दिसंबर से चंदा... फरवरी में कुरान ख्वानी, फिर मांस-भात की दावत, 'बाबरी' के नए पैरोकार हुमायूं ने बताया फुल प्लान

Humayun Kabir Babri plan: बंगाल की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद जिले से 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों से पहले ध्रुवीकरण का एजेंडा सेट कर दिया है. रेजिनगर में अपने अगले तीन महीने का डे प्लान बताते हुए उन्होंने बाबरी मस्जिद के निर्माण को लेकर अगले 90 दिन का एजेंडा सेट कर दिया है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Dec 08, 2025, 06:25 PM IST
West Bengal elections 2026: पश्चिम बंगाल में एक बाबरी की नींव रखी जा चुकी है अब दो और 'बाबरी' बनाने की बात हो रही है. टीएमसी के सस्पेंडेड विधायक और 'बाबरी' के नए पैरोकार हुमायूं ने अपने सालभर के प्लान का खुलासा किया है. खुद को बंगाल में कौम का सबसे बड़ा नेता समझने वाले हुमायूं ने दिसंबर से फरवरी यानी 90 दिन का एजेंडा बताते हुए हिंदूवादी संगठनों को लपेटे में लिया और उन्हें अपने काम से काम रखने की हिदायत दी. जिससे मुर्शिदाबाद समेत पूरे प्रदेश में सांप्रदायिक तनाव और ध्रवीकरण का खतरा बढ़ गया है.

90 दिन का प्लान और हुमायूं ने मांगी सुरक्षा

मुर्शिदाबाद सिटी के रेजिनगर में पत्रकारों से कहा, 'दिसंबर में मस्जिद बनाने के लिए चंदा कलेक्शन का काम तेज होगा. जनवरी में रिव्यू होगा. फरवरी में एक लाख लोगों के साथ ‘कुरान ख्वानी’ (कुरान के पाठ) का आयोजन करूंगा. इसके बाद एक लाख लोगों को मांस-भात की दावत दी जाएगी, फिर बाबरी मस्जिद का निर्माण कार्य शुरू होगा.

इस बीच बंगाल विधानसभा के विधायक हुमायूं कबीर ने राज्य की ममता बनर्जी सरकार से अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है. उन्होंने कहा कि अगर राज्य सरकार सुरक्षा नहीं बढ़ाती है तो हाईकोर्ट जाएंगे, क्योंकि उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही है.

‘पांच लाख लोगों के साथ गीता पाठ’ के सामने 1 लाख लोगों के साथ कुरान-ख्वानी

आपको बताते चलें कि विभिन्न मठों और हिंदू धार्मिक संस्थानों से आए संतों व आध्यात्मिक गुरुओं के एक समूह ‘सनातन संस्कृति संसद’ ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में ‘पांच लाख लोगों के साथ गीता पाठ’ कार्यक्रम का आयोजन किया था. उसके जवाब में हुमायूं ने कुरान ख्वानी कराने के प्लान का खुलासा किया है.

ये भी पढ़ें- सिर पर ईंट, अल्ला हू अकबर के नारे, हुमायूं कबीर ने कहा- खबरदार! 4 करोड़ मुसलमानों के रहते कोई हिला न पाएगा एक भी ईंट 

बाबरी स्मारक!

हुमायूं ने 6 दिसंबर, 2025 को कई मुस्लिम विद्वानों की मौजूदगी में फीता काटकर नई बाबरी का औपचारिक शिलान्यास किया. इसके साथ उन्होंने नई पार्टी बनाने का ऐलान किया है. इस बीच एआईएमआईएम के कुछ समर्थकों के हवाले से कहा जा रहा है कि हैदराबाद जिसे ओवैसी अपना गढ़ मानते हैं वहां भी बाबरी का स्मारक बनवाया जाएगा.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

