सावधान! आपकी पसंदीदा बेकरी और मिठाइयों में गंदगी का 'दलदल', H-FAST की रेड में रेंगते मिले कीड़े; तुरंत एक्शन

Worms and Insects Found In Hyderabad Osmania Biscuit Factory: अगर आप भी चाय के साथ हैदराबाद के मशहूर बिस्किट का लुत्फ उठाते हैं, या यहां की दुकानों से बनी केक-पेस्ट्री और मिठाइयां बड़े चाव से खाते हैं, तो यह खबर आपके होश उड़ा देगी. हैदराबाद में लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाले फूड बिजनेस ऑपरेटरों के खिलाफ प्रशासन ने एक बेहद सख्त अभियान छेड़ दिया है.
हाल ही में हुई एक बड़ी कार्रवाई में, हैदराबाद फूड सेफ्टी टास्क फोर्स (H-FAST) ने फूड सेफ्टी ऑफिसर (FSO) दयवानिधि की अगुवाई में शहर की कई नामी और बेनामी मिठाई, केक, कुकीज और उस्मानिया बिस्किट बनाने वाली फैक्ट्रियों (Manufacturing Units) पर अचानक धावा बोल दिया. इस छापेमारी के दौरान जो नजारा सामने आया, उसने अधिकारियों को भी हैरत में डाल दिया. फैक्ट्रियों के भीतर चारों तरफ भयंकर गंदगी पसरी हुई थी और खाने-पीने के सामानों के बीच कीड़े रेंगते हुए पाए गए.
टास्क फोर्स की इस औचक जांच के दौरान फूड सेफ्टी के बुनियादी नियमों का पूरी तरह से कबाड़ा होता दिखा. जिन जगहों पर रोजाना हजारों लोगों के लिए बेकरी आइटम्स और मिठाइयां तैयार की जा रही थीं, वहां साफ-सफाई का नामोनिशान नहीं था. अधिकारियों को जांच के दौरान कथित तौर पर इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के भीतर जगह-जगह जमी हुई गंदगी और कचरे के ढेर मिले. कच्चे माल और तैयार फूड प्रोडक्ट्स के आस-पास कीड़े और मक्खियां भिनभिनाती नजर आईं. स्टोरेज और मेकिंग एरिया में साफ-सफाई से जुड़ी दूसरी गंभीर कमियां भी पाई गईं.
यह पूरी कार्रवाई फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के उस निरंतर चलने वाले अभियान का हिस्सा है, जिसके तहत यह पक्का किया जाता है कि बाजार में बिकने वाले फूड प्रोडक्ट्स पूरी तरह से साफ-सुथरे और तय सरकारी नियमों के हिसाब से ही बनाए जाएं.
इन फैक्ट्रियों में सेहत से जुड़े गंभीर खतरे और नियमों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन देखने के बाद, विभाग ने तुरंत सख्त एक्शन लिया है. फूड सेफ्टी ऑफिसर दयवानिधि और उनकी टीम ने इन सभी डिफॉल्टर यूनिट्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.
अधिकारियों ने दो टूक शब्दों में कहा है कि आम जनता की सेहत को खतरे में डालने वाले किसी भी फूड बिजनेस ऑपरेटर (FBO) को बख्शा नहीं जाएगा. जो भी तय स्टैंडर्ड्स और साफ-सफाई के नियमों को तोड़ेगा, उसकी दुकान या फैक्ट्री को सील करने से लेकर भारी जुर्माना लगाने तक की कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इस पूरे अभियान का एकमात्र मकसद लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करना है. प्रशासन अब यह सख्ती से पक्का कर रहा है कि ग्राहकों को जो भी खाने-पीने की चीजें मिलें, वे पूरी तरह से सुरक्षित, हाइजीनिक और साफ-सुथरे माहौल में तैयार व स्टोर की गई हों.