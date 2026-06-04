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Hindi Newsदेशदिल्ली में 21, मुजफ्फरपुर में 4 की मौत... अब हैदराबाद में आग का तांडव, लपटों ने निगली तीन मंजिला इमारत

दिल्ली में 21, मुजफ्फरपुर में 4 की मौत... अब हैदराबाद में आग का तांडव, लपटों ने निगली तीन मंजिला इमारत

Ameerpet Fire: हैदराबाद के अमीरपेट में मैत्रीवनम के पास मेट्रो पिलर नंबर A1043 के पास KSR फैशन्स में भयानक आग लग गई है. जिसकी वजह से अफरा-तफरी का माहौल है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Jun 04, 2026, 01:51 PM IST
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दिल्ली में 21, मुजफ्फरपुर में 4 की मौत... अब हैदराबाद में आग का तांडव, लपटों ने निगली तीन मंजिला इमारत

Hyderabad News: दिल्ली, बिहार के बाद आग कि लपटें हैदराबाद में भी पहुंच गई है. अमीरपेट में मैत्रीवनम के पास मेट्रो पिलर नंबर A1043 के पास भयानक आग लग गई है. धीरे-धीरे इस आग ने आसपास की इमारतों को भी चपेट में ले लिया है. आग की लपटें इतनी ज्यादा भयानक हैं कि आसमान में धुआं-धुआं दिखाई दे रहा है. मौके पर दमकल की 7 गाड़ियां मौजूद हैं और आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही हैं.

इमरजेंसी राहत ऑपरेशन के कारण अमीरपेट से SR नगर की ओर जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक रुक गया है और ट्रैफिक जाम हो गया है. ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ी चलाने वालों को सलाह दी है कि वे जितना हो सके इस रास्ते पर यात्रा करने से बचें. 

 

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Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

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