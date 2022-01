देवबंद में अमित शाह को रोकना पड़ा अपना डोर टू डोर कैंपेन, सामने आई ये वजह

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश में चुनावी तैयारियां जोरों पर हैं. ऐसे में शनिवार को अमित शाह देवबंद में कैंपेनिंग कर रहे थे. लेकिन इस बीच अमित शाह को देखने वालों की भीड़ बहुत ज्यादा उमड़ गई, इस वजह से उन्हें अपना दौरा बीच में ही रोकना पड़ा. उन्होंने अपना कार्यक्रम शुरू तो कर दिया था, लेकिन लोगों की भीड़ को देखते हुए और कोरोना गाइडलाइन्स का उल्लंघन होते देख उन्होंने अपने दौरे को बीच में ही रोकना का फैसला किया.

#WATCH | Uttar Pradesh: Union Home Minister and BJP leader Amit Shah holds door-to-door campaign in Deoband, Saharanpur pic.twitter.com/K5e04c2V8B

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) January 29, 2022