/पति का एक्सीडेंट में मर्डर करवाओ वरना... पत्नी की वॉट्सऐप चैट से खौफनाक प्लान लीक! पुलिस भी हैरान

तेलंगाना के महबूबाबाद जिले से पति-पत्नी के रिश्ते और कथित साजिश से जुड़ा हैरान करने वाला मामला सामने आया है. एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और उसके कथित प्रेमी पर उसे रास्ते से हटाने की योजना बनाने का आरोप लगाया है. पति का दावा है कि उसे पत्नी के WhatsApp और Instagram चैट मिले हैं, जिनमें कथित तौर पर उसकी हत्या को सड़क हादसे का रूप देने की बात कही गई थी. पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू करने की बात कही है.
मामला डोर्नकल मंडल के चिलाकोडु गांव का है. यहां रहने वाले गाडे राजेश्वर राव की शादी वर्ष 2016 में सूर्यपेट जिले के मोटे मंडल के राघवापुरम गांव की भवानी से हुई थी. दोनों के दो बच्चे हैं. राजेश्वर राव खम्मम के एक निजी अस्पताल में काम करते हैं. राजेश्वर राव का आरोप है कि उनकी पत्नी के एक कूरियर डिलीवरी एग्जीक्यूटिव सैदुलु के साथ संबंध थे. उन्होंने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि 27 जुलाई को वह दोपहर के खाने के लिए घर पहुंचे थे. इसी दौरान उन्होंने भवानी को कथित तौर पर एक दूसरे व्यक्ति के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा. इसके बाद उन्हें पत्नी के कथित संबंधों के बारे में जानकारी हुई.
राजेश्वर राव के मुताबिक, अगले दिन यानी 28 जुलाई को चिलाकोडु गांव में इस मामले को लेकर पंचायत बुलाई गई थी. इसमें गांव के कुछ बड़े लोग भी मौजूद थे. इसी दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि जब वह अपने बड़े भाई को लाने के लिए पास के गांव जा रहे थे, तब सैदुलु ने उनका पीछा किया. राजेश्वर राव का कहना है कि वह किसी तरह वहां से बचकर निकले. इसके बाद उन्होंने पत्नी का मोबाइल फोन चेक किया. उनका दावा है कि फोन में उन्हें WhatsApp और Instagram पर भवानी और सैदुलु के बीच हुई कुछ ऐसी बातचीत मिली, जिससे उन्हें अपनी जान को लेकर गंभीर खतरा महसूस हुआ.
शिकायत में राजेश्वर राव ने दावा किया है कि चैट में भवानी ने कथित तौर पर सैदुलु से अपने पति को मारने के लिए कहा था. आरोप के मुताबिक, उसने हत्या को घर के अंदर करने के बजाय सड़क दुर्घटना जैसा दिखाने की बात कही थी. राजेश्वर राव के मुताबिक, चैट में यह भी लिखा था कि अगर पति को नहीं मारा गया तो वह खुदकुशी कर लेगी. हालांकि, इन चैट की वास्तविकता और उनमें मौजूद संदेशों की सत्यता की पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी.
राजेश्वर राव ने बताया कि उन्होंने कथित बातचीत के स्क्रीनशॉट अपने पास सुरक्षित कर लिए. इसके बाद 1 अगस्त को उन्होंने डोर्नकल पुलिस स्टेशन में पत्नी भवानी और सैदुलु के खिलाफ शिकायत दी. शिकायत में उन्होंने अपनी जान को खतरा बताते हुए पुलिस से सुरक्षा और कार्रवाई की मांग की. राजेश्वर राव का आरोप है कि पुलिस को खतरे की जानकारी देने के बावजूद तत्काल कार्रवाई नहीं हुई. इसके बाद उन्होंने मामले को लेकर दोबारा पुलिस का रुख किया.
पुलिस ने फिलहाल जीरो FIR दर्ज कर मामले को आगे की जांच के लिए खम्मम रूरल पुलिस स्टेशन भेज दिया है. राजेश्वर राव गुरुवार को एक बार फिर खम्मम रूरल पुलिस स्टेशन पहुंचे. उन्होंने सुरक्षा देने और मामले में जल्द कानूनी कार्रवाई करने की मांग की. खम्मम रूरल सर्कल इंस्पेक्टर ने शिकायत मिलने की पुष्टि की है. पुलिस अधिकारी के मुताबिक, मामले को दर्ज कर जांच की जाएगी. जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी. फिलहाल पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि कथित WhatsApp और Instagram चैट कितनी वास्तविक हैं और क्या वाकई राजेश्वर राव को रास्ते से हटाने की कोई योजना बनाई गई थी. इन आरोपों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो पाएगी.