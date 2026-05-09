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Hindi Newsदेशभारत किसी एक धर्म के लोगों का नहीं, इसलिए..., किस मामले पर ओवैसी ने कहा ऐसा? SIR पर भी उठाए सवाल

'भारत किसी एक धर्म के लोगों का नहीं, इसलिए...', किस मामले पर ओवैसी ने कहा ऐसा? SIR पर भी उठाए सवाल

एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से एसआईआर और वंदेमातरम के मुद्दे को उठाया है. उन्होंने कहा कि संसद सभी धर्मों के लोगों की मिलने की जगह है, इसलिए वहां पर इस गीत को गाना उचित नहीं हो सकता. वहीं, उन्होंने एसआईआर को लेकर भी कई बातें कहीं. आइए आपको बताते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा? 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: May 09, 2026, 10:00 PM IST
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'भारत किसी एक धर्म के लोगों का नहीं, इसलिए...', किस मामले पर ओवैसी ने कहा ऐसा? SIR पर भी उठाए सवाल

AIMIM चीफ और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी आज महाराष्ट्र के दौरे पर रहे. छत्रपति संभाजीनगर में उन्होंने मीडिया पर बात करते हुए एसआईआर, वंदेमातरम जैसे कई मुद्दों को उठाया और अपनी बातों को रखा. उन्होंने कहा कि संसद सभी धर्मों के लोगों के मिलने की जगह है और वहां पर इस गीत को गाना उचित नहीं हो सकता. इसके अलावा उन्होंने एसआईआर के मुद्दे पर अपनी बातों को रखते हुए कहा कि 2002 और 2024 की वोटर लिस्ट की मैपिंग काफी जरूरी है. 

दरअसल, हाल में ही में चुनाव आयोग ने देश के कई राज्यों में एसआईआर कराया. जिसको लेकर कई राजनीतिक दलों ने सवाल खड़े किए. पश्चिम बंगाल में एसआईआर का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा. अब इस मामले पर एक बार फिर ओवैसी ने सवाल खड़े किए हैं. आइए आपको बताते हैं कि ओवैसी ने क्या-क्या कहा है? 

ओवैसी ने वंदेमातरम के मुद्दे पर क्या कहा? 

मीडिया से बात करते हुए वंदे मातरम पर AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि संसद सभी धार्मिक समूहों के मिलन की जगह है और वहां यह गीत उचित नहीं हो सकता. जब संविधान बन रहा था, तो संविधान सभा में एक सदस्य थे जो कह रहे थे कि प्रस्तावना किसी देवी के नाम से शुरू होनी चाहिए. 

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उन्होंने कहा कि इस देश का नाम किसी भगवान या देवी के नाम पर नहीं रखा गया है, यह किसी समुदाय के नाम पर नहीं चलता। इस देश का कोई धर्म नहीं है। यह देश सभी धर्मों का सम्मान करता है.

यह भी पढ़ें: जिस अफसर को मिली थी SIR की जिम्मेदारी, वही बने CM शुभेंदु अधिकारी के सलाहकार; कौन हैं सुब्रत गुप्ता?

 

एसआईआर पर ओवैसी ने फिर उठाए सवाल 

इसके अलावा SIR के मसले पर ओवैसी ने कहा कि लोगों ने यह एप्लिकेशन बनाया है, इस ऐप में 2002 की वोटर लिस्ट और 2024 की वोटर लिस्ट, दोनों हैं. मैपिंग बहुत ज़रूरी है। अगर मैपिंग नहीं की जाती है, तो वोटर का नाम SIR में दिखाई नहीं देगा. अगर आपका नाम 2002 की लिस्ट में नहीं है, यानी आपका नाम 2024 की लिस्ट में है, तो आप इसकी मैपिंग कैसे करेंगे? आप इसे अपने पिता या माता, या अपने दादा या दादी के साथ करेंगे, और उनकी मैपिंग भी उस फॉर्म पर अलग से लिखी होती है.

उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि जहां भी MIM के हेल्प डेस्क सेंटर बनाए गए हैं, हम सभी वोटरों से खासकर कमजोर तबके के हाशिए पर पड़े समुदायों के लोगों से अपील करते हैं कि वे आएं और इसे जांचें. इसका एकमात्र मकसद यह पक्का करना है कि असली वोटरों के नाम बिना सही प्रक्रिया के हटाए न जाएं या उन्हें लिस्ट में शामिल होने से रोका न जाए. 

यह भी पढ़ें: विजय ही तमिलनाडु के 'थलापति', TVK चीफ ने पेश किया सरकार बनाने का दावा, 10 मई की सुबह 10 बजे शपथ ग्रहण

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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