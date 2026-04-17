DNA: क्वालिटी चेक के नाम पर केवल दिखावा करती हैं चिप्स कंपनियां? आखिर कैसे हो रही इतनी बड़ी चूक

Worms Found In Chips Packet: हिमाचल प्रदेश में एक बच्चे ने चिप्स का पैकेट खरीदा. पैकेट खोलते ही इसके अंदर कुछ कीड़े रेंगते हुए मिले. दुनिया की सबसे बड़ी और नामी चिप्स कंपनी की ओर से इस हरकत ने लोगों के बीच टेंशन बढ़ा दी है.
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Himachal Pradesh: हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में एक व्यक्ति अपने दो साल के बच्चे के लिए लेज चिप्स का पैकेट घर लेकर आए, लेकिन जब पैकेट को फाड़ा तो अंदर उन्हें कई कीड़े मिले. एक बड़ा कीड़ा पैकेट के कोने में रेंग रहा था. अगर ये कीड़ा समय रहते नहीं दिखता तो क्या होता? चिप्स में चिपके इस कीड़े को अगर बच्चा खा लेता तो क्या होता? ऐसा नहीं है कि चिप्स का ये पैकेट एक्सपायर था. जिस दुकान से LAYS चिप्स के पैकेट को खरीदा गया था वो दो दिन पहले ही दुकानदार को कंपनी ने डिलिवर किया था.
चिप्स के पैकेट में एक्सपायरी डेट 17 जुलाई 2026 का है. यह घटना आज हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में हुई है. कल आपके शहर में भी हो सकती है. इसको लेकर सवाल उठता है कि दुनिया की सबसे बड़ी और नामी कंपनी ऐसी लापरवाही कैसे कर सकती है. LAYS कंपनी भारत में सालाना 7 हजार करोड़ रुपये के चिप्स बेचती है. सालाना छोटे बड़े अरबों पैकेट चिप्स की बिक्री करती है. दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में चिप्स बेचती है.ऐसे में इस तरह की लापरवाही कैसे हो सकती है. वो भी तब जब ज्यादातर इसे बच्चे खाते हैं.
ये पहला मामला नहीं है जब LAYS के पैकेट में गड़बड़ी पाई गई है. दिसंबर 2024 में अमेरिका में LAYS कंपनी ने करीब 6400 चिप्स के पैकेट को रिकॉल किया था यानी मार्केट से वापस मंगवाया था. साथ ही चेतावनी जारी की थी कि अगर किसी ने गलती से इन्हें खरीद लिया हो तो उसे फेंक दें क्योंकि इन पैकेट्स में ऐसे पदार्थ पाए गए थे जिनसे जान जाने का खतरा था. मई 2023 में भी लेज ने अमेरिका के कुछ शहरों में सैंकड़ों पैकेट्स को लेकर ऐसी ही चेतावनी जारी की थी.
मार्च 2026 में भी कंपनी ने अमेरिका के कई शहरों में ऐसी चेतावनी जारी की थी. 2025 में नीदरलैंड्स में लेज कंपनी ने कई पैकेट्स तो लेकर चेतावनी जारी की थी यानी दुनिया की सबसे बड़ी चिप्स कंपनी साल दर साल लापरवाही करती आई है और एक बार फिर पैकेट में जिंदा कीड़ा पाया गया है. इस घटना के बाद खाद्य आपूर्ति अधिकारी ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं. लेकिन ये घटना हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है.
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