दर्दनाक सड़क हादसे में ड्राइवर ने तीन बेटियों को खोया, मलबे में मिला मां से लिपटे बच्चे का शव

Hyderabad Accident: हैदराबाद बीजापुर हाइवे पर सोमवार को हुए दर्दनाक हादसे में 19 लोगों की मौत हो गई, इस हादसे की वजह से कई परिवार टूट गए. इनमें से एक ड्राइवर येल्लैया गौड़ भी शामिल हैं, जिन्होंने हैदराबाद कॉलेज में पढ़ने वाली अपनी तीन बेटियों तुनषा, साई प्रिया और नंदिनी को खो दिया. इस हादसे में मारी गई तनुषा परिवार की सबसे बड़ी बेटी थी. जिसकी शादी कुछ समय पहले ही हुई थी. हादसे में मारी गईं तीनों बहनें एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए तंदूर आईं हुई थी.

तीन बेटियों को खोया

इस दर्दनाक हादसे पर दुख बयां करते हुए ड्राइवर येल्लैया गौड़ ने कहा कि मैंने अपनी बेटियों को आने से मना किया था लेकिन उनकी मां ने उनको आज आने के लिए कहा था. गौड़ ने बताया कि बेटियां कल रात ही घर लौटना चाहती थी. बावजूद इसके हमने उन्हें रविवार को न जाकर सोमवार को सुबह जल्दी निकलने के लिए कहा था. इतना ही नहीं जब मैं उनको बस स्टॉप पर छोड़ने गया तो किसी ने बस की हालत खराब बताते हुए उनको इसमें न भेजने की सलाह दी थी लेकिन मैंने उनको भेज दिया. जिसकी वजह से मैंने तीन बेटियों को खो दिया; अब मैं क्या करूंगा.

मां से लिपटा मिला बच्चे का शव

इसी हादसे में बस सवार 33 वर्षीय सहीला बेगम अपने तीन महीने के बच्चे को लेकर दादा-दादी से मिलने के लिए हैदराबाद जा रही थी. उनकी ये साधारण सी यात्रा एक विनाशकारी यात्रा में बदल गई. हादसे के बाद जब बचावकर्मियों ने मलबा और बजरी हटाई तो उस वक्त भी सलीहा अपने बच्चे को गोद में लिए हुए थी. इस हादसे में एक और पीड़ित एन हनुमंथु जो ट्रेन छूट जाने पर हैदराबाद जाने के लिए इस बस में सवार हुए थे लेकिन यह उनकी जिंदगी का आखिरी सफर था. हादसे में मारे गए हनुमंथु का दस साल का बेटा घटनास्थल पर फूट-फूट कर रो रहा था.