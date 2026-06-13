असिस्टेंट कमांडेंटस ने 57 हफ्तों का कड़ा प्रशिक्षण पूरा किया है, जिसमें इंडस्ट्रियल सुरक्षा, विमानन (Aviation) सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, वीआईपी सुरक्षा, अर्बन ऑपरेशंस और आधुनिक हथियार चलाना शामिल है. वहीं, सब-इस्पेक्टर (पूर्व सैनिक) बैच ने 21 हफ्तों का कोर्स पूरा किया है. इन सभी को कॉम्पीटेंसी-बेस्ड ट्रेनिंग (CBT) पद्धति से सिखाया गया है, ताकि वे विपरीत परिस्थितियों में भी त्वरित और सटीक फैसले ले सकें. ये नए अधिकारी अब सीपोर्ट (समुद्री बंदरगाह) और जेल सुरक्षा जैसी नई और बढ़ती जिम्मेदारियों को संभालने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. यह दीक्षांत समारोह इस बात का प्रमाण है कि CISF देश को सिर्फ सुरक्षाकर्मी नहीं, बल्कि ऐसे अनुशासित लीडर दे रहा है जो देश की महत्वपूर्ण संपत्तियों की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर हैं.