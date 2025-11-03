Advertisement
trendingNow12987157
Hindi Newsदेश

दर्दनाक सड़क हादसे में ड्राइवर ने तीन बेटियों को खोया, मलबे में मिला मां से लिपटे बच्चे का शव

Hyderabad Bijapur Accident: ड्राइवर येल्लैया गौड़ ने कहा कि मैंने अपनी बेटियों को आने से मना किया था लेकिन उनकी मां ने उनको आज आने के लिए कहा था. गौड़ ने बताया कि बेटियां कल रात की घर लौटना चाहती थी बावजूद इसके हमने उन्हें रविवार को न जाकर सोमवार को सुबह जल्दी निकलने के लिए कहा था.

 

Written By  Naveen Sheoran|Last Updated: Nov 03, 2025, 10:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दर्दनाक सड़क हादसे में ड्राइवर ने तीन बेटियों को खोया, मलबे में मिला मां से लिपटे बच्चे का शव

Hyderabad Accident: हैदराबाद बीजापुर हाइवे पर सोमवार को हुए दर्दनाक हादसे में 19 लोगों की मौत हो गई, इस हादसे की वजह से कई परिवार टूट गए. इनमें से एक ड्राइवर येल्लैया गौड़ भी शामिल हैं, जिन्होंने हैदराबाद कॉलेज में पढ़ने वाली अपनी तीन बेटियों तुनषा, साई प्रिया और नंदिनी को खो दिया. इस हादसे में मारी गई तनुषा परिवार की सबसे बड़ी बेटी थी. जिसकी शादी कुछ समय पहले ही हुई थी. हादसे में मारी गईं तीनों बहनें एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए तंदूर आईं हुई थी. 

तीन बेटियों को खोया 
इस दर्दनाक हादसे पर दुख बयां करते हुए ड्राइवर येल्लैया गौड़ ने कहा कि मैंने अपनी बेटियों को आने से मना किया था लेकिन उनकी मां ने उनको आज आने के लिए कहा था. गौड़ ने बताया कि बेटियां कल रात ही घर लौटना चाहती थी. बावजूद इसके हमने उन्हें रविवार को न जाकर सोमवार को सुबह जल्दी निकलने के लिए कहा था. इतना ही नहीं जब मैं उनको बस स्टॉप पर छोड़ने गया तो किसी ने बस की हालत खराब बताते हुए उनको इसमें न भेजने की सलाह दी थी लेकिन मैंने उनको भेज दिया. जिसकी वजह से मैंने तीन बेटियों को खो दिया; अब मैं क्या करूंगा.

यह भी पढ़ें: महाराष्ट्र में बीजेपी नेताओं के घर भी नहीं सुरक्षित, 7 किलो सोना-चांदी ले उड़े चोर

Add Zee News as a Preferred Source

मां से लिपटा मिला बच्चे का शव

इसी हादसे में बस सवार 33 वर्षीय सहीला बेगम अपने तीन महीने के बच्चे को लेकर दादा-दादी से मिलने के लिए हैदराबाद जा रही थी. उनकी ये साधारण सी यात्रा एक विनाशकारी यात्रा में बदल गई. हादसे के बाद जब बचावकर्मियों ने मलबा और बजरी हटाई तो उस वक्त भी सलीहा अपने बच्चे को गोद में लिए हुए थी. इस हादसे में एक और पीड़ित एन हनुमंथु जो ट्रेन छूट जाने पर हैदराबाद जाने के लिए इस बस में सवार हुए थे लेकिन यह उनकी जिंदगी का आखिरी सफर था. हादसे में मारे गए हनुमंथु का दस साल का बेटा घटनास्थल पर फूट-फूट कर रो रहा था.  

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Naveen Sheoran

नवीन कुमार 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज़ डिजिटल में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज़्म में मास्टर डिग्री प्राप्त की है. ज...और पढ़ें

TAGS

hyderabad accidentHyderabad Bijapur accidentToday Latest Hindi News

Trending news

दर्दनाक सड़क हादसे में ड्राइवर ने तीन बेटियों को खोया, मां से लिपटा मिला बच्चे का शव
hyderabad accident
दर्दनाक सड़क हादसे में ड्राइवर ने तीन बेटियों को खोया, मां से लिपटा मिला बच्चे का शव
'अंग्रेजीदां' थरूर की हिंदी कविता पढ़ी आपने? प्रदूषण पर तंज करती लाइनें भी धांसू है!
Shashi Tharoor
'अंग्रेजीदां' थरूर की हिंदी कविता पढ़ी आपने? प्रदूषण पर तंज करती लाइनें भी धांसू है!
महाराष्ट्र में बीजेपी नेताओं के घर भी नहीं सुरक्षित, सोना-चांदी लूटकर चोर फरार
Maharastra News
महाराष्ट्र में बीजेपी नेताओं के घर भी नहीं सुरक्षित, सोना-चांदी लूटकर चोर फरार
राजनीति कोई अपवाद नहीं... थरूर पर भड़के उदित राज, नेहरू को लेकर कह दी ये बात
Shashi Tharoor
राजनीति कोई अपवाद नहीं... थरूर पर भड़के उदित राज, नेहरू को लेकर कह दी ये बात
जम्मू-कश्मीर में IHPL क्रिकेट लीग में करोड़ों रुपये का घोटाला, आयोजक भागे
IHPL
जम्मू-कश्मीर में IHPL क्रिकेट लीग में करोड़ों रुपये का घोटाला, आयोजक भागे
रूस से चीन-पाक तक...एटमी हथियारों के टेस्ट की लगी होड़; भारत को कितना खतरा?
Nuclear Test
रूस से चीन-पाक तक...एटमी हथियारों के टेस्ट की लगी होड़; भारत को कितना खतरा?
टैक्सी ड्राइवरों की दादागिरी, महिला को Ola और Uber में बैठने से रोका; मामला दर्ज
Kerala
टैक्सी ड्राइवरों की दादागिरी, महिला को Ola और Uber में बैठने से रोका; मामला दर्ज
'मैं टूट चुका हूं, चल नहीं पा रहा', एयर इंडिया प्लेन क्रैश में बचे शख्स की दास्तां
ahmedabad plane crash
'मैं टूट चुका हूं, चल नहीं पा रहा', एयर इंडिया प्लेन क्रैश में बचे शख्स की दास्तां
पोर्नोग्राफी बैन पर सुनवाई से SC का इनकार, प्रतिबंध पर नेपाल का क्यों दिया उदाहरण?
Ban on Pornography
पोर्नोग्राफी बैन पर सुनवाई से SC का इनकार, प्रतिबंध पर नेपाल का क्यों दिया उदाहरण?
दरबार मूव की वापसी के पहले दिन LG पर भड़के फारूक अब्दुल्लाह, कहा - हर फाइल रोक रहे
Jammu Kashmir
दरबार मूव की वापसी के पहले दिन LG पर भड़के फारूक अब्दुल्लाह, कहा - हर फाइल रोक रहे