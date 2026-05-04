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West Bengal Election Results: ये तो होना ही था... हुमायूं कबीर ने TMC पर बोला हमला, ममता-अभिषेक बनर्जी पर निकाला गुस्सा

West Bengal Election Results 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में तृणमूल कांग्रेस की संभावित हार पर एजेयूपी (AJUP) संस्थापक हुमायूं कबीर ने जनता को बधाई दी. उन्होंने ममता बनर्जी पर राज्य को लूटने का आरोप लगाया.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: May 04, 2026, 02:02 PM IST
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हुमायूं कबीर, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी.
हुमायूं कबीर, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी.

West Bengal Election Results 2026: आम जनता उन्नयन पार्टी (AUJP) के संस्थापक हुमायूं कबीर ने सोमवार को विधानसभा चुनावों में तृणमूल कांग्रेस को नकारने के लिए पश्चिम बंगाल की जनता को बधाई दी है. उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर राज्य को "लूटने" का गंभीर आरोप लगाया. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है. 4 मई को दोपहर 1:45 बजे तक भाजपा 194 और तृणमूल कांग्रेस 94 सीटों पर आगे है. सरकार बनाने के लिए 148 सीटों की आवश्यकता है.

पत्रकारों से बात करते हुए हुमायूं कबीर ने कहा, ''जो हुआ वह अच्छा है, यह तो होना ही था. ममता बनर्जी तीन बार मुख्यमंत्री बनीं और उन्होंने अपने भतीजे को असीमित अधिकार दे दिए. उन्होंने जनता को धोखा दिया और उनके पैसे लूटे. 15 वर्षों में उन्होंने उस लूट को भी पीछे छोड़ दिया जो अंग्रेजों ने 100-200 वर्षों में की थी'' उन्होंने बंगाल की जनता की सराहना की जिन्होंने राज्य को लूटने वाली टीएमसी को ऐसा करारा जवाब दिया.

 

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दोनों सीटों पर जीत की ओर बढ़ रहे कबीर

हुमायूं कबीर को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद निर्माण विवाद के कारण टीएमसी से निष्कासित कर दिया गया था. अब भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के अनुसार रेजीनगर और नौदा दोनों सीटों पर आगे चल रहे हैं. रेजीनगर में टीएमसी उम्मीदवार अताउर रहमान तीसरे स्थान पर खिसक गए हैं, जबकि बीजेपी के बापन घोष दूसरे स्थान पर हैं. नौदा में भी टीएमसी की साहिना मुमताज खान तीसरे स्थान पर हैं, जबकि कबीर सातवें दौर की गिनती के बाद पहले स्थान पर बने हुए हैं. कबीर ने विश्वास जताया कि वह दोनों सीटें जीतेंगे और दोपहर 3 बजे अपना प्रमाणपत्र घर ले जाएंगे.

ये भी पढ़ें: केरलम में कांग्रेस की 10 साल बाद वापसी! कौन होगा CM? पहले से डटे हुए हैं थरूर, अब वेणुगोपाल ने ऐसे बढ़ा दी चिंता

रूझानों में बहुमत से आगे बीजेपी

रुझानों के अनुसार, भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के इन ऐतिहासिक चुनावों में बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है, जिससे ममता बनर्जी का लगातार चौथी बार सत्ता में आने का सपना टूट गया है.पश्चिम बंगाल में आजादी के बाद से अब तक का सबसे अधिक मतदान दर्ज किया गया है. विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 91.66% मतदान हुआ, जबकि पहले चरण में 93.19% मतदान हुआ था, जिससे संयुक्त मतदान प्रतिशत 92.47% तक पहुंच गया था.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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