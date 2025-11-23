Advertisement
trendingNow13015782
Hindi Newsदेश

बहरीन से हैदराबाद आ रही गल्फ एयर फ्लाइट में बम की धमकी, मुंबई में इमरजेंसी लैंडिंग

बहरीन से हैदराबाद आ रही गल्फ एयर की फ्लाइट में बम की धमकी मिलने के बाद विमान की मुंबई में इमरजेंसी लैंडिंग की गई. फ्लाइट जीएफ274 में कुल 154 यात्री सवार थे. हैदराबाद एयरपोर्ट को रविवार तड़के करीब 3 बजे ईमेल के जरिए सूचना मिली कि विमान में बम लगाया गया है.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Nov 23, 2025, 10:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बहरीन से हैदराबाद आ रही गल्फ एयर फ्लाइट में बम की धमकी, मुंबई में इमरजेंसी लैंडिंग

बहरीन से हैदराबाद आ रही गल्फ एयर की फ्लाइट में बम की धमकी मिलने के बाद विमान की मुंबई में इमरजेंसी लैंडिंग की गई. फ्लाइट जीएफ274 में कुल 154 यात्री सवार थे. हैदराबाद एयरपोर्ट को रविवार तड़के करीब 3 बजे ईमेल के जरिए सूचना मिली कि विमान में बम लगाया गया है. सूचना मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गईं. 

बहरीन से यह विमान शनिवार रात 10:20 बजे उड़ान भरा था और इसे रविवार सुबह 4:55 बजे हैदराबाद पहुंचना था, लेकिन सुरक्षा कारणों से इसे मुंबई की ओर मोड़ दिया गया. सुरक्षा जांच पूरी होने के बाद विमान को उड़ान की अनुमति दी गई और यह सुबह 11:31 बजे हैदराबाद पहुंचा. 

गल्फ एयर ने जारी किया बयान
गल्फ एयर ने एक बयान जारी करते हुए कहा, 'बहरीन से हैदराबाद जा रही फ्लाइट जीएफ274 को सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत मुंबई में उतारा गया. विमान सुरक्षित उतरा और सभी सुरक्षा प्रक्रिया पूरी होने के बाद अपनी यात्रा जारी रखी.'

Add Zee News as a Preferred Source

पहले भी मिल चुकी हैं ऐसी धमकियां
हैदराबाद एयरपोर्ट पर इससे पहले भी इसी तरह की धमकियां मिल चुकी हैं. जून में फ्रैंकफर्ट से हैदराबाद आ रही लुफ्थांसा की फ्लाइट को भी बम धमकी मिलने पर वापस जर्मनी लौटना पड़ा था. उसी महीने बेगमपेट एयरपोर्ट पर भी बम की झूठी धमकी मिली थी. हालांकि, जांच के बाद इसे फर्ज़ी पाया गया.
बेगमपेट एयरपोर्ट वर्तमान में केवल चार्टर्ड और मिलिट्री उड़ानों के लिए उपयोग किया जाता है.

यह भी पढ़ेंः अब तक 5 BLO का सुसाइड! आखिर SIR को लेकर कितना है वर्कलोड, जानिए A से Z तक पूरी कहानी

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

HyderabadAirportbomb threat

Trending news

'अत्याचारी प्यार दिखाए तो अलर्ट हो जाओ', जावेद अख्तर ने इस पोस्ट से किस पर कसा तंज?
suhel Seth
'अत्याचारी प्यार दिखाए तो अलर्ट हो जाओ', जावेद अख्तर ने इस पोस्ट से किस पर कसा तंज?
बहरीन-हैदराबाद आ रही गल्फ एयर फ्लाइट में बम की धमकी, मुंबई में इमरजेंसी लैंडिंग
Hyderabad
बहरीन-हैदराबाद आ रही गल्फ एयर फ्लाइट में बम की धमकी, मुंबई में इमरजेंसी लैंडिंग
जहां क्रैश हुआ तेजस, वहीं रूस के विमानों ने कतरब दिखाकर भारतीय पायलट को किया सैल्यूट
Naman Syal
जहां क्रैश हुआ तेजस, वहीं रूस के विमानों ने कतरब दिखाकर भारतीय पायलट को किया सैल्यूट
जब हमारे पास अपने.... विदेशी मिसालों पर जस्टिस सूर्यकांत के बयान ने देश भर में हलचल
Supreme Court
जब हमारे पास अपने.... विदेशी मिसालों पर जस्टिस सूर्यकांत के बयान ने देश भर में हलचल
SC-ST में क्रीमी लेयर और कॉलेजियम विवाद पर रिटायरमेंट से एक दिन पहले बोले CJI गवई
CJI
SC-ST में क्रीमी लेयर और कॉलेजियम विवाद पर रिटायरमेंट से एक दिन पहले बोले CJI गवई
'आपके पास वोट, मेरे पास...' टिप्पणी पर आई अजित पवार की सफाई, बोले-यह कोई धमकी नहीं
Ajit Pawar
'आपके पास वोट, मेरे पास...' टिप्पणी पर आई अजित पवार की सफाई, बोले-यह कोई धमकी नहीं
Cyclone Senyar: इन इलाकों से होकर गुजरेगा शक्तिशाली 'शेर', 6 दिन जारी रहेगा कहर
Cyclone Senyar
Cyclone Senyar: इन इलाकों से होकर गुजरेगा शक्तिशाली 'शेर', 6 दिन जारी रहेगा कहर
सिंध फिर होगा भारत का हिस्सा! राजनाथ सिंह बोले- सीमाएं कब बदल जाएं ये कोई नहीं जानता
rajnath singh
सिंध फिर होगा भारत का हिस्सा! राजनाथ सिंह बोले- सीमाएं कब बदल जाएं ये कोई नहीं जानता
'आक्रमण के दिन गए, अब फहराने वाला है राम मंदिर पर झंडा', बोले मोहन भागवत
rss news
'आक्रमण के दिन गए, अब फहराने वाला है राम मंदिर पर झंडा', बोले मोहन भागवत
देश का मुसलमान राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस... मदनी के भेदभाव वाले बयान पर बीजेपी पलटवार
Maulana Madani
देश का मुसलमान राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस... मदनी के भेदभाव वाले बयान पर बीजेपी पलटवार