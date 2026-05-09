केंद्रीय मंत्री के बेटे से वसूली और हनीट्रैप की कोशिश, POCSO एक्ट के तहत केस दर्ज; क्या है पूरा मामला

केंद्रीय गृहराज्य मंत्री बंदी संजय कुमार के बेटे बंदी भगीरथ के खिलाफ यौन उत्पीड़न और POCSO धारा के तहत केस दर्ज किया गया है. इसी दौरान भगीरथ ने लड़की और उसके माता-पिता के खिलाफ 'हनी ट्रैप' और जबरन वसूली का मामला दर्ज कराया है. रिपोर्ट्स के अनुसार, 17 साल की एक लड़की मां ने पेट बशीरबाद पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है.

वहीं, केंद्रीय मंत्री के बेटे ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि महिला उनसे 2 से 3 करोड़ रुपये की फिरौती वसूलने की कोशिश कर रही थी. दोनों शिकायतों के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है.

क्या है पूरा मामला?

पुलिस ने प्रारंभिक जांच में पाया कि यह पूरा प्रकरण कथित प्रेम संबंध प्रतीत होता है, जिसकी शुरुआत करीब 8-9 महीने पहले हुई थी. हालांकि, पुलिस ने अभी तक लड़की से कोई पूछताछ नहीं की है. इधर, केंद्रीय मंत्री के बेटे ने बताया कि जिस लड़की से उनकी जान-पहचान हुई थी, उसने अपने पारिवारिक कार्यक्रमों और ग्रुप पार्टियों में बुलाया था.

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केंद्रीय मंत्री के बेटे बंदी भगीरथ ने अपनी शिकायत में का कि महिला ने अपनी बेटी की उम्र को गलत तरीके से पेश किया और मामले को भटकाने की कोशिश की. उन्होंने शिकायत में बताया कि मीडिया में सनसनी फैलाकर POCSO केस दायर करने की धमकी दी गई. इसके अलावा अपेक्षित रकम न मिलने पर मीडिया के पास पहुंचकर मामले को विवाद में बदलने की कोशिश की गई. सूत्रों का कहना है कि यह पूरा मामला हनीट्रैप राजनीति और आर्थिक लाभ के लिए रचा गया था.

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पुलिस ने शुरू की जांच

गौरतलब है कि दोनों ओर से मिली शिकायतों को आधार बनाते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या महिला ने पहले भी ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया है या ऐसे प्रकरणों में शामिल रही है. जांच के बाद पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सकेगी.

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