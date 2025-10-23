Advertisement
trendingNow12972170
Hindi Newsदेश

रेल हादसे में पति खोया, 21 साल बाद मुआवजे का फैसला आया... सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दो साल ढूंढा गया, जानें फिर क्या हुआ

Supreme Court News: एक विधवा महिला को 23 साल बाद रेलवे से मुआवजा मिलने जा रहा है. यह एक दर्दनाक विडंबना है कि पहले निचली अदालतों ने अपील खारिज कर दी थी. फिर सुप्रीम कोर्ट ने 21 साल बाद फैसला दिया तो वकील की भी मौत हो चुकी थी. महिला की कोई खबर नहीं फिर सुप्रीम कोर्ट ने खुद उसे ढूंढने के प्रयास किए. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Oct 23, 2025, 12:07 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रेल हादसे में पति खोया, 21 साल बाद मुआवजे का फैसला आया... सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दो साल ढूंढा गया, जानें फिर क्या हुआ

यह एक विधवा महिला की दर्दनाक कहानी है. पति की मौत 2002 में एक रेल हादसे में हो गई. पति के पास रेलवे का टिकट था फिर भी मुआवजे का दावा यह कहकर खारिज कर दिया गया कि वह मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं थे. रेलवे से मुआवजा पाने के लिए फौजिया शकील नाम की वकील ने कानूनी लड़ाई लड़ी. साल बीतते गए और उम्मीद टूटने लगी. आखिरकार 2023 में उस महिला के हक में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया लेकिन उस विधवा के साथ किस्मत को खेल खेलना बाकी था. कोर्ट ने फैसला दिया कि विधवा को याचिका दायर करने की तारीख से दो महीने के अंदर 6 पर्सेंट ब्याज के साथ 4 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए. रेलवे ने मुआवजा देने के लिए महिला को संदेश पहुंचाया तो पता चला कि विधवा कहां है, किसी को पता ही नहीं है. 

दो साल तक महिला की तलाश की गई. रेलवे ने सुप्रीम कोर्ट से लाचारी जताई कि महिला से कोई संपर्क नहीं हो पाया है, उसका बैंक विवरण भी पता नहीं है तो मुआवजा कैसे दिया जाए? सुप्रीम कोर्ट ने महिला के हित में कोलकाता में पूर्वी रेलवे के शीर्ष अधिकारी को निर्देशित किया कि वह इलाके में प्रचलित दो बड़े अखबारों एक नोटिस छपवाएं. अंग्रेजी और हिंदी के अखबारों में यह जानकारी छापी जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने महिला के दावे को स्वीकार कर लिया है. इसमें यह भी बताना था कि वकील उसका आधार कार्ड, बैंक खाते जैसी दूसरी जानकारियां पेश करें जिससे मुआवजा दिया जा सके. 

ट्रेन से गिर गए थे पति

Add Zee News as a Preferred Source

महिला का नाम सायनोक्ता देवी है. उसके पति विजय सिंह मार्च 2002 में भागलपुर-दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस से पटना जाने के लिए ट्रेन पर चढ़े थे. उस दिन भीड़ ज्यादा थी और बख्तियारपुर स्टेशन पर चलती ट्रेन से वह गिर गए. मौत के बाद मुआवजे के दावे को रेलवे न्यायाधिकरण और पटना हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था. 

SC ने पूछा, मानसिक बीमार तो टिकट कैसे आया?

पति के मानसिक रूप से बीमार बताने वाले तर्क पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिसके पास पटना के लिए वैध टिकट हो और अकेले ट्रेन में यात्रा कर रहे हों... यह उसके लिए संभव नहीं है जो मानसिक रूप से स्वस्थ न हो. 

वकील की भी मौत, गांव का नाम गलत

वकील फौजिया ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था लेकिन जब फैसला आया तब तक वकील की भी मृत्यु हो चुकी थी. इससे कोर्ट का पीड़िता से संपर्क ही टूट गया. अक्टूबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि रेलवे और स्थानीय पुलिस ने काफी ढूंढा लेकिन महिला के गांव का नाम गलत दर्ज था. इस कारण उसे कोई पत्र मिला ही नहीं. हालांकि पुलिस तलाश में जुटी रही. 

आसियान समिट: कांग्रेस का कटाक्ष- मोदी जी आप किससे काट रहे कन्नी

आखिरकार महिला की तलाश पूरी हो गई है. सुप्रीम कोर्ट ने बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की भी सहायता ली है. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को खुद उस स्थान पर जाने के लिए कहा गया है जहां महिला के अंतिम बार होने की सूचना मिली थी. कोर्ट ने वर्तमान स्थिति के बारे में सत्यापन के बाद एक महीने में रिपोर्ट मांगी है. अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी. अब सुप्रीम कोर्ट सरपंच, ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्यों से महिला की पहचान सत्यापित करवा रहा है. उसके बाद पीड़िता को रेलवे की तरफ से मुआवजा मिल पाएगा. 

पढ़ें: राष्ट्रपति मुर्मू भगवान के दर्शन करने सिर पर सफेद गठरी लेकर क्यों गईं? उसमें क्या था

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 18 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर ...और पढ़ें

TAGS

Supreme Court News

Trending news

रेल हादसे में पति खोया, 21 साल बाद मुआवजे का फैसला आया तो लापता मिली फिर क्या हुआ
Supreme Court News
रेल हादसे में पति खोया, 21 साल बाद मुआवजे का फैसला आया तो लापता मिली फिर क्या हुआ
या अल्‍लाह ये क्या हो गया! आंखों के सामने जिंदगी भर की कमाई, दस्तावेज सब जलकर खाक
habba kadal
या अल्‍लाह ये क्या हो गया! आंखों के सामने जिंदगी भर की कमाई, दस्तावेज सब जलकर खाक
बचके रहना... आसियान समिट में नहीं जाएंगे PM, कांग्रेस का कटाक्ष- किससे काट रहे कन्नी
ASEAN summit
बचके रहना... आसियान समिट में नहीं जाएंगे PM, कांग्रेस का कटाक्ष- किससे काट रहे कन्नी
राष्ट्रपति मुर्मू भगवान के दर्शन करने सिर पर सफेद गठरी लेकर क्यों गईं? उसमें क्या था
President of India
राष्ट्रपति मुर्मू भगवान के दर्शन करने सिर पर सफेद गठरी लेकर क्यों गईं? उसमें क्या था
कश्मीर में आगा Vs आगा Vs आगा की दिलचस्प फाइट, शिया बहुल इलाके में BJP ने खेला दांव
jammu kashmir news
कश्मीर में आगा Vs आगा Vs आगा की दिलचस्प फाइट, शिया बहुल इलाके में BJP ने खेला दांव
'सियासी जीवन के अंतिम चरण में पिता', कर्नाटक CM के बेटे के बयान से सियाची भूचाल
Siddaramaiah
'सियासी जीवन के अंतिम चरण में पिता', कर्नाटक CM के बेटे के बयान से सियाची भूचाल
जिन 8 भारतीयों को समुंदर से उठा ले गई बांग्लादेशी नौसेना, कौन हैं वो लोग?
fishermen
जिन 8 भारतीयों को समुंदर से उठा ले गई बांग्लादेशी नौसेना, कौन हैं वो लोग?
मलेशिया नहीं जाएंगे PM Modi...अब वर्चुअली होंगे शामिल, ट्रंप ने फिर किया झूठा दावा
ASEAN Conference
मलेशिया नहीं जाएंगे PM Modi...अब वर्चुअली होंगे शामिल, ट्रंप ने फिर किया झूठा दावा
शेर का बेटा कौन? बिहार की राजनीति में चिराग पासवान के कलावे पर किसने जताई आपत्ति
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
शेर का बेटा कौन? बिहार की राजनीति में चिराग पासवान के कलावे पर किसने जताई आपत्ति
अरब सागर का ‘मोंथा’ चक्रवात मचाएगा कहर, 23, 24, 25 अक्टूबर को बारिश का प्रचंड रूप
IMD
अरब सागर का ‘मोंथा’ चक्रवात मचाएगा कहर, 23, 24, 25 अक्टूबर को बारिश का प्रचंड रूप