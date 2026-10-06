/Rejinagar Bypoll: वोट देते ही पुलिस से बहस करने लगे हुमायूं कबीर, दफ्तर से सीधा गिरफ्तार हुए

कबीर ने कहा,' पुलिसकर्मी मंगलवार सुबह से ही मेरे घर को घेरे हुए हैं. अगर पुलिस हमें पीटने आती है, तो क्या हम उन्हें छोड़ देंगे? हम लाठियों से उनका मुकाबला करेंगे.' इस मौके पर उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जबसे उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, तब से जिला पुलिस प्रशासन रेजीनगर के वोटरों, खासकर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को परेशान कर रहा है. कबीर ने कहा,' आम वोटरों के घरों में तोड़-फोड़ और लूटपाट की गई है. यहां तक कि महिला वोटरों की इज्जत से खिलवाड़ करने की कोशिशें भी हुई हैं. आज ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने रेजीनगर के सभी पोलिंग बूथों पर अपने 'पालतू खूंखार कुत्ते' छोड़ दिए हैं. हम सत्ताधारी पार्टी को पुलिस का इस्तेमाल करके आम लोगों के वोटिंग अधिकार छीनने नहीं देंगे. इसलिए मैं रेजीनगर के लोगों से कह रहा हूं कि वे लाठियों से पुलिस का सामना करें.'