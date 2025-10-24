इंडियन एयरफोर्स के जवानों को ट्रेनिंग देगा भारत का पहला HTT 40, रफ्तार और फीचर्स ने किया हैरान

HTT 40: हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड यानि कि एचएएल द्वारा बनाया गया भारत का पहला हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर HTT 40 ने पहली बार शुक्रवार को बेंगलुरु से उड़ान भरी है. भारतीय वायुसेना की आने वाले पीढ़ियों को ट्रेनिंग देने में इसका अहम योगदान रहने वाला है. इंडियन एयर फोर्स की तरफ से हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 70 एचटीटी विमानों का करार हुआ है. हालांकि, एचटीटी 40 ने अपनी पहली उड़ान 2026 में भरी थी तो वहीं 2022 मे इसे सिस्टम लेवल सर्टिफिकेशन भी मिल गया था.

450 किलोमीटर प्रतिघंटा की स्पीड

एचएएल की तरफ से सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट में बताया कि एचटीटी 40 पूरा एरोबेटिक, टेंडम सीट और टेर्बोपॉप जहाज है, जिसको ट्रेंनिग और इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग के अलावा रात को उड़ाने लिए तैयार किया गया है. इसके अंदर मौसम के हिसाब से कॉकपिट और मॉर्डन एवियोनिक्स के साथ-साथ जीरो-जोरी इजेक्शन सीटें भी मौजूद है. इस जहाज को अधिकतम स्पीड 450 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से भी उड़ाया जा सकता है.

सभी ट्रेंनिग में मददगार

HAAL के साथ हुए भारतीय वायु सेना के करार अनुसार 15 सितंबर 2025 से शुरू होकर 15 मार्च 2030 तक जारी रहेगा. एचटीटी 40 भारतीय वायुसेना के जवानों की ट्रेनिंग की क्वालिटी में सुधार करेगा. विमान से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि एचटीटी 40 के जरिए उन सभी ट्रेंनिग को पूरा किया जा सकता है जो जरूरी होती हैं.

The first Hindustan Turbo Trainer-40 (HTT-40) Series Production aircraft, TH 4001, which will train the next generation Air Warriors, took to the skies at the HAL facility in Bengaluru today.

आत्मनिर्भर भारत

सरकार के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के लिहाज से भारतीय उड़यन क्षेत्र की दिशा में भी बहुत बड़ा कदम है.रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पिछले हफ्ते रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा था कि हम सिर्फ तेजस या एचटीटी 40 तक सीमित नहीं रह सकते हैं. इसके लिए हमें अगली पीढ़ी के विमान और मानवरहित प्रणाली के क्षेत्र खुद की पहचान स्थापित करनी होगी. इसके लिए भारत को स्वदेशी तकनीक पर जोर देगा और इसी दिशा में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड भारत की मजबूत अगुवाई कर रहा है.