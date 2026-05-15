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हैदराबाद-जयपुर स्पेशल ट्रेन में अचानक लगी आग, कोच हुआ जलकर खाक

हैदराबाद–जयपुर स्पेशल ट्रेन को शाम करीब 6:45 बजे प्लेटफॉर्म पर लगाया जा रहा था. इसी दौरान रेलवे कर्मचारियों की नजर एक कोच से उठते धुएं पर पड़ी. देखते ही देखते आग धधकने लगी और पूरा कोच धू-धू कर जलने लगा. 

 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: May 15, 2026, 08:47 PM IST
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हैदराबाद-जयपुर स्पेशल ट्रेन में अचानक लगी आग, कोच हुआ जलकर खाक
हैदराबाद-जयपुर स्पेशल ट्रेन में अचानक लगी आग, कोच हुआ जलकर खाक

हैदराबाद रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार शाम अचानक हलचल बढ़ गई, जब जयपुर जाने वाली स्पेशल ट्रेन के एक खाली डिब्बे से धुआं निकलता दिखाई दिया. कुछ ही देर में कोच के अंदर हल्की आग लग गई, जिसके बाद प्लेटफॉर्म पर मौजूद यात्रियों और कर्मचारियों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. जानकारी के अनुसार, हैदराबाद–जयपुर स्पेशल ट्रेन को शाम करीब 6:45 बजे प्लेटफॉर्म पर लगाया जा रहा था. इसी दौरान रेलवे कर्मचारियों की नजर एक कोच से उठते धुएं पर पड़ी. 

मामला समझते ही स्टेशन स्टाफ और फायर सेफ्टी टीम तुरंत मौके पर पहुंची और बिना देरी किए आग बुझाने का काम शुरू कर दिया. समय रहते कार्रवाई होने से आग ज्यादा नहीं फैल सकी. सबसे बड़ी राहत की बात यह रही कि जिस डिब्बे में आग लगी, वह पूरी तरह खाली था. उस वक्त उसमें कोई यात्री मौजूद नहीं था, इसलिए किसी तरह के जान-माल के नुकसान की खबर नहीं है. ट्रेन को रात 7:50 बजे रवाना होना था.

हादसे के बाद राहत और बचाव की टीम पहुंची

घटना के बाद रेलवे अधिकारियों ने कोच को अलग कर जांच शुरू कर दी है. शुरुआती जांच में मामला तकनीकी खराबी से जुड़ा माना जा रहा है, हालांकि असली वजह पता लगाने के लिए रेलवे की तकनीकी टीम विस्तृत जांच कर रही है. आग लगने की सूचना मिलते ही रेलवे प्रशासन और दमकल विभाग की टीमें तुरंत मौके पर पहुंच गईं. अधिकारियों ने बिना देर किए राहत और बचाव कार्य शुरू किया और कुछ ही समय में स्थिति को नियंत्रण में ले लिया. समय रहते आग पर काबू पा लिए जाने से किसी बड़े नुकसान की नौबत नहीं आई और एक संभावित बड़ा हादसा टल गया.

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प्रभावित कोचों को ट्रेन से अलग किया

घटना के बाद एहतियात के तौर पर प्रभावित कोचों को ट्रेन से अलग कर दिया गया. रेलवे की तकनीकी टीम अब उन डिब्बों की बारीकी से जांच कर रही है, ताकि नुकसान का सही आकलन किया जा सके और यह पता लगाया जा सके कि आग किन परिस्थितियों में लगी. रेलवे अधिकारियों के मुताबिक फिलहाल आग लगने की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है. मामले की जांच जारी है और तकनीकी रिपोर्ट आने के बाद ही घटना के वास्तविक कारणों की आधिकारिक पुष्टि की जाएगी.

यह भी पढ़ेंः मीलॉर्ड भी 'WFH' के साथ करेंगे कार पूल, पीएम मोदी की अपील पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

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Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

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