बाबरी निर्माण से ठीक पहले 'हुमायूं' फैमिली को झटका, ड्रग्स केस में बेटी की 10 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त

Babri Masjid News: 6 दिसंबर को पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करा चुके टीएमसी की निलंबित विधायक हुमायूं कबीर को 11 फरवरी को शुरू होने जा रहे बाबरी निर्माण से पहले तगड़ा झटका लगा है. पुलिस ने ड्रग्स केस में हुमायूं परिवार की 10 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी जब्त कर ली है.
Humayun Kabir daughter property seized: पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनवा रहे हुमायूं कबीर को तगड़ा झटका लगा है. यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर प्रतिक्रिया देने वाले टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं की सगी बेटी का परिवार तगड़े कानूनी शिंकजे में फंस गया हैं. हुमायूं कबीर की बेटी नजमा सुल्ताना के ससुर की संपत्ति ड्रग्स केस में सीज (Nazma Sultana property seized) हो गई है.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने कबीर की बेटी के ससुर शरीफुल इस्लाम से जुड़ी ₹10 करोड़ की प्रॉपर्टी ज़ब्त की है. पश्चिम बंगाल पुलिस की हालिया कार्रवाई ड्रग ट्रैफिकिंग के एक मामले में कोर्ट के आदेश के बाद हुई, जिसमें इस्लाम के एक रिश्तेदार जियाउर रहमान को इस्लाम के घर के पास से करीब 500 ग्राम प्रतिबंधित नशीले पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया गया था.
हुमायूं कबीर की बेटी, नजमा सुल्ताना ने पुलिस पर आरोप लगाया कि वो बार-बार नोटिस जारी करके उनके परिवार को परेशान कर रही है. नजमा ने उनके परिवार को पॉलिटिकली टारगेट करने का आरोप लगाते हुए, उन्होंने कहा कि पुलिस की कार्रवाई मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की एक योजना का हिस्सा थी. नजमा ने ये भी कहा, 'वे मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं. मेरी शादी एक बिज़नेसमैन से हुई है, और मेरे ससुर एक बड़े कारोबारी हैं. वे लोग उन्हें परेशान करने के लिए टारगेट कर रहे हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि अगर वे मुझे परेशान करते हैं, तो समझिए इस तरह से मेरे पिता को परेशान किया जा रहा है.'
सुल्ताना ने आरोप लगाया कि यह सब उनके पिता के नई राजनीतिक पार्टी बनाने के बाद से किया जा रहा है. आपको बताते चलें कि हुमायूं कबीर ने तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर भरतपुर सीट जीती थी, पार्टी ने उन्हें सस्पेंड कर दिया था, लेकिन उन्होंने विधायक का पद नहीं छोड़ा है.
पुलिस ने बताया जब्ती की कार्रवाई करीब दो घंटे चली. पुलिस की बड़ी टीम ने लालगोला बस स्टैंड के पास के इलाके में शरीफुल इस्लाम से जुड़ी कई प्रॉपर्टीज़ को अटैच कराया, जिसमें एक होटल और एक घर भी शामिल है.
मुर्शिदाबाद में बन रही बाबरी मस्जिद पर आर या पार का ऐलान कर चुके हुमायूं ने मंगलवार को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के कयामत तक बाबरी नहीं बनने देंगे वाले बयान पर उन्हें चुनौती देते हुए कहा था कि बाबरी बनने से कोई नहीं रोक सकता है.
