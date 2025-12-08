दिसंबर से चंदा... फरवरी में कुरान ख्वानी, फिर मांस-भात की दावत, 'बाबरी' के नए पैरोकार हुमायूं ने बताया फुल प्लान

West Bengal elections 2026: पश्चिम बंगाल में एक बाबरी की नींव रखी जा चुकी है अब दो और 'बाबरी' बनाने की बात हो रही है. टीएमसी के सस्पेंडेड विधायक और 'बाबरी' के नए पैरोकार हुमायूं ने अपने सालभर के प्लान का खुलासा किया है. खुद को बंगाल में कौम का सबसे बड़ा नेता समझने वाले हुमायूं ने दिसंबर से फरवरी यानी 90 दिन का एजेंडा बताते हुए हिंदूवादी संगठनों को लपेटे में लिया और उन्हें अपने काम से काम रखने की हिदायत दी. जिससे मुर्शिदाबाद समेत पूरे प्रदेश में सांप्रदायिक तनाव और ध्रवीकरण का खतरा बढ़ गया है.

90 दिन का प्लान और हुमायूं ने मांगी सुरक्षा

मुर्शिदाबाद सिटी के रेजिनगर में पत्रकारों से कहा, 'दिसंबर में मस्जिद बनाने के लिए चंदा कलेक्शन का काम तेज होगा. जनवरी में रिव्यू होगा. फरवरी में एक लाख लोगों के साथ ‘कुरान ख्वानी’ (कुरान के पाठ) का आयोजन करूंगा. इसके बाद एक लाख लोगों को मांस-भात की दावत दी जाएगी, फिर बाबरी मस्जिद का निर्माण कार्य शुरू होगा.

इस बीच बंगाल विधानसभा के विधायक हुमायूं कबीर ने राज्य की ममता बनर्जी सरकार से अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है. उन्होंने कहा कि अगर राज्य सरकार सुरक्षा नहीं बढ़ाती है तो हाईकोर्ट जाएंगे, क्योंकि उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही है.

‘पांच लाख लोगों के साथ गीता पाठ’ के सामने 1 लाख लोगों के साथ कुरान-ख्वानी

आपको बताते चलें कि विभिन्न मठों और हिंदू धार्मिक संस्थानों से आए संतों व आध्यात्मिक गुरुओं के एक समूह ‘सनातन संस्कृति संसद’ ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में ‘पांच लाख लोगों के साथ गीता पाठ’ कार्यक्रम का आयोजन किया था. उसके जवाब में हुमायूं ने कुरान ख्वानी कराने के प्लान का खुलासा किया है.

बाबरी स्मारक!

हुमायूं ने 6 दिसंबर, 2025 को कई मुस्लिम विद्वानों की मौजूदगी में फीता काटकर नई बाबरी का औपचारिक शिलान्यास किया. इसके साथ उन्होंने नई पार्टी बनाने का ऐलान किया है. इस बीच एआईएमआईएम के कुछ समर्थकों के हवाले से कहा जा रहा है कि हैदराबाद जिसे ओवैसी अपना गढ़ मानते हैं वहां भी बाबरी का स्मारक बनवाया जाएगा.