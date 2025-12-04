हुमायूं के बयान से देशभर में हंगामा! राज्यपाल ने दी सख्त चेतावनी... बाबरी मस्जिद को फिर बनाने का किया एलान

Humayun Kabir Babri Masjid dispute: TMC विधायक हुमायूं कबीर के भड़काऊ भाषण और बाबरी मस्जिद को दोबारा बनाने के एलान पर राज्यपाल ने एक्शन लेने की बात की है, साथ ही पूरे देश में इस मामले पर हिंदू संगठन जगह-जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.
Trending Photos
Humayun Kabir Babri Masjid dispute: पश्चिम बंगाल के TMC विधायक हुमायूं कबीर का नाम एक बार फिर से चर्चा का केंद्र बना हुआ है. ऐसा इसलिए हो रहा है, क्योंकि विधायक हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में 'बाबरी मस्जिद' के निर्माण की आधारशिला फिर से रखने की बात की थी. ममता बनर्जी ने इस मामले से अपना हाथ खड़ा कर दिया है, उनका कहना है कि इस मामले से TMC का लेना देना नहीं है. जिसके बाद पूरे देशभर में हुमायूं कबीर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है. साथ ही इसी गहमागहमी के बीच राज्यपाल का भी इनको लेकर बयान सामने आया है.
राज्यपाल ने दिया वार्निंग
विधायक हुमायूं कबीर के इस एलान के बाद पूरे देश में ये मामला आग की तरह फैल गया, और जगह-जगह पर इसको लेकर प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, साथ ही इसको गंभीरता से लेते हुए राज्यपाल ने विधायक हुमायूं कबीर को वार्निंग दिया है, कि साम्प्रदायिक मामलों को बढ़ावा ना दिया जाए, नहीं तो इस मामले पर एक्शन लिया जा सकता है. उन्होंने कहा कि मुझे इंटेलिजेंस एजेंसियों और लोकल नेताओं से पता चला है कि, जानबूझकर मुर्शिदाबाद के मामले को बढ़ावा दिया जा रहा है.
विधायक हुमायूं कबीर ने दिया जवाब
राज्यपाल के द्वारा दिए गए वार्निंग के बाद विधायक हुमायूं कबीर ने भी जवाब दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि वो जेल जाने के लिए बिलकुल तैयार हैं. लेकिन वो बाबरी मस्जिद को बनाने का फैसला नहीं बदलेंगे.
हिंदू संगठनों का बवाल
इस खबर के फैलते ही पूरे देश में गर्मा-गर्मी का माहौल है, इसको लेकर लखनऊ में कई दिन से विरोध चल रहा है. हाल में ही हिंदू रक्षा परिषद ने इसके विरोध में एक रैली निकालने का एलान किया है. जिससे इस मामले ने और भी आग पकड़ लिया है.
ये भी पढ़े: पाकिस्तान में आतंकियों के हाथ लगा नया इंटरनेट 'हथियार'! सरकार के भी छूटे पसीने
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.