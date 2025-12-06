बंगाल में हुमायूं ने मुर्शिदाबाद में रखी बाबरी की नींव... कहा- खबरदार! 4 करोड़ मुसलमानों के रहते कोई हिला न पाएगा एक भी ईंट

Humayun Kabir Babri Masjid: पश्चिम बंगाल (West Bengal) के मुर्शिदाबाद (Murshidabad babri masjid) में हुमायूं ने 'बाबरी' मस्जिद की नींव रखते हुए कहा, 'बंगाल का चार करोड़ मुसलमान... हम 37 फीसदी लोगों के रहते कोई एक ईंट न हिला पाएगा.'
Humayun Kabir lays foundation stone of Babri Masjid: पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सस्पेंडेड विधायक हुमायूं कबीर ने नई 'बाबरी' मस्जिद बनाने की नींव रखते हुए कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत इसकी एक ईंट तक नहीं हिला पाएगी, क्योंकि बंगाल की 37 परसेंट मुसलमान आबादी इसे किसी भी कीमत पर बनाएगी. इसका विरोध करने वालों को कानून और संविधान का पाठ पढ़ाते हुए कबीर ने कहा, 'धार्मिक पूजा स्थल की जगह पर कहीं कोई विवाद नहीं है. वह कुछ भी गैर-कानूनी नहीं कर रहे हैं, जैसे भारत में कोई मंदिर या चर्च बना सकता है, ठीक उसी तरह मैं मस्जिद बना सकता हूं. ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि हम बाबरी मस्जिद नहीं बना सकते'.
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का हवाला
हिंदुस्तान में मुगलकाल की नींव रखने वाले बाबर के नाम पर बन रही मस्जिद को बनाने के पीछे की भूमिका बताते हुए हुमायूं ने कहा, 'सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसला में कहा था- 'हिंदू लोगों ने बाबरी मस्जिद गिराई थी. हिंदुओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मंदिर बनाने का फैसला लिया गया था. संविधान हमें मस्जिद बनाने की इजाज़त देता है. कानूनी चुनौतियां मस्जिद के निर्माण में बाधा नहीं डालेंगी'.
अल्लाह वालों को कोई नहीं रोक सकता: हुमायूं
हुमायूं ने कहा, 'मेरे खिलाफ पांच मुकदमें लिखे किए गए हैं, लेकिन जिसके साथ अल्लाह है, उसे कोई नहीं रोक सकता. कोर्ट ने भी साफ़-साफ़ कहा है कि भारत के संविधान में लिखा है कि कोई भी मस्जिद बना सकता है; यह हक है. बंगाल के चार करोड़ मुसलमानों को क्या बाबरी मस्जिद बनाने का हक नहीं? मुझे धमकाया जा रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल हैं. अगर किसी में हिम्मत है, तो वो मुर्शिदाबाद आकर दिखाए. कबीर ने कहा मस्जिद के लिए 300 करोड़ का बजट है, जिसमें एक हॉस्पिटल, गेस्ट हाउस और मीटिंग हॉल बनेगा
बीजेपी का रिएक्शन
हुमायूं कबीर और तमाम मुस्लिम धर्मगुरुओं की मौजूदगी में संपन्न हुए समारोह को एक ओर हूमायू बड़ी कामयाबी बता रहे थे दूसरी ओर बीजेपी ने इस पर निशाना साधा है.
बीजेपी महासचिव तरुण चुग ने कहा, 'जो बाबर जो देश की संस्कृति को मिटाने के इरादे से भारत आया, गुरु नानक साहिब ने जिसे अत्याचारी करार दिया था. उसने गंगा, यमुना और सरयू को हिंदुओं के खून से लाल कर दिया, अत्याचार किए और मंदिरों को तोड़ा. भारत उसके नाम पर बनने वाले किसी भी स्मारक या वस्तु को कभी स्वीकार नहीं करेगा.'
