में तृणमूल कांग्रेस (TMC) का बोर्ड गठन होने के बाद उम्मीद थी कि अवैध निर्माण रुकेंगे, लेकिन इसके उलट 2013 से 2020 के बीच बिना किसी आधिकारिक मंजूरी या बिल्डिंग प्लान के धड़ल्ले से 3000 से ज्यादा अवैध फ्लैट्स तान दिए गए. निगम के बिल्डिंग विभाग में करीब 2000 करोड़ रुपये का यह महाघोटाला प्रमोटरों और भ्रष्ट तंत्र की मिलीभगत से अंजाम दिया गया. साकेत हादसे की तर्ज पर हावड़ा, बाली, उत्तर हावड़ा और मध्य हावड़ा में पुरानी 3-मंजिला इमारतों के ऊपर बिना किसी परमिशन के 3 से 4 मंजिलें और जोड़ दी गईं, जिससे इमारतों का ढांचा पूरी तरह असुरक्षित और ओवरलोडेड हो चुका है.