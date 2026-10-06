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Rejinagar Bypoll: वोट देते ही पुलिस से बहस करने लगे हुमायूं कबीर, दफ्तर से सीधा गिरफ्तार हुए

Humayun Kabir Detention: पश्चिम बंगाल में रेजीनगर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के बीच आम जनता उन्नयन पार्टी (AJUP) के संस्थापक हुमायूं कबीर की पुलिस से झड़प हो गई. इसको लेकर पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया. वह वोट डालने के बाद पोलिंग बूथ से निकलते ही पुलिस से भिड़ने की धमकी देने लगे थे.

Written ByShruti Kaul
Published: Oct 06, 2026, 10:47 AM IST|Updated: Oct 06, 2026, 10:49 AM IST
Rejinagar Bypoll: वोट देते ही पुलिस से बहस करने लगे हुमायूं कबीर, दफ्तर से सीधा गिरफ्तार हुए

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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