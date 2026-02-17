Advertisement
trendingNow13113265
Hindi Newsदेशहल्दीराम ने बेच रहा एक्सपायर्ड फूड आइटम्स, सच्चाई जानने के बाद ग्राहकों ने काटा हंगामा; इस शहर से सामने आया मामला

हल्दीराम ने बेच रहा एक्सपायर्ड फूड आइटम्स, सच्चाई जानने के बाद ग्राहकों ने काटा हंगामा; इस शहर से सामने आया मामला

हैदराबाद से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां पर हल्दीराम के आउटलेट पर आरोप लगा है कि ग्राहकों को एक्सपायर आइटम बेचे जा रहे हैं. इसको लेकर कुछ ग्राहकों ने हंगामा भी किया और इस संबंध में शिकायत भी दर्ज कराई. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Feb 17, 2026, 09:43 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हल्दीराम ने बेच रहा एक्सपायर्ड फूड आइटम्स, सच्चाई जानने के बाद ग्राहकों ने काटा हंगामा; इस शहर से सामने आया मामला

Hyderabad News: खाने पीने की जब भी बात होती है, ग्राहकों के दिमाग में हल्दीराम का नाम सबसे पहले आता है. कई लोग इस दुकान पर आंख बंद कर के भरोसा करते हैं, लेकिन क्या हो जब आपका ये भरोसा टूट जाए. कुछ ऐसा ही मामला तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से सामने आया है. हैदराबाद में हल्दीराम मिठाई की एक दुकान पर ग्राहकों ने चिंता जताई है. जिसके बाद खाद्य सुरक्षा मानकों पर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं.

दरअसल, ग्राहकों का आरोप है कि अट्टार में स्थित इस लोकप्रिय ब्रांड की एक दुकान पर एक्सपायरी डेट के बाद भी सामान बेचे जा रहे हैं. इतना ही नहीं अनिवार्य लेबलिंग भी नहीं की जा रही है, जिससे उपभोक्ता सुरक्षा नियामक अनुपालन को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं. कुछ ग्राहकों ने आरोप लगाया है कि खाद्य पदार्थों को उचित लेबलिंग के बिना ही बेचा जा रहा है. 

कैसे सामने आया मामला? 

Add Zee News as a Preferred Source

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ये पूरा मामला उस वक्त प्रकाश में आया, जब आगंतुकों ने देखा कि कई मिठाइयों और पैकेटबंद खाद्य उत्पादों पर निर्माण और समाप्ति तिथि का विवरण स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है. वहीं, कुछ लोगों का कहना है कि दुकान में कई मिठाइयों और अन्य खाद्य उत्पादों पर मैन्यूफैक्चरिंग तिथि या एक्सपायरी तिथि का कोई वर्णन नहीं था. इस कारण लोगों के मन में खाद्य सुरक्षा को लेकर चिंताएं पैदा हो गईं. 

एक्सपायर्ड सामान लोगों को बेचा जा रहा

सबसे हैरान करने वाली बात है कि लोगों ने आरोप लगाया कि एक्सपायर्ड खाद्य पदार्थों को जनता को बेचा जा रहा था, जिससे खाद्य सुरक्षा और उपभोक्ता स्वास्थ्य के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा हो रही थीं. पूरा मामला उस वक्त और बिगड़ गया, जब कुछ ग्राहकों ने कथित तौर पर इस मुद्दे पर स्टोर प्रबंधन से बहस की. इस कारण दुकान के भीतर कहा-सुनी देखने को मिली. इसके बाद मामले को ग्राहकों ने अधिकारियों के सामने उठाया. 

ग्राहकों ने दर्ज कराई शिकायत 

ग्राहकों ने इसके बाद खाद्य सुरक्षा विभाग में इस मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई और अधिकारियों से निरीक्षण करने और उल्लंघन पाए जाने पर उचित कार्रवाई का आग्रह किया. खबर लिखे जाने तक इस मामले की जांच की जा रही थी और अधिकारियों ने अट्टापुर आउटलेट में लगे आरोपों के संबंध में अभी तक कोई निष्कर्ष या आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है.

यह भी पढ़ें: भारत आया 'राफेल वाला यार', साथ लाया ₹3.25 लाख का तोहफा, क्या भारत के लिए बनेगा 'नया रूस'

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

TAGS

Hyderabad News

Trending news

हल्दीराम ने बेच रहा एक्सपायर्ड आइटम्स, सच्चाई जानने के बाद ग्राहकों ने काटा हंगामा
Hyderabad News
हल्दीराम ने बेच रहा एक्सपायर्ड आइटम्स, सच्चाई जानने के बाद ग्राहकों ने काटा हंगामा
ईमानदार व्यापारी समुदाय को सिंगल-विंडो तरीके से संगठित मदद मिलेगी: हरपाल सिंह चीमा
 AAP News
ईमानदार व्यापारी समुदाय को सिंगल-विंडो तरीके से संगठित मदद मिलेगी: हरपाल सिंह चीमा
AI से चली जाएंगी नौकरियां? 'विजन 2047' के लिए क्या है मोदी मिशन; PM ने बताई ABCD
AI Summit
AI से चली जाएंगी नौकरियां? 'विजन 2047' के लिए क्या है मोदी मिशन; PM ने बताई ABCD
क्यों स्पीच के आखिर में PM मोदी बोले Merci beaucoup, क्या है फ्रेंच में इसका मतलब?
PM Modi
क्यों स्पीच के आखिर में PM मोदी बोले Merci beaucoup, क्या है फ्रेंच में इसका मतलब?
बंगाल SIR मामले में तीन कर्मचारियों पर गिरी गाज, चुनाव आयोग ने किया सस्पेंड
West bengal elections
बंगाल SIR मामले में तीन कर्मचारियों पर गिरी गाज, चुनाव आयोग ने किया सस्पेंड
'ऐसा हेलिकॉप्टर बनाएंगे जो माउंट एवरेस्ट...', मैक्रों के सामने PM मोदी ने जताए इरादे
PM Modi
'ऐसा हेलिकॉप्टर बनाएंगे जो माउंट एवरेस्ट...', मैक्रों के सामने PM मोदी ने जताए इरादे
'याचिकाओं में ऐसे फैसले जो SC ने कभी दिए ही नहीं', AI मिसयूज पर SC भी 'परेशान'
Supreme Court
'याचिकाओं में ऐसे फैसले जो SC ने कभी दिए ही नहीं', AI मिसयूज पर SC भी 'परेशान'
चुराने आए थे सोना, टाइम कम था तो चोर उठाकर ले गए अलमारी, लोग भी रह गए हैरान
Telangana robbery
चुराने आए थे सोना, टाइम कम था तो चोर उठाकर ले गए अलमारी, लोग भी रह गए हैरान
मुस्लिमों के खिलाफ CM और मंत्रियों की हेट स्पीच पर सुनवाई से SC का इनकार
hate speech petition
मुस्लिमों के खिलाफ CM और मंत्रियों की हेट स्पीच पर सुनवाई से SC का इनकार
गुजरात की 6 अदालतों को बम से उड़ाने धमकी, E-mail के बाद मचा हड़कंप
Gujarat news
गुजरात की 6 अदालतों को बम से उड़ाने धमकी, E-mail के बाद मचा हड़कंप