/Rejinagar Bypoll: वोट देते ही पुलिस से बहस करने लगे हुमायूं कबीर, दफ्तर से सीधा गिरफ्तार हुए

Humayun Kabir Arrested In Bengal : पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले की रेजीनगर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग हो रही है. इस बीच आम जनता उन्नयन पार्टी (AJUP) के फाउंडर और चीफ हुमायूं कबीर को गिरफ्तार कर लिया गया है. उन्होंने पुलिस और सेंट्रोल फोर्स को धमकी देते हुए आरोप लगाया था कि सत्ताधारी भाजपा और राज्य पुलिस वोटिंग में गड़बड़ी कर रही हैं.
मंगलवार ( 6 अक्टूबर 2026) को सुरक्षा के लिए तैनात पुलिसकर्मियों के साथ बार-बार बहस और धक्का-मुक्की के बाद हुमायूं कबीर को गिरफ्तार कर लिया गया. उन्हें रेजीनगर पुलिस स्टेशन ले जाया गया. कबीर को बंगाल पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर का कॉलर पकड़े हुए भी देखा गया.
हुमायूं कबीर के बेटे गुलाम नबी आजाद इस बार रेजीनगर से एजेयूपी के उम्मीदवार हैं. इस साल की शुरुआत में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में कबीर ने मुर्शिदाबाद जिले की नौदा और रेजीनगर दोनों विधानसभा सीटें जीती थीं. बाद में उन्होंने नवादा सीट अपने पास रखने का फैसला किया, जिससे रेजीनगर में उपचुनाव हो रहा है. रेजीनगर के वोटर कबीर मंगलवार ( 6 अक्टूबर 2026) की सुबह अपने परिवार के साथ वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पहुंचे. पोलिंग स्टेशन से बाहर निकलने के बाद उन्होंने मीडियाकर्मियों से बात की और फिर राज्य पुलिस और केंद्रीय बलों से भिड़ने की धमकी दी.
कबीर ने कहा,' पुलिसकर्मी मंगलवार सुबह से ही मेरे घर को घेरे हुए हैं. अगर पुलिस हमें पीटने आती है, तो क्या हम उन्हें छोड़ देंगे? हम लाठियों से उनका मुकाबला करेंगे.' इस मौके पर उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जबसे उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, तब से जिला पुलिस प्रशासन रेजीनगर के वोटरों, खासकर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को परेशान कर रहा है. कबीर ने कहा,' आम वोटरों के घरों में तोड़-फोड़ और लूटपाट की गई है. यहां तक कि महिला वोटरों की इज्जत से खिलवाड़ करने की कोशिशें भी हुई हैं. आज ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने रेजीनगर के सभी पोलिंग बूथों पर अपने 'पालतू खूंखार कुत्ते' छोड़ दिए हैं. हम सत्ताधारी पार्टी को पुलिस का इस्तेमाल करके आम लोगों के वोटिंग अधिकार छीनने नहीं देंगे. इसलिए मैं रेजीनगर के लोगों से कह रहा हूं कि वे लाठियों से पुलिस का सामना करें.'
रेजीनगर में कड़े मुकाबले की उम्मीद है, जहां 65 प्रतिशत से अधिक वोटर अल्पसंख्यक समुदाय से हैं. इस बार रेजीनगर में 6 पार्टियों के बीच मुकाबला हो रहा है, जिनमें भाजपा, AJUP, कांग्रेस, ममता की ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस, CPI (M) और रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी (RSP) शामिल हैं. रेजीनगर में कुल 14 उम्मीदवार हैं. यहां सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज (CPF) की कुल 34 कंपनियां तैनात की गई हैं. (इनपुट- IANS)