हल्दीराम ने बेच रहा एक्सपायर्ड फूड आइटम्स, सच्चाई जानने के बाद ग्राहकों ने काटा हंगामा; इस शहर से सामने आया मामला

Hyderabad News: खाने पीने की जब भी बात होती है, ग्राहकों के दिमाग में हल्दीराम का नाम सबसे पहले आता है. कई लोग इस दुकान पर आंख बंद कर के भरोसा करते हैं, लेकिन क्या हो जब आपका ये भरोसा टूट जाए. कुछ ऐसा ही मामला तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से सामने आया है. हैदराबाद में हल्दीराम मिठाई की एक दुकान पर ग्राहकों ने चिंता जताई है. जिसके बाद खाद्य सुरक्षा मानकों पर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं.

दरअसल, ग्राहकों का आरोप है कि अट्टार में स्थित इस लोकप्रिय ब्रांड की एक दुकान पर एक्सपायरी डेट के बाद भी सामान बेचे जा रहे हैं. इतना ही नहीं अनिवार्य लेबलिंग भी नहीं की जा रही है, जिससे उपभोक्ता सुरक्षा नियामक अनुपालन को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं. कुछ ग्राहकों ने आरोप लगाया है कि खाद्य पदार्थों को उचित लेबलिंग के बिना ही बेचा जा रहा है.

कैसे सामने आया मामला?

Add Zee News as a Preferred Source

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ये पूरा मामला उस वक्त प्रकाश में आया, जब आगंतुकों ने देखा कि कई मिठाइयों और पैकेटबंद खाद्य उत्पादों पर निर्माण और समाप्ति तिथि का विवरण स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है. वहीं, कुछ लोगों का कहना है कि दुकान में कई मिठाइयों और अन्य खाद्य उत्पादों पर मैन्यूफैक्चरिंग तिथि या एक्सपायरी तिथि का कोई वर्णन नहीं था. इस कारण लोगों के मन में खाद्य सुरक्षा को लेकर चिंताएं पैदा हो गईं.

एक्सपायर्ड सामान लोगों को बेचा जा रहा

सबसे हैरान करने वाली बात है कि लोगों ने आरोप लगाया कि एक्सपायर्ड खाद्य पदार्थों को जनता को बेचा जा रहा था, जिससे खाद्य सुरक्षा और उपभोक्ता स्वास्थ्य के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा हो रही थीं. पूरा मामला उस वक्त और बिगड़ गया, जब कुछ ग्राहकों ने कथित तौर पर इस मुद्दे पर स्टोर प्रबंधन से बहस की. इस कारण दुकान के भीतर कहा-सुनी देखने को मिली. इसके बाद मामले को ग्राहकों ने अधिकारियों के सामने उठाया.

ग्राहकों ने दर्ज कराई शिकायत

ग्राहकों ने इसके बाद खाद्य सुरक्षा विभाग में इस मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई और अधिकारियों से निरीक्षण करने और उल्लंघन पाए जाने पर उचित कार्रवाई का आग्रह किया. खबर लिखे जाने तक इस मामले की जांच की जा रही थी और अधिकारियों ने अट्टापुर आउटलेट में लगे आरोपों के संबंध में अभी तक कोई निष्कर्ष या आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है.

यह भी पढ़ें: भारत आया 'राफेल वाला यार', साथ लाया ₹3.25 लाख का तोहफा, क्या भारत के लिए बनेगा 'नया रूस'