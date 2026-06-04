दिल्ली में 21, मुजफ्फरपुर में 4 की मौत... अब हैदराबाद में आग का तांडव, लपटों ने निगली तीन मंजिला इमारत

Hyderabad News: दिल्ली, बिहार के बाद आग कि लपटें हैदराबाद में भी पहुंच गई है. अमीरपेट में मैत्रीवनम के पास मेट्रो पिलर नंबर A1043 के पास भयानक आग लग गई है. धीरे-धीरे इस आग ने आसपास की इमारतों को भी चपेट में ले लिया है. आग की लपटें इतनी ज्यादा भयानक हैं कि आसमान में धुआं-धुआं दिखाई दे रहा है. मौके पर दमकल की 7 गाड़ियां मौजूद हैं और आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही हैं.

इमरजेंसी राहत ऑपरेशन के कारण अमीरपेट से SR नगर की ओर जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक रुक गया है और ट्रैफिक जाम हो गया है. ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ी चलाने वालों को सलाह दी है कि वे जितना हो सके इस रास्ते पर यात्रा करने से बचें.

Add Zee News as a Preferred Source

आग बुझाने के लिए दमकलकर्मी काम कर रहे हैं। मौके पर 7 दमकल गाड़ियां मौजूद हैं और आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही हैं। अब तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। pic.twitter.com/MIOHiDf843 — ANI_HindiNews (@AHindinews) June 4, 2026

अपडेट जारी है...