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पासिंग आउट परेड में दिखा जवानों का दम... CISF में शामिल हुए 200 जांबाज अधिकारी, दोगुना बढ़ी भारतीय सेना की ताकत

NISA Passing Out Parade 2026: हैदराबाद में आज CISF के प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान नेशनल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एकेडमी (NISA) पर पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया था, जिसमें 200 प्रशिक्षित अधिकारी औपचारिक रूप से CISF में शामिल हुए.

Written ByZee News Desk
Published: Jun 13, 2026, 05:30 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 05:30 PM IST
पासिंग आउट परेड में दिखा जवानों का दम... CISF में शामिल हुए 200 जांबाज अधिकारी, दोगुना बढ़ी भारतीय सेना की ताकत

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