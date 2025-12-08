Advertisement
Babri Masjid: नोटों से भरे 11 संदूक...बाबरी मस्जिद के लिए आया इतना दान, पैसों की गिनती का वीडियो वायरल

Bengal Babri Masjid: वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. लोग अब नोटों की इतनी भारी तादाद और इस दान के स्रोत पर सवाल उठा रहे हैं. हुमायूं कबीर ने संकेत दिया है कि वह 22 दिसंबर को नई पार्टी का गठन कर सकते हैं. सोमवार को हुमायूं कबीर ने कहा कि शनिवार से लेकर अब स्थानीय लोगों की ओर से दिए गए दान की वजह से नोटों से भरे हुए 11 संदूक मिल चुके हैं.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Dec 08, 2025, 03:59 PM IST
Babri Masjid Donation: पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में प्रस्तावित बाबरी मस्जिद बनाने के लिए आधारशिला रखी जा चुकी है. पूरे देश में इसे लेकर सियासी पारा चढ़ गया है. इस बीच ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस से निकाले गए विधायक हुमायूं कबीर के फेसबुक अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट किया गया है. इसमें बाबरी मस्जिद के लिए दान में दिए गए नोटों को कई लोग गिनते नजर आ रहे हैं. 

लोगों ने उठाए सवाल

यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. लोग अब नोटों की इतनी भारी तादाद और इस दान के स्रोत पर सवाल उठा रहे हैं. हुमायूं कबीर ने संकेत दिया है कि वह 22 दिसंबर को नई पार्टी का गठन कर सकते हैं. सोमवार को हुमायूं कबीर ने कहा कि शनिवार से लेकर अब स्थानीय लोगों की ओर से दिए गए दान की वजह से नोटों से भरे हुए 11 संदूक मिल चुके हैं. शनिवार को ही बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखी गई थी.

उन्होने बताया, 'अब तक दान में कितना पैसा मिला है, इसका पता नहीं चल पाया है.' उन्होंने कहा कि उनके सोशल मीडिया पेज पर अपलोड किए गए क्यू आर कोड के जरिए लोगों ने ऑनलाइन भी पैसा भेजा है और इससे अब तक 93 लाख रुपये बरामद हो चुके हैं. 

300 करोड़ है मस्जिद का बजट

हुमायूं कबीर ने हालांकि उस अज्ञात डोनर का नाम नहीं दिया है, जिसने इस प्रोजेक्ट के लिए 80 करोड़ रुपये देने का ऐलान किया है. उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि कोई मुस्लिम बिजनेसमैन है, जिसका 4000 करोड़ रुपये का टर्नओवर है. उन्होंने ना तो यह बताया कि वह शख्स कहां से ताल्लुक रखता है और ना ही उसकी पहचान बताई.

कबीर ने फिर बताया कि प्रस्तावित मस्जिद का बजट करीब 300 करोड़ रुपये है और इसका ढांचा वैसा ही होगा, जैसा अयोध्या की बाबरी मस्जिद का था. इसे 6 दिसंबर 1992 को गिरा दिया गया था. उन्होंने कहा कि परिसर में स्कूल और अस्पताल भी बनेगा.

22 दिसंबर को हुमायूं कबीर अपनी सियासी पार्टी लॉन्च करेंगे और इसी दिन वह अपने पदाधिकारियों के नाम का भी खुलासा करेंगे. हालांकि पहले उन्होंने कहा था कि वह लॉन्च से पहले विधायक पद से इस्तीफा दे देंगे. लेकिन रविवार को उन्होंने मन बदल लिया. उन्होंने कहा कि वह कुछ समय बाद इस पर फैसला लेंगे. इस वजह से सियासी सरगर्मियां और तेज हो गई हैं.

