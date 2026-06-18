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पैर से टकराई ट्रॉली तो क्रू मेंबर को मारी लात, फ्लाइट में भिड़े यात्री; किए गंदे इशारे

Hyderabad News: हैदराबाद में लुफ्थांसा एयरलाइंस की एक उड़ान में बीच झगड़ा हो गया. ट्रॉली बैग के पैर से टकराने के बाद एक यात्री ने लात मारी, जिसकी वजह से उसे चोट भी आई.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jun 18, 2026, 02:22 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 02:22 PM IST
पैर से टकराई ट्रॉली तो क्रू मेंबर को मारी लात, फ्लाइट में भिड़े यात्री; किए गंदे इशारे

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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