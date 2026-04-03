जब बाइक के एक हजार रुपये नहीं चुकाना पड़ा भारी, सैम मॉनेकशॉ ने याह्या से छीन लिया आधा मुल्क

Sam Monekshaw interesting stories: भारत आज अपने महान सपूत फील्ड मार्शल सैम मॉनेकशॉ की 112वीं जयंती मनाएगा. सैम की शख्सियत से जुड़े कई किस्से प्रचलित हैं. जिनके बारे में आम लोगों को बहुत ही कम पता है.
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Stories related to the life of Sam Monekshaw: भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम हॉर्मुसजी फ्रामजी मॉनेकशॉ का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है. वे न सिर्फ 1971 के युद्ध के विजेता थे बल्कि अपनी अनोखी आदतों और सख्त सैनिक स्वभाव के लिए भी ख्यात थे. उन्हें सैनिक प्यार से 'सैम बहादुर' कहकर पुकारते थे. उनकी जिंदगी से जुड़े कई सारे ऐसे किस्से हैं, जो आज भी सेना की बैरकों में गर्व के साथ सुनाई जाती हैं. इनमें पाकिस्तानी राजदूत को गले लगाने से लेकर याह्या खान से पुरानी मोटरसाइकिल का बदला लेने, पीएम नेहरू के सामने बेबाक बोल और छाता-चश्मा से नफरत की कहानियां ज्यादा चर्चित हैं. आज हम उनके जन्मदिन पर कई ऐसी बातें आपको बताने जा रहे हैं, जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा.
1971 के युद्ध में पाकिस्तान को करारी शिकस्त देने के बाद पूरा देश जीत का जश्न मना रहा था. उसी दौरान फील्ड मार्शल सैम मॉनेकशॉ ने एक अनोखा और दिल को छू लेने वाला पल रचा. असल में एक कार्यक्रम के दौरान सैम बहादुर की मुलाकात पाकिस्तान के तत्कालीन उच्चायुक्त जमशीद मार्कर से हुई. सैम की तरह मार्कर भी पारसी समुदाय से थे और दोनों पहले से परिचित थे. सैम ने बिना किसी औपचारिकता के आगे बढ़कर जमशीद को गले लगा लिया और ठेठ पारसी अंदाज में उनकी पत्नी डायना के गालों पर चुंबन कर लिया. यह देखकर सब हैरान रह गए और चारों ओर तालियां गूंज उठीं.
देश के बंटवारे से पहले याह्या खान और सैम बहादुर ब्रिटिश आर्मी में एक साथ काम करते थे. सैम के पास एक शानदार लाल रंग की जेम्स मोटरसाइकिल थी. याह्या खान को वो बाइक बहुत भाती थी, इसलिए उन्होंने सैम से उसे 1000 रुपये में खरीदने का प्रस्ताव रखा. सैम ने हामी भरकर बाइक दे दी. इसके बाद बंटवारा हो गया और याह्या पाकिस्तान चले गए, लेकिन उन्होंने एक हजार रुपये कभी नहीं भेजे. बाद में याह्या खान पाकिस्तान के आर्मी चीफ और राष्ट्रपति बने.
इसके 24 साल बाद, दिसंबर 1971 में पाकिस्तान के 93 हजार सैनिकों ने ढाका में समर्पण किया और बांग्लादेश अस्तित्व में आया. तब फील्ड मार्शल सैम मॉनेकशॉ ने अपनी ठेठ शैली में मुस्कुराते हुए कहा, याह्या ने मेरी बाइक के 1000 रुपये तो कभी नहीं दिए, लेकिन अब उसने अपना आधा देश देकर हिसाब बराबर कर दिया!
नेहरू काल में भी उनकी स्पष्टवादिता मशहूर थी. वर्ष 1962 में चीन ने भारत पर हमला बोल दिया. इससे पूरा देश हैरान था. प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सैम मानेकशॉ को बुलाकर सख्त आदेश दिया - 'चीनियों को बाहर फेंक दो!' लेकिन युवा और साहसी सैम मानेकशॉ ने बिना झिझके, आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, 'सर, भाषण देना आपका काम है, लड़ना मेरा काम है… लेकिन अभी सेना तैयार नहीं है. अगर हम अभी लड़ेंगे तो हार की गारंटी है.'
फील्ड मार्शल मॉनेकशॉ 1970 के दशक में बारिश के दौरान बिना छाते के सैन्य छावनी में खड़े थे. एक सैनिक ने उनके ऊपर छाता करके बारिश से बचाना चाहा तो उन्होंने कहा, 'डरपोक ही छाता लेकर चलते हैं. एक सैनिक की पीठ पर बारिश की कुछ बूंदें पड़ भी जाएं तो फर्क क्या पड़ता है?' उनके लिए छाता सिविलियन कमजोरी का प्रतीक था.
इसी तरह धूप के चश्मे से उनकी नफरत की कहानी और भी मजेदार है. युवा कैप्टन मॉनेकशॉ ने एक महंगा सनग्लास खरीदा था. कमांडिंग ऑफिसर ने उसे देखा और बिना कुछ बोले जूते से कुचल दिया. बोले, 'ये आँखें खराब कर देते हैं, सैनिक की नजर साफ और तेज होनी चाहिए.' बाद में उन्होंने इसे अपनी जीवनशैली का हिस्सा बना लिया और कभी भी धूप का चश्मा नहीं पहना.
सैम बहादुर को माइक से भी नफरत थी. वे हमेशा कहते, 'माइक मत लगाओ, मैं अपने लड़कों से सीधे बात करूंगा.' वे जवानों को अपने लड़के कहकर आमने-सामने रहकर संबोधित करते थे. उनका मानना था कि माइक से बोलने पर यह अपनापन दूर हो जाता है, जिसकी सेना में खास जरूरत होनी चाहिए.
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