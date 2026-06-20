Hyderabad Viral Video: सोशल मीडिया पर एक बेहद परेशान और हैरान करने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने समाज में बढ़ती नफरत और ध्रुवीकरण पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. मामला हैदराबाद के मलकाजगिरी पुलिस स्टेशन की सीमा के अंतर्गत आने वाले कपरा इलाके की 'जनप्रिय लेक फ्रंट सोसाइटी' का है. यहां सोसाइटी के कमेटी सदस्यों और कुछ निवासियों के बीच एक आम मुद्दे पर बहस हो रही थी, लेकिन यह सामान्य विवाद उस वक्त बेहद गंभीर और सांप्रदायिक रंग में रंग गया, जब सोसाइटी के एक रसूखदार व्यक्ति ने वहां खड़े एक मुस्लिम लड़के को कथित तौर पर पाकिस्तानी कह दिया.
इस आपत्तिजनक टिप्पणी को सुनते ही वहां मौजूद लोगों और उस लड़के का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया. वायरल क्लिप में लड़का बेहद हताश, भावुक और आक्रोशित होकर अपनी राष्ट्रीय पहचान की दुहाई देता नजर आ रहा है. वह बार-बार चीखते हुए कह रहा है, आप मुझे पाकिस्तानी कैसे कह सकते हो? मेरे दादाजी इंडियन आर्मी में सूबेदार थे... मुझे पाकिस्तानी मत कहो, मैं एक पक्का इंडियन हूं! हैरान करने वाली बात ये है कि मौके पर पुलिस बल की मौजूदगी थी, लेकिन खाकी की परवाह किए बिना वह शख्स लगातार लड़के को धमकाता रहा और अपनी बात पर अड़ा रहा.
How Can You Call Me Pakistani? My Grandfather was served as a Subedar in the Indian Army... Don't call me Pakistani, I am an Indian!” - A boy to a man in Malkajgiri limits, Hyderabad
In a Shocking Viral video: A heated argument broke out between residents and committee… pic.twitter.com/Le1jry8bnW
Surya Reddy (@jsuryareddy) June 19, 2026
ये घटना सार्वजनिक बातचीत में बढ़ते ध्रुवीकरण और किसी को भी बिना सोचे-समझे पाकिस्तानी करार देने की खतरनाक मानसिकता को उजागर करती है. हालांकि, अभी तक यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि बहस की शुरुआत किस बात को लेकर हुई थी और क्या इस मामले में पुलिस ने कोई आधिकारिक शिकायत या FIR दर्ज की है. मलकाजगिरी पुलिस की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, और न ही स्वतंत्र रूप से इस वीडियो के पीछे की पूरी टाइमलाइन की पुष्टि की जा सकी है.
वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स दो धड़ों में बंट गए हैं. कई लोग लड़के के समर्थन में उतर आए हैं और कह रहे हैं कि सेना के सम्मान से जुड़े परिवार के सदस्य को इस तरह की पहचान का संकट झेलना पड़े, यह बेहद शर्मनाक है. वहीं कुछ यूजर्स स्थानीय हाउसिंग सोसायटियों के भीतर कमेटी मेंबर्स की मनमानी और आपसी रंजिशों में देशद्रोही जैसे शब्दों के इस्तेमाल पर चिंता जता रहे हैं.