Hyderabad News: लंबी दूरी तय करने के लिए लोग हवाई जहाज का सहारा लेते हैं. लेकिन कभी-कभी कुछ ऐसे मामले सामने आते हैं जो लोगों को चौंका देते हैं, ऐसा ही कुछ मामला हैदराबाद से सामने आया है. हैदराबाद में लुफ्थांसा एयरलाइंस की एक उड़ान में यात्रियों के बीच झगड़ा हो गया. इस मामले में एक यात्री के खिलाफ पुलिस में केस दर्ज किया गया है.
केबिन क्रू मेंबर पीटर बाउसर विमान के गलियारे में अपनी ट्रॉली बैग लेकर जा रहे थे. इस दौरान ट्रॉली गलती से एक यात्री के पैर से टकरा गई. जैसे ही ट्रॉली उनके पैर से टकराई तो उन्होंने यात्री से माफी मांगी. हालांकि, यात्री गुस्सा हो गया और उसने उनके पैर पर लात मार दी, जिसकी वजह से उन्हें चोट लग गई.
बाद में, जब फ्लाइट लैंड करने की तैयारी कर रही थी, बाउसर ने पैसेंजर से अपनी ट्रे टेबल मोड़ने को कहा. पैसेंजर ने कथित तौर पर मना कर दिया और विरोध में अपनी बीच वाली उंगली दिखाई. आरोपी की पहचान सतीश कुमार के तौर पर हुई, उस पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 131 (गंभीर और अचानक उकसावे के अलावा हमला या क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल) और 296 (अश्लील हरकतें और गाने) के तहत मामला दर्ज किया गया.
हालांकि, यह घटना शुक्रवार को हुई, लेकिन शिकायत बाद में RGIA पुलिस में दर्ज कराई गई, जिसके बाद मामला सामने आया. मामले को लेकर पुलिस ने कहा कि उन्होंने आरोपी से संपर्क किया है और उसे जांच अधिकारी के सामने पेश होने को कहा है. RGIA चौकी के एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि वह एक सीनियर सिटिजन हैं और उसने पुलिस स्टेशन आने के लिए कुछ समय मांगा है. इससे पहले भी फ्लाइट में ऐसे कई तरह के मामले सामने आए हैं.