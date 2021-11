रामपुर: टी20 वर्ल्ड कप 2021 (T20 World Cup 2021) में भारत (India) के खिलाफ पाकिस्तान (Pakistan) की जीत मनाना एक महिला और उसके घरवालों को भारी पड़ गया. महिला के पति ने उसके और उसके परिजनों के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज करवा दी है. बता दें कि ये मामला उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के रामपुर (Rampur) का है. टी20 वर्ल्ड कप 2021 में पाकिस्तान की जीत के बाद महिला और उसके घरवालों ने कथित तौर पटाखे फोड़े थे. इतना ही नहीं महिला ने पाकिस्तान के सपोर्ट में WhatsApp स्टेटस भी लगाया था.

पुलिस अधिकारी ने बताया कि महिला और उसके परिजनों के खिलाफ उसके पति ने ही एफआईआर दर्ज कराई है. शख्स की शिकायत के आधार पर पुलिस स्टेशन (Police Station) में केस दर्ज कर लिया गया है.

जान लें कि शिकायतकर्ता ईशान मियां रामपुर के अजीम नगर का रहने वाला है. वो दिल्ली में जॉब करता है. ईशान की पत्नी राबिया शमसी रामपुर के गंज इलाके में अपने मायके में रहती है. टी20 वर्ल्ड कप 2021 के मैच में पाकिस्तान को जीत मिली थी. ईशान मियां ने देखा कि उसकी पत्नी राबिया शमसी ने मैच के बाद अपने WhatsApp स्टेटस पर पाकिस्तान जिंदाबाद का स्टीकर लगाया. इसके अलावा राबिया ने भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी भी की. इस बात ईशान मियां नाराज हो गया और इसकी शिकायत पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई.

Rampur: An FIR lodged against a man's wife and in-laws after they allegedly burst crackers and put up WhatsApp status celebrating Pakistan's victory over India in T20 World Cup. The FIR was lodged on the basis of the man's Police complaint.

— ANI UP (@ANINewsUP) November 6, 2021