हैदराबाद में तेज बारिश का कहर, कमर तक डूबे लोग, मौसम विभाग ने जारी की चेतावानी

Hyderabad Flood: हैदराबाद में शनिवार तड़के भारी बारिश के कारण लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा. जानकारी के अनुसार, रात भर हुई मूसलाधार बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में भारी जलभराव हो गया. भारी बारिश के कारण शहर के महात्मा गांधी बस स्टेशन (एमजीबीएस) समेत मुसी नदी के पास की कई आवासीय कॉलोनियों को खाली कराया गया. बता दें, राज्य में लगातार भारी बारिश के बाद अधिकारियों द्वारा हिमायत सागर के द्वार खोलने के बाद स्थिति तेजी से बिगड़ गई. इससे चादरघाट के पास मूसी नदी उफान पर आ गई जिससे आसपास के निचले इलाकों में पानी भर गया और निवासियों में दहशत फैल गई.

#WATCH | Hyderabad, Telangana: Police officials closed the road near Chaderghat bridge in Hyderabad, leading to a traffic snarl, as officials opened the gates of Himayat Sagar reservoir last night following heavy rainfall, causing Musi River to overflow near the bridge. pic.twitter.com/Lf0Z711tEb — ANI (@ANI) September 27, 2025

चदरघाट में मूसी नदी के पास स्थित कॉलोनियों में भारी मात्रा में पानी घरों में घुस गया जिससे काफी नुकसान हुआ. निवासियों ने बताया कि नदी का पानी अचानक हमारे घरों में भर गया और अधिकारियों ने हमें सूचित नहीं किया. हमारे घर और सारा सामान डूब गए. हम तेलंगाना सरकार से इस मामले में हमारी मदद करने का अनुरोध करते हैं. एहतियात के तौर पर पुलिस ने चादरघाट पुल के पास मुख्य सड़क को बंद कर दिया है जिससे पूरे क्षेत्र में यातायात जाम हो गया.

NDRF चला रही बचाव अभियान

इस बीच, महात्मा गांधी बस स्टेशन (एमजीबीएस) पर बाढ़ का पानी टर्मिनल में घुस गया, जिससे सैकड़ों यात्री फंस गए. तड़के की तस्वीरों में यात्री कमर तक पानी में घुसकर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचने के लिए संघर्ष करते दिखाई दे रहे थे. भारी जलभराव के कारण बस संचालन पूरी तरह से ठप हो गया. राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) को तुरंत एमजीबीएस और बाढ़ प्रभावित कॉलोनियों में तैनात किया गया ताकि बचाव अभियान चलाया जा सके और संकटग्रस्त लोगों की सहायता की जा सके. कई लोगों को घरों से निकाला गया. अधिकारियों ने नागरिकों से पानी कम होने तक एमजीबीएस परिसर और मूसी नदी के तटबंधों से दूर रहने का आग्रह किया है. ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (जीएचएमसी) ने आपातकालीन टीमों को हाई अलर्ट पर रखा है, क्योंकि आने वाले दिनों में शहर में और बारिश होने का अनुमान है. अधिकारी स्थिति पर लगातार नजर रख रहे हैं, जबकि प्रभावित निवासी तत्काल राहत और मुआवजे की मांग कर रहे हैं. कुछ इलाकों में आपातकालीन आश्रय स्थल सक्रिय कर दिए गए हैं और नगर निकाय सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए काम कर रहे हैं.