/क्रिकेट ग्राउंड पर कटा हुआ सिर लेकर पहुंचे कुत्ते, मॉर्निंग वॉक करने वालों के छूटे पसीने; कहां मिला पूरा शरीर?

बताया जा रहा है कि शव आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के रहने वाले 25 साल के विश्वनाथ का था. वह साल 2024 में बेंगलुरु चले गए और एक ई कॉमर्स डिलीवरी प्लेटफॉर्म के लिए काम करते थे. पुलिस ने बताया कि उनकी मौत मंगलवार रात 8-9 बजे के बीच बैयप्पनहल्ली के पास एक ट्रेन की चपेट में आने से हुई. उनके शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया था. पुलिस ने बताया कि सिर बरामद होने और पहचान की पुष्टि होने के बाद अब विश्वनाथ के माता-पिता को सूचना दे दी गई है. पुलिस का मानना है कि यह आत्महत्या का मामला है.

शुरुआती पूछताछ से पता चलता है कि विश्वनाथ का अपनी पार्टनर से झगड़ा हुआ था.