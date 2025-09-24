Hyderabad: पुलिस के हत्थे चढ़ा सुपारी किलर गैंग, हत्या की साजिश को नाकाम कर किया गिरफ्तार

इमरान खान को अपने दोस्त से अपनी हत्या करवाए जाने की साजिश रचने का शक हुआ. इमरान ने इब्राहीम नाम के शख्स से संपर्क किया.
हैदराबाद में पुलिस ने एक सुपारी किलर गैंग की साजिश को नाकाम कर दिया है और हत्या की साजिश रचने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.पुलिस ने बताया कि हैदराबाद में इमरान खान और वट्टिपल्ली के एक शख्स मिलकर पुराने वाहनों को बेचने और खरीदने का काम किया करते थे. लेकिन बाद में विवादों के चलते उनकी साझेदारी खत्म हो गई. हाल में ही इमरान खान को अपने दोस्त से अपनी हत्या करवाए जाने की साजिश रचने का शक हुआ. इमरान ने इब्राहीम नाम के शख्स से संपर्क किया.
इसके बाद इब्राहिम ने सैफ, श्रीराम, शहबाज, शायब और बवाजीर को अपने गैंग में भर्ती किया ताकि वो इस काम को अंजाम दे सकें. सुपारी किलर्स को टारगेट को अंजाम देने के लिए 9 लाख रुपयों की पेशकश की गई. 60 हजार रुपए एडवांस में दिए गए और बाकी की रकम काम होने के बाद देने का वादा किया गया. इस दौरान सुपारी किलर्स को 4 चाकू और जिस शख्स की हत्या की जानी थी उसकी तस्वीर भी दी गई थी.
पुलिस ने साजिशकर्ता सहित गैंग को हिरासत में लिया
हालांकि इस साजिश की जानकारी पुलिस को अपने मुखबिरों से मिल गई. इसके बाद हैदराबाद पुलिस ने मामले में तुरंत एक्शन लेते हुए सुपारी किलर गैंग को रोका और उनमें से दो को मोहम्मद सैफ (21) और नेनावथ श्रीराम (35) को गिरफ्तार किया. इसके बाद पूछताछ में जब और बातें खुली तो उन्होंने मुख्य आरोपी इमरान खान को उसके घर से पकड़ा.
इन धाराओं में दर्ज की है किलर गैंग के सदस्यों पर FIR
हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार किए गए आरोपियों को FIR नंबर 916/2025 के तहत IPC धारा 61(2)(a), 55 के साथ 3(5) BNS, और शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 21(1)(A) के तहत मामले दर्ज किए. फिलहाल इस किलर गैंग के इन आरोपियों को पुलिस ने अपनी कड़ी हिरासत में रखा है.
