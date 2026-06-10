हैदराबाद में आसमानी आफत: ...और गाड़ियां बन गईं नावें! '2 घंटे में सिर्फ 5 किलोमीटर' वाले इस महाजाम और तबाही की इनसाइड स्टोरी

हैदराबाद में मानसून की पहली तेज बारिश ने मंगलवार को शहर की रफ्तार थाम दी. भारी बारिश के साथ आई तेज हवाओं ने जहां कई इलाकों में जलभराव पैदा किया, वहीं ओल्ड सिटी में करंट लगने से दो युवकों की मौत हो गई. इस घटना के बाद शहर में बिजली ढांचे की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं. हादसा ओल्ड सिटी के बंदलगुडा क्षेत्र में, मायलारदेवपल्ली के पास हुआ. स्थानीय लोगों के मुताबिक तेज हवाओं के दौरान बिजली के खंभे से एक लाइव तार टूटकर पानी भरी सड़क पर गिर गया.
घटना के बाद स्थानीय विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी पीड़ित परिवारों से मिले और संवेदना व्यक्त की. उन्होंने अधिकारियों से मामले में त्वरित कार्रवाई और परिवारों को सहायता सुनिश्चित करने की बात कही. इस हादसे के बाद प्रशासन पर शहर के बिजली ढांचे की तत्काल जांच का दबाव बढ़ गया है. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस, बिजली विभाग और आपदा राहत टीम मौके पर पहुंची. इलाके की बिजली आपूर्ति बंद कराई गई और आसपास के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया. स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश के मौसम में पुराने बिजली खंभों और तारों की हालत पहले से ही खराब थी.
तेज हवाओं के दौरान बिजली का लाइव तार टूटकर सड़क पर गिरा.
तार पानी भरी सड़क में गिरने से पूरे हिस्से में करंट फैल गया.
ऑटो से उतरते ही दो युवक करंट की चपेट में आ गए.
दोनों की मौके पर ही मौत हो गई.
नगर निगम और आपदा प्रबंधन एजेंसियों की टीमें जलभराव वाले इलाकों में तैनात की गई हैं. उनका काम पानी निकालना, संवेदनशील स्थानों की निगरानी करना और लोगों की शिकायतों का तुरंत निपटारा करना है. इस बीच भारी बारिश ने शहर के कई हिस्सों को प्रभावित किया. निचले इलाकों में पानी भर गया, कई प्रमुख सड़कें जलमग्न हो गईं और लंबा ट्रैफिक जाम लग गया. दफ्तर से लौट रहे लोगों ने बताया कि कुछ स्थानों पर पांच किलोमीटर की दूरी तय करने में दो घंटे से अधिक का समय लगा. सोशल मीडिया पर भी पानी से भरी सड़कों और रेंगते ट्रैफिक के वीडियो तेजी से साझा किए गए.
भारतीय मौसम विभाग ने बताया है कि अगले कुछ दिनों में तेलंगाना में मानसूनी गतिविधियां और तेज हो सकती हैं. कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. विभाग ने भारी बारिश, गरज-चमक, बिजली गिरने और तेज हवाओं की आशंका जताई है. प्रशासन और नागरिकों को सतर्क रहने तथा खुले तारों, जलभराव और कमजोर बिजली ढांचे से दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई है. हैदराबाद में हुई यह घटना एक बार फिर याद दिलाती है कि मानसून के दौरान सिर्फ बारिश ही नहीं, बल्कि बिजली और शहरी बुनियादी ढांचे से जुड़ी छोटी लापरवाहियां भी जानलेवा साबित हो सकती हैं.