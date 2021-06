हैदराबाद के अयांश को दी गई 16 करोड़ रुपये की Zolgensma दवा, 65 हजार लोगों ने दिया दान

हैदराबाद: तेलंगाना (Telangana) के 3 साल के एक बच्चे को ‘जीन’ से संबंधित एक दुर्लभ और जानलेवा बीमारी होने पर लगभग 65,000 लोगों ने इलाज के लिए डोनेशन दिया. हैदराबाद (Hyderabad) के एक प्राइवेट अस्पताल में अयांश गुप्ता नाम के के 3 साल के बच्चे को बुधवार को दुनिया की सबसे महंगी दवा ‘जोलगेंसमा’ (zolgensma) दी गई, जिसे दान के पैसों से अमेरिका से मंगवाया गया था.

बच्चा जब एक साल का था तब उसे ‘स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी’ (Spinal muscular atrophy) नामक बीमारी होने का पता चला. अयांश के पिता योगेश गुप्ता यहां एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं. उन्होंने कहा, 'यह एक अत्यंत दुर्लभ बीमारी है जिससे मांसपेशियों में कमजोरी आ जाती है. इससे बच्चा अपने हाथ पैर नहीं हिला सकता, बैठ नहीं सकता, खड़ा नहीं हो सकता और चल भी नहीं सकता. खाना खाने में भी दिक्कत होती है.'

Struggle of a lifetime and here we are! Yesterday, Ayaansh has been dosed for Zolgensma, the 16 Cr. drug we hve bn talkn abt all this while. He's stable & hopefully will improve from here. A big thank you to all our 65k donors for gvng a new life to my boy #savedayaanshgupta pic.twitter.com/jr58xwcEup

— AyaanshFightsSMA (@FightsSma) June 10, 2021