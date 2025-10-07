Advertisement
trendingNow12952003
Hindi Newsदेश

कब्रिस्तान के लिए मुस्लिमों को कांग्रेस ने दे दी जमीन, सेना ने अड़ा दिया अड़ंगा, कहा- दूर रहो

Jubilee Hills Bypoll: हैदराबाद के जुबली हिल्स उपचुनाव से पहले तेलंगाना की कांग्रेस सरकार को चुनौती का सामना करना पड़ रहा है. जानकारी के अनुसार, भारतीय सेना ने हैदराबाद के शेखपेट में मुस्लिम कब्रिस्तान बनाने की योजना को रोक दिया है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Oct 07, 2025, 08:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

Jubilee Hills Bypoll: हैदराबाद के जुबली हिल्स उपचुनाव से पहले एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. भारतीय सेना (India Army) ने हैदराबाद के शेखपेट में मुस्लिम कब्रिस्तान बनाने की योजना को रोक दिया है. कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और हैदराबाद के प्रभारी मंत्री पोन्नम प्रभाकर, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री अदलुरी लक्ष्मण और टीजीडब्ल्यूबी अध्यक्ष सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने रविवार को जुबली हिल्स विधानसभा क्षेत्र में एक बैठक में जनता के सामने कब्रिस्तानों के लिए वक्फ भूमि चिह्नित करने की घोषणा की थी.

सेना के अधिकारियों का दावा

सेना के अधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा किया और समुदाय के लोगों को दूर रहने का आदेश दिया. अधिकारियों ने दावा किया कि 2500 वर्ग गज जमीन रक्षा मंत्रालय की है और स्वामित्व विवाद सुलझने तक कोई काम आगे नहीं बढ़ सकता. सेना कथित तौर पर अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए जमीन पर बाड़ लगाने की तैयारी कर रही थी. हालांकि, सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने कहा कि यह जमीन वक्फ की है और उनके कर्मचारी रक्षा विभाग के लोगों को दस्तावेजों की प्रतियां सौंपेंगे. उन्होंने कहा कि उनके कर्मचारी कल इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए संबंधित सैन्य अधिकारियों से मिलेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

जुबली हिल्स उपचुनाव

जुबली हिल्स में कुल मतदाताओं में मुस्लिम मतदाताओं की हिस्सेदारी लगभग 35% है, जो कुल 3.76 लाख मतदाताओं में से लगभग 1.25 लाख मतदाता हैं. इस उपचुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी और अन्य दलों के बीच कड़ा मुकाबला होने की संभावना है. बता दें, 11 नवंबर को जुबली हिल्स उपचुनाव होने है. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

TAGS

Telangana

Trending news

कब्रिस्तान के लिए कांग्रेस ने दी जमीन, सेना ने अड़ा दिया अड़ंगा, कहा- दूर रहो
Telangana
कब्रिस्तान के लिए कांग्रेस ने दी जमीन, सेना ने अड़ा दिया अड़ंगा, कहा- दूर रहो
कांग्रेस के मंत्री के बिगड़े बोल, SC मंत्री को बोला भैंस; विवाद बढ़ा तो दिया ये जवाब
Telangana
कांग्रेस के मंत्री के बिगड़े बोल, SC मंत्री को बोला भैंस; विवाद बढ़ा तो दिया ये जवाब
मान सरकार का ‘रोशन पंजाब’ मिशन, पंजाब के लोगों को मिलेगी पावरकट से मुक्ति
Punjab
मान सरकार का ‘रोशन पंजाब’ मिशन, पंजाब के लोगों को मिलेगी पावरकट से मुक्ति
'सरकार की मंजूरी तभी सबरीमाला से चोरी हुआ करोड़ों का सोना', सत्ता-विपक्ष में विवाद
Sabarimala
'सरकार की मंजूरी तभी सबरीमाला से चोरी हुआ करोड़ों का सोना', सत्ता-विपक्ष में विवाद
ठंड तो जल्दी आ गई भाई! बारिश भिगो रही, पहाड़ों पर गिरी सफेदी ने AC बंद करवा दिया
All India Weather update
ठंड तो जल्दी आ गई भाई! बारिश भिगो रही, पहाड़ों पर गिरी सफेदी ने AC बंद करवा दिया
ये देवा भाऊ का स्टाइल है; आम की तरह कैसे खाएं संतरा? फडणवीस ने अक्षय को बताया तरीका
Devendra Fadnavis
ये देवा भाऊ का स्टाइल है; आम की तरह कैसे खाएं संतरा? फडणवीस ने अक्षय को बताया तरीका
वाह! क्या जुगाड़ है... Sandbag से इस राज्य में रोक डाला पूरा फ्लाईओवर: Video
Viral Video
वाह! क्या जुगाड़ है... Sandbag से इस राज्य में रोक डाला पूरा फ्लाईओवर: Video
'उनके कान के पीछे चोट आई है, कुछ सीरियस नहीं है',बीजेपी MP से मिलकर क्या बोलीं ममता?
khagen murmu
'उनके कान के पीछे चोट आई है, कुछ सीरियस नहीं है',बीजेपी MP से मिलकर क्या बोलीं ममता?
'बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए 31000 करोड़ का ऐलान, अन्नदाता ना उठाएं गलत कदम'
Maharashtra news
'बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए 31000 करोड़ का ऐलान, अन्नदाता ना उठाएं गलत कदम'
'CJI पर जूता उछालना ब्राह्मणवादी मानसिकता' यह पढ़ प्रियंका चतुर्वेदी से रहा नहीं गया
Chief Justice of India
'CJI पर जूता उछालना ब्राह्मणवादी मानसिकता' यह पढ़ प्रियंका चतुर्वेदी से रहा नहीं गया