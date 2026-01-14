'रोबॉट से नहीं कोई डर, जरूरी है कि...', LAC पर चीन की हरकत को लेकर सेना ने कही ऐसी बात गर्व से चौड़ा हो जाएगा सीना

चीन ने सीमा पर मानवाकार रोबॉट को स्थापित करने की योजना पर काम कर रहा है. इस बीच सेना प्रशिक्षण कमान के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल सुकृति सिंह दाहिया ने कहा कि सीमा पर किसी भी रोबॉट की तैनाती से परेशान होने की आवश्यक नहीं है.
Humanoid robots: कुछ समय पहले खबरें आईं थी कि चीन अपनी सीमा पर मानवाकार रोबॉट को स्थापित कर रहा है. चीन के इस कदम ने रक्षा के क्षेत्र में एक नई चिंता पैदा कर दी थी. सीमा पर रोबॉटों की तैनाती को लेकर जताई जा रही चिंताओं का खंडन सेना प्रशिक्षण कमान के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल सुकृति सिंह दाहिया ने किया है. उन्होंने बुधवार को कहा कि चीन की ओर से अपनी सीमाओं पर तैनात किए जा रहे मानवाकार रोबॉटों से कोई खास खतरा नहीं है.
उन्होंने स्पष्ट किया कि इसको किसी प्रकार की चिंता के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए. आगे उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि युद्ध का फैसला अंततः सैनिकों की गुणवत्ता से होता, किसी तकनीक से नहीं किया जा सकता है. शिमला में 10वें वयोवृद्ध दिवस समारोह में मीडिया से बात करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल दहिया ने कहा कि भारत के पास दुनिया का सबसे मजबूत और पेशेवर सेनाओं से एक है और सीमा पर मशीनों के प्रदर्शन को लेकर चिंतिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है.
चीन के मानवाकार रोबॉटों पर क्या बोले जनरल?
इस दौरान चीन की ओर से अपनी सीमा पर मानवाकार रोबॉटों की तैनाती से भारत की सीमा सुरक्षा व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मैं एक बहुत पुरानी सैन्य कहावत का हवाला दूंगा, युद्ध में मशीने मायने नहीं रखती हैं. बल्कि मशीन के पीछे बैठा व्यक्ति मायने रखता है. शायद हमारे पास सबसे मजबूत और पेषेवर सेना और रक्षा बल है. इस कारण किसी भी सीमा पर प्रदर्शित की जा रही मशीनों को लेकर हमें चिंता नहीं करनी चाहिए.
सेना दिवस के एक दिन आयोजित किया गया था कार्यक्रम
उल्लेखनीय है कि ये कार्यक्रम सेना दिवस के एक दिन पहले आयोजित किया गया था. लेफ्टिनेंट जनलर दाहिया ने कहा कि सेना प्रशिक्षण के भविष्य में संबंधित क ईपहलों की औपचारिक घोषणा सेना दिवस पर ही की जाएगी. आगे बताया कि सेना दिवस के मौके कई खास और महत्वपूर्ण बातों को साझा किया जाएगा. एआरटीआरएसी भारतीय सेना में प्रशिक्षण को उन्नत बनाने के लिए कई कदम उठा रहा है. उन्होंने बताया कि हाल मे ही ऑपरेशन सिंदूर से सीख लेते हुए कई बातों को सेना दिवस के मौके पर साझा किया जाएगा.
