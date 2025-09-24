Hyderabad: पुलिस के हत्थे चढ़ा सुपारी किलर गैंग, हत्या की साजिश को नाकाम कर किया गिरफ्तार
Advertisement
trendingNow12934614
Hindi Newsदेश

Hyderabad: पुलिस के हत्थे चढ़ा सुपारी किलर गैंग, हत्या की साजिश को नाकाम कर किया गिरफ्तार

इमरान खान को अपने दोस्त से अपनी हत्या करवाए जाने की साजिश रचने का शक हुआ. इमरान ने इब्राहीम नाम के शख्स से संपर्क किया.  

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Sep 24, 2025, 11:23 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Hyderabad: पुलिस के हत्थे चढ़ा सुपारी किलर गैंग, हत्या की साजिश को नाकाम कर किया गिरफ्तार

हैदराबाद में पुलिस ने एक सुपारी किलर गैंग की साजिश को नाकाम कर दिया है और हत्या की साजिश रचने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.पुलिस ने बताया कि हैदराबाद में इमरान खान और वट्टिपल्ली के एक शख्स मिलकर पुराने वाहनों को बेचने और खरीदने का काम किया करते थे. लेकिन बाद में विवादों के चलते उनकी साझेदारी खत्म हो गई. हाल में ही इमरान खान को अपने दोस्त से अपनी हत्या करवाए जाने की साजिश रचने का शक हुआ. इमरान ने इब्राहीम नाम के शख्स से संपर्क किया.  

इसके बाद इब्राहिम ने सैफ, श्रीराम, शहबाज, शायब और बवाजीर को अपने गैंग में भर्ती किया ताकि वो इस काम को अंजाम दे सकें. सुपारी किलर्स को टारगेट को अंजाम देने के लिए 9 लाख रुपयों की पेशकश की गई. 60 हजार रुपए एडवांस में दिए गए और बाकी की रकम काम होने के बाद देने का वादा किया गया. इस दौरान सुपारी किलर्स को 4 चाकू और जिस शख्स की हत्या की जानी थी उसकी तस्वीर भी दी गई थी. 

पुलिस ने साजिशकर्ता सहित गैंग को हिरासत में लिया
हालांकि इस साजिश की जानकारी पुलिस को अपने मुखबिरों से मिल गई. इसके बाद हैदराबाद पुलिस ने मामले में तुरंत एक्शन लेते हुए सुपारी किलर गैंग को रोका और उनमें से दो को मोहम्मद सैफ (21) और नेनावथ श्रीराम (35) को गिरफ्तार किया. इसके बाद पूछताछ में जब और बातें खुली तो उन्होंने मुख्य आरोपी इमरान खान को उसके घर से पकड़ा. 

Add Zee News as a Preferred Source

इन धाराओं में दर्ज की है किलर गैंग के सदस्यों पर FIR
हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार किए गए आरोपियों को FIR नंबर 916/2025 के तहत IPC धारा 61(2)(a), 55 के साथ 3(5) BNS, और शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 21(1)(A) के तहत मामले दर्ज किए. फिलहाल इस किलर गैंग के इन आरोपियों को पुलिस ने अपनी कड़ी हिरासत में रखा है.  

यह भी पढ़ेंः बिजनेस टाइकून नुस्ली वाडिया की बढ़ी मुश्किलें, 30 साल पुराने मामले में FIR दर्ज

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

...और पढ़ें

TAGS

Hyderabad

Trending news

बिजनेस टाइकून नुस्ली वाडिया की बढ़ी मुश्किलें, 30 साल पुराने मामले में FIR दर्ज
mumbai
बिजनेस टाइकून नुस्ली वाडिया की बढ़ी मुश्किलें, 30 साल पुराने मामले में FIR दर्ज
घायल सांप को लेकर अस्पताल पहुंचा शख्स, डॉक्टर ने की सर्जरी, लगाए 6 टांके
snake
घायल सांप को लेकर अस्पताल पहुंचा शख्स, डॉक्टर ने की सर्जरी, लगाए 6 टांके
Asaram: सूरत के सरकारी अस्पताल में आसाराम की आरती, रेप के दोषी की पूजा पर मचा बवाल
Asaram
Asaram: सूरत के सरकारी अस्पताल में आसाराम की आरती, रेप के दोषी की पूजा पर मचा बवाल
PM को झंडा फहराने से रोकने पर की 11 करोड़ ईनाम की घोषणा, पन्नू के खिलाफ केस दर्ज
World News
PM को झंडा फहराने से रोकने पर की 11 करोड़ ईनाम की घोषणा, पन्नू के खिलाफ केस दर्ज
IMD Alert : बंगाल में बारिश का कहर, 11 की मौत; ममता बोलीं- ऐसी बारिश कभी नहीं देखी
west bengal rain
IMD Alert : बंगाल में बारिश का कहर, 11 की मौत; ममता बोलीं- ऐसी बारिश कभी नहीं देखी
वापस लौटने की तैयारी में है मानसून, जाते-जाते यहां पड़ेंगी बौछारे, IMD का अलर्ट
Weather
वापस लौटने की तैयारी में है मानसून, जाते-जाते यहां पड़ेंगी बौछारे, IMD का अलर्ट
'पुष्पा' को झुकाने वाला खुद किससे डरता है? एक CM को डराने वाली इमारत का DNA टेस्ट
Teranga Politics
'पुष्पा' को झुकाने वाला खुद किससे डरता है? एक CM को डराने वाली इमारत का DNA टेस्ट
पैगंबर के कथित अपमान पर आक्रोश तो हिंदू देवी के अपमान पर खामोशी क्यों?
DNA
पैगंबर के कथित अपमान पर आक्रोश तो हिंदू देवी के अपमान पर खामोशी क्यों?
शहर-शहर निकल रहे 'I LOVE मोहम्मद' के जुलूस, कहीं शक्ति प्रदर्शन की साजिश तो नहीं?
DNA
शहर-शहर निकल रहे 'I LOVE मोहम्मद' के जुलूस, कहीं शक्ति प्रदर्शन की साजिश तो नहीं?
जनता के पैसे से मूर्ति बनाने वाली सोच पर स्ट्राइक! SC बोला- नेताओं का सम्मान...
DNA Analysis
जनता के पैसे से मूर्ति बनाने वाली सोच पर स्ट्राइक! SC बोला- नेताओं का सम्मान...
;