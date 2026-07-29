/क्रिकेट ग्राउंड पर कटा हुआ सिर लेकर पहुंचे कुत्ते, मॉर्निंग वॉक करने वालों के छूटे पसीने; कहां मिला पूरा शरीर?

Human Head In Bangalore Cricket Ground: बेंगलुरु में एक खौफनाक घटना देखने को मिली है. यहां पुलिस को मंगलवार ( 28 जुलाई 2026) को रेलवे ट्रैक पर एक बिना धड़ के एक शव मिला. वहीं बुधवार ( 29 जुलाई 2026) की सुबह उन्हें क्रिकेट ग्राउंड के पास 200 मीटर की दूरी पर एक इंसान का सिर मिला. इसके बीचों-बीच आवारा कुत्ते घूम रहे थे. पुलिस को संदेह है कि कुत्तों ने सिर को पटरियों से घसीटकर जमीन पर गिराया.
सुबह के समय मॉर्निंग वॉक करने वाले लोग कटे हुए सिर को देखकर कांप गए. सिर की बुरी दुर्दशा होने के चलते पुलिस के लिए इसकी पहचान करना मुश्किल हो गया था.
इस खौफनाक मंजर को देख पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. सिर इतनी बुरी तरह डैमेज हो चुका था कि उसकी पहचान करना बेहद मुश्किल हो गया था. 'इंडियन एक्सप्रेस' की रिपोर्ट के अनुसार, स्थानीय लोगों ने इसे शुरुआत में हत्या की घटना से जोड़ा. हालांकि, पुलिस ने स्पष्ट किया कि यह अपराध न होकर एक दर्दनाक रेलवे हादसे से संबंधित मामला है. दरअसल पुलिस को मंगलवार रात पास के एक रेलवे स्टेशन से ट्रेन दुर्घटना के बाद ट्रैक पर बिना सिर वाला शव मिला था. रात में विजिबिलिटी कम होने के चलते पुलिस शव के कटे हुए सिर को नहीं खोज पाई थी.
घटना को लेकर व्हाइटफील्ड के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस ( DCP) सैदुलु अदावथ ने बताया कि उन्होंने नेचुरल डेथ का मामला दर्ज कर लिया है. वहीं, क्रिकेट ग्राउंड के पास मिला सिर उसी शख्स का है, जिसका शरीर रेलवे ट्रैक पर मिला था. पुलिस को शक है कि आवारा कुत्तों ने इस कटे हुए धड़ को रेलवे ट्रैक से उठाया और इसे घसीटते हुए 200 मीटर दूर प्लेग्राउंड लाए थे. इस मामले का खुलासा तब हुआ, जब बुधवार सुबह लोगों ने कुत्तों को सिर के साथ देखा.
बताया जा रहा है कि शव आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के रहने वाले 25 साल के विश्वनाथ का था. वह साल 2024 में बेंगलुरु चले गए और एक ई कॉमर्स डिलीवरी प्लेटफॉर्म के लिए काम करते थे. पुलिस ने बताया कि उनकी मौत मंगलवार रात 8-9 बजे के बीच बैयप्पनहल्ली के पास एक ट्रेन की चपेट में आने से हुई. उनके शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया था. पुलिस ने बताया कि सिर बरामद होने और पहचान की पुष्टि होने के बाद अब विश्वनाथ के माता-पिता को सूचना दे दी गई है. पुलिस का मानना है कि यह आत्महत्या का मामला है.
शुरुआती पूछताछ से पता चलता है कि विश्वनाथ का अपनी पार्टनर से झगड़ा हुआ था.