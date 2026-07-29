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क्रिकेट ग्राउंड पर कटा हुआ सिर लेकर पहुंचे कुत्ते, मॉर्निंग वॉक करने वालों के छूटे पसीने; कहां मिला पूरा शरीर?

Human Head Found In Bangalore Cricket Ground: बेंगलुरु में एक क्रिकेट स्टेडियम के पास बिना शरीर के एक धड़ मिला. मॉर्निंग वॉक कर रहे लोग इस दृश्य को देख कांप उठे. लावारिस पड़े इस सिर की पहचान हो चुकी है.

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 29, 2026, 07:22 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 08:17 PM IST
क्रिकेट ग्राउंड पर कटा हुआ सिर लेकर पहुंचे कुत्ते, मॉर्निंग वॉक करने वालों के छूटे पसीने; कहां मिला पूरा शरीर?

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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