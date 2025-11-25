Advertisement
अमेरिका का वीजा हुआ रिजेक्ट तो महिला डॉक्टर ने कर लिया था सुसाइड, मां ने खोले कई राज, बोली- अब मेरा कोई बच्चा US नहीं जाएगा

Hyderabad doctor suicide after visa rejection: हैदराबाद की 38 वर्षीय डॉक्टर रोहिणी ने आत्महत्या कर ली. अब इस मामले में रोहिणी की मां ने कई सारे खुलासे किए हैं. और कहा है अब मैं किसी बच्चे को US नहीं भेजूंगी..

Nov 25, 2025
अमेरिका का वीजा हुआ रिजेक्ट तो महिला डॉक्टर ने कर लिया था सुसाइड, मां ने खोले कई राज, बोली- अब मेरा कोई बच्चा US नहीं जाएगा

Hyderabad doctor suicide For  US J1 visa: हैदराबाद में एक 38 साल की डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया, उसने एक नोट छोड़ा था जिसमें US वीज़ा के लिए उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होने को वजह बताया था. डॉ. रोहिणी अमेरिका में अपना क्लिनिक खोलने का सपना देख रही थीं. इसके लिए उन्होंने US की एक मेडिकल कॉलेज में रेजिडेंसी प्रोग्राम के लिए आवेदन किया था, जिसमें उनका चयन भी हो गया था. उनकी मां वी. लक्ष्मी राजू ने बताया कि रोहिणी उन 11 स्टूडेंट्स में शामिल थीं, जिन्हें यह मौका मिला था. लेकिन इसी बीच उनका J1 वीज़ा रिजेक्ट हो गया. मां के अनुसार, बेटी इस कारण बहुत निराश हो गई थीं.

लक्ष्मी राजू ने कहा, “मैं नहीं चाहती कि मेरा कोई बच्चा अब US जाए.” तीन बच्चों की मां राजू ने पूछा, “भारतीय US की इकॉनमी में योगदान देते हैं. फिर वे हमें एंट्री क्यों नहीं देते?” “मेरा बेटा भी डॉक्टर है. मैं नहीं चाहती कि वह कभी US जाए. इंडिया में रहना बेहतर है,”  रोहिणी की मौत गुरुवार रात हैदराबाद के पद्माराव नगर में उसके फ्लैट में हुई. चिलकलगुडा पुलिस ने कहा कि उसके परिवार वाले उस रात उससे मिलने आए थे और उनके जाने के बाद उसकी मौत हो गई.

शुक्रवार रात, अपार्टमेंट के वॉचमैन ने देखा कि वह अपने फ्लैट से बाहर नहीं आई है और उसने उसके परिवार को बताया. बाद में, जब दरवाज़ा ज़बरदस्ती खोला गया, तो वह एक खाट पर मरी हुई मिली. चिलकलगुडा पुलिस ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “रोहिणी ने एक सुसाइड नोट छोड़ा था जिसमें उसने अपने इस कदम की वजह US वीज़ा का रिजेक्ट होना बताया था.”

रोहिणी ने रूस से MBBS किया था और पिछले आठ साल से पद्माराव नगर में रह रही थी. उसकी मां ने कहा, “वह एक होशियार स्टूडेंट थी और US के एक कॉलेज ने उसे रेज़िडेंसी के लिए एक्सेप्ट कर लिया था. वह उन 11 लोगों में से एक थी जो क्वालिफ़ाई हुए थे. लेकिन क्योंकि उसका वीज़ा रिजेक्ट हो गया, इसलिए उसे यह एडमिशन छोड़ना पड़ा.”

राजू ने कहा, “जब रोहिणी छह साल की थी, तब उसके पिता की कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई, मैंने अपने बच्चों को अकेले ही पाला. मेरी बेटी के जान लेने से मेरे सपने टूट गए.” परिवार हैदराबाद में रहता है और मूल रूप से आंध्र प्रदेश के गुंटूर का रहने वाला था.

प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे टर्म में US ने वीज़ा के नियम और कड़े कर दिए हैं. J1 यूनाइटेड स्टेट्स एक्सचेंज विज़िटर प्रोग्राम में हिस्सा लेने वालों के लिए एक नॉन-इमिग्रेंट वीज़ा है.

krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

#Hyderabad

