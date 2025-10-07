कब्रिस्तान के लिए मुस्लिमों को कांग्रेस ने दे दी जमीन, सेना ने अड़ा दिया अड़ंगा, कहा- दूर रहो

Jubilee Hills Bypoll: हैदराबाद के जुबली हिल्स उपचुनाव से पहले तेलंगाना की कांग्रेस सरकार को चुनौती का सामना करना पड़ रहा है. जानकारी के अनुसार, भारतीय सेना ने हैदराबाद के शेखपेट में मुस्लिम कब्रिस्तान बनाने की योजना को रोक दिया है.
Jubilee Hills Bypoll: हैदराबाद के जुबली हिल्स उपचुनाव से पहले एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. भारतीय सेना (India Army) ने हैदराबाद के शेखपेट में मुस्लिम कब्रिस्तान बनाने की योजना को रोक दिया है. कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और हैदराबाद के प्रभारी मंत्री पोन्नम प्रभाकर, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री अदलुरी लक्ष्मण और टीजीडब्ल्यूबी अध्यक्ष सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने रविवार को जुबली हिल्स विधानसभा क्षेत्र में एक बैठक में जनता के सामने कब्रिस्तानों के लिए वक्फ भूमि चिह्नित करने की घोषणा की थी.
सेना के अधिकारियों का दावा
सेना के अधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा किया और समुदाय के लोगों को दूर रहने का आदेश दिया. अधिकारियों ने दावा किया कि 2500 वर्ग गज जमीन रक्षा मंत्रालय की है और स्वामित्व विवाद सुलझने तक कोई काम आगे नहीं बढ़ सकता. सेना कथित तौर पर अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए जमीन पर बाड़ लगाने की तैयारी कर रही थी. हालांकि, सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने कहा कि यह जमीन वक्फ की है और उनके कर्मचारी रक्षा विभाग के लोगों को दस्तावेजों की प्रतियां सौंपेंगे. उन्होंने कहा कि उनके कर्मचारी कल इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए संबंधित सैन्य अधिकारियों से मिलेंगे.
जुबली हिल्स उपचुनाव
जुबली हिल्स में कुल मतदाताओं में मुस्लिम मतदाताओं की हिस्सेदारी लगभग 35% है, जो कुल 3.76 लाख मतदाताओं में से लगभग 1.25 लाख मतदाता हैं. इस उपचुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी और अन्य दलों के बीच कड़ा मुकाबला होने की संभावना है. बता दें, 11 नवंबर को जुबली हिल्स उपचुनाव होने है.
