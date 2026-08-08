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पति का एक्सीडेंट में मर्डर करवाओ वरना... पत्नी की वॉट्सऐप चैट से खौफनाक प्लान लीक! पुलिस भी हैरान

पति की हत्या को एक्सीडेंट का रूप देने की कथित साजिश का चौंकाने वाला मामला सामने आया है. पुलिस जांच के दौरान पत्नी की वॉट्सऐप चैट से कथित तौर पर हत्या की योजना से जुड़े अहम सुराग मिले. जानिए क्या था पूरा प्लान, चैट में क्या सामने आया और पुलिस ने मामले में अब तक क्या कार्रवाई की.

Written ByRavindra Singh
Published: Aug 08, 2026, 04:47 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 04:47 PM IST
पति का एक्सीडेंट में मर्डर करवाओ वरना... पत्नी की वॉट्सऐप चैट से खौफनाक प्लान लीक! पुलिस भी हैरान
Image Credit: AI Generated Photo (पत्नी की वॉट्सऐप चैट से खौफनाक प्लान लीक! पुलिस भी हैरान)

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Ravindra Singh

Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनिया की खबरों के अलावा खेलों में क्रिकेट जगत और क्राइम की खबरों पर बेहतरीन पकड़ रखते हैं. इसके पहले रवींद्र रिपब्लिक भारत में इवनिंग शिफ्ट के इंचार्ज रहे और शाम की शिफ्ट संभालते हुए होम पेज की जिम्मेदारी रवींद्र के ऊपर थी. उससे पहले रवींद्र ने जनसत्ता और न्यूज नेशन में भी शाम की शिफ्ट और होम पेज की जिम्मेदारी बखूबी निभाई. इसके पहले रवींद्र ने 5 सालों तक पी7 और लाइव इंडिया जैसे न्यूज चैनलों में काम किया था. रवींद्र आकाशवाणी में काम करने का अनुभव रखते. अवध यूनिवर्सिटी से मॉस कम्युनिकेशन से पोस्ट ग्रेजुएट रवींद्र पिछले डेढ़ दशक से सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं. आप रवींद्र से जुड़ने के लिए Ravindra.Singh@India.com पर मेल कर सकते हैं या फिर फेसबुक पर संपर्क करने के लिए https://www.facebook.com/pintu.singh.397 और एक्स पर https://x.com/rs66533 रवींद्र से संपर्क किया जा सकता है. 

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