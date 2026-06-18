हालांकि, यह घटना शुक्रवार को हुई, लेकिन शिकायत बाद में RGIA पुलिस में दर्ज कराई गई, जिसके बाद मामला सामने आया. मामले को लेकर पुलिस ने कहा कि उन्होंने आरोपी से संपर्क किया है और उसे जांच अधिकारी के सामने पेश होने को कहा है. RGIA चौकी के एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि वह एक सीनियर सिटिजन हैं और उसने पुलिस स्टेशन आने के लिए कुछ समय मांगा है. इससे पहले भी फ्लाइट में ऐसे कई तरह के मामले सामने आए हैं.