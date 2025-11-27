Advertisement
जिस पुलिस पर थी हिफाजत की जिम्मेदारी, उसी ने गिरवी रखा चोरी के मामले में बरामद सोना, मिली सजा

हैदराबाद में चोरी के मामले में बरामद सोना गिरवी रखने पर सब-इंस्पेक्टर निलंबित कर दिया गया है, साथ ही उस पर पैसों के लिए सर्विस रिवॉल्वर बेचने का भी संगीन इल्जाम लगा है.

जिस पुलिस पर थी हिफाजत की जिम्मेदारी, उसी ने गिरवी रखा चोरी के मामले में बरामद सोना, मिली सजा

Hyderabad Police Sub Inspector Suspended: हैदराबाद में एक पुलिस सब-इंस्पेक्टर को चोरी के मामले में बरामद सोने को कथित तौर पर गिरवी रखने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया है. अंबरपेट पुलिस स्टेशन (Amberpet Police Station) के एसआई भानु प्रकाश अपनी गुम हुई रिवॉल्वर के मामले में जांच का सामना कर रहे हैं. आरोप है कि उन्होंने पैसों के लिए रिवॉल्वर बेच दी है. पुलिस उनसे हथियार का पता लगाने के लिए पूछताछ कर रही है.

सट्टेबाजी की लत!
एसआई कथित तौर पर ऑनलाइन सट्टेबाजी का आदी था, और भारी नुकसान के बाद, उसने कर्ज चुकाने के लिए चोरी के एक मामले में बरामद सोना गिरवी रख दिया था.
सीनियर ऑफिसर्स पिछले कुछ दिनों से एसआई के खिलाफ जांच कर रहे थे, लेकिन ये बात बुधवार को सामने आई.

भानु प्रकाश की डिटेल
आंध्र प्रदेश के रायचोटी के रहने वाले भानु प्रकाश 2020 बैच के एसआई हैं. हैदराबाद के हिमायतनगर निवासी एसआई पिछले कुछ सालों से अंबरपेट पुलिस स्टेशन में तैनात हैं. शुरुआत में उन्होंने सेक्टर एसआई के रूप में काम किया और बाद में उन्हें अपराध शाखा में ट्रांसफर कर दिया गया. एसआई की अवैध गतिविधि तब सामने आई जब वरिष्ठ अधिकारियों को चोरी के एक मामले से जुड़ा 43 ग्राम सोना गायब मिला. ये सोना चोरी में शामिल एक घरेलू नौकर से जब्त किया गया था.

गोल्ड का गलत इस्तेमाल
लोक अदालत में मामला सुलझने के बाद सोना मालिक को सौंप दिया जाना था. सोने का पता न चलने पर थाना प्रभारी ने आंतरिक जांच शुरू की. पूछताछ के दौरान सब-इंस्पेक्टर ने कथित तौर पर एक साहूकार के पास गिरवी रखने की बात कबूल की. पुलिस ने साहूकार से सोना जब्त कर लिया. जांच के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों ने ये भी पाया कि सब-इंस्पेक्टर की सर्विस रिवॉल्वर भी गायब थी. आरोप है कि उसने अपने खर्चों के लिए हथियार बेच दिया.

एफआईआर दर्ज
सब-इंस्पेक्टर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. जांच अधिकारी हथियार का पता लगाने के लिए उससे पूछताछ कर रहे हैं. वरिष्ठ अधिकारियों ने आरोपी उप निरीक्षक की हरकत को गंभीरता से लिया है. उसे निलंबित करने के बाद, उसके खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है.

(इनपुट-आईएएनएस)

