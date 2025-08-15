मैं मोदी जी से... 'पाकिस्तानी' लड़के के झांसे में आई लड़की, कीर्ति से बन गई फातिमा, फिर क्या हुआ?
मैं मोदी जी से... 'पाकिस्तानी' लड़के के झांसे में आई लड़की, कीर्ति से बन गई फातिमा, फिर क्या हुआ?

Hyderabad Love Jihad: हैदराबाद में लव जिहाद का विदेशी एंगल सामने आया है. फहाद नाम के लड़के पर आरोप है कि वो पाकिस्तानी है और उसके सभी दस्तावेज फर्जी हैं. इस दौरान उसने कीर्ति से शादी की और धर्म बदल दिया. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Aug 15, 2025, 03:37 PM IST
मैं मोदी जी से... 'पाकिस्तानी' लड़के के झांसे में आई लड़की, कीर्ति से बन गई फातिमा, फिर क्या हुआ?

Hyderabad Love Jihad: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुई दर्दनाक घटना में आतंकवादियों ने 26 पर्यटकों को मौत के घाट उतार दिया था. इस घटना के बाद कई ऐसे लोगों को पाकिस्तान की जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तार होने वालों में कई यूट्यूबर्स भी शामिल थे. एक ऐसा ही मामला अब हैदराबाद में सामने आया है. यहां एक महिला का आरोप है कि एक 'पाकिस्तानी' लड़के ने उसे अपने जाल फंसाकर धर्म बदलवा दिया और अब वो खुद को हिंदुस्तानी साबित करने में लगा हुआ है.

1998 में पाकिस्तान से आया फहाद

दावा है कि फहाद नाम के एक व्यक्ति और उसका परिवार 1998 में पाकिस्तान से भारत आया और फिर हैदराबाद में ही बस गया. 2016 में फहाद ने कथित तौर पर एक सॉफ्टवेयर कंपनी में अपना साथ काम करने वाली कीर्ति को अपने जाल में फंसा लिया और फिर उससे शादी कर ली थी. फहाद पर आरोप है कि उसने कथित तौर पर कीर्ति का को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया और फिर उसका नाम बदलकर दोहा फातिमा रख दिया.

यह भी पढ़ें: लव जिहाद को लेकर कोर्ट ने चेताया; कैसे खतरे में है देश का वजूद?

परिवार की जांच कर रही पुलिस

जी मीडिया से खास बातचीत में फातिमा ने कहा,'फहाद के सभी दस्तावेज फर्जी हैं. जब वे पाकिस्तान के हैं तो वे खुद को भारतीय साबित करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? पहलगाम हमले के बाद, फहाद के परिवार की जांच शुरू हुई.' कीर्ति ने पीएम मोदी से अपील करते हुए कहा,'मैं मोदी जी से अपनी जान बचाने की विनती करती हूं. मैं खतरे में हूं. मैं बेकसूर भारतीय लड़कियों को निशाना बनाने वाले पाकिस्तानी जाल से लड़ रही हूं.'

हैदराबाद पुलिस ने फातिमा की शिकायत की बुनियाद पर फहाद के अतीत की गहन जांच शुरू कर दी है और वर्तमान में और जानकारी जुटा रही है.

पहलगाम हमले के बाद एक्शन

पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है. व्लॉगर, छात्र, व्यवसायी और गार्ड जैसे लोगों पर अलग-अलग तरीके से पाकिस्तान के लिए काम करने का आरोप था. इनमें सबसे बड़ा नाम यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा का था. ट्रैवल व्लॉगर ज्योति मल्होत्रा जो 'ट्रैवल विद जो' नाम से अपना चैनल चलाती थीं.

Tahir Kamran

पत्रकारिता की रहगुज़र पर क़दम रखते हुए 2015 में एक उर्दू अख़बार से अपने सफ़र का आग़ाज़ किया. उर्दू में दिलचस्पी और अल्फ़ाज़ की मोहब्बत धीरे-धीरे पेशे में ढल गई. उर्दू के बाद हिंदी-पंजाबी अख़बारों म...

HyderabadLove Jihad

